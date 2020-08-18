Збираєтеся в Туреччину, Єгипет або Албанію: що треба обов'язково зробити перед поїздкою

Цього літа виникало кілька гучних інцидентів, коли українських туристів не пускали в країну, то не пропустили на рейс через те, що у когось були результати тестів на коронавірус з лабораторій, які не визнає країна.

"Туроператори зазвичай стежать за ситуацією з правилами перетину кордонів, у них є актуальні дані про те, що потрібно знати перед поїздкою. Тому таку інформацію можна уточнювати у туроператора, з яким ви подорожуєте", - коментують РБК-Україна в прес-службі туроператора "Anex Tour".

У компанії кажуть, що до туроператорів також можна звертатися з питань, якщо такі виникають під час поїздки. Наприклад, компанію треба повідомити, якщо турист під час відпустки захворів.

Існує думка, що більшість питань можуть вирішити саме туроператори. Але вони не завжди володіють достатньою для допомоги компетенцією, якщо ситуація у туриста виникла справді складна. Наприклад, якщо українця не пропускають на кордоні. Тому про деякі моменти туристу треба подбати самому.

Український МЗС підготував поради для туристів. Перш за все, треба зв'язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через якого ви бронювали поїздку. У них треба уточнити актуальний стан карантинних обмежень в країні та перевірити статус вашого бронювання.

"Ситуація з карантинними обмеженнями може змінюватися, тому перебувайте з оператором на постійному зв'язку", - кажуть у українському МЗС.

Фото: Подорожі під час пандемії (facebook.com/airportkiev)

Цю ж інформацію можуть повідомити дипломатичні установи України в країні, куди ви запланували подорож, а також представництва цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати повну та актуальну інформацію щодо карантину.



Крім того, туристу треба ретельно вивчити умови свого страхового полісу. Потрібно переконатися, що він покриває ситуації, що можуть виникнути у непередбачених випадках. Особливо треба подбати про те, щоб страховка покривала випадок захворюваності COVID-19.



"Перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою. Особливо це стосується осіб старшого віку і тих, хто має хронічні захворювання", - підкреслюють у відомстві.

В українському МЗС також радять туристам зареєструватися на веб-ресурсі "ДРУГ". Там українські консули за кордоном отримають інформацію про українських туристів у єдиній цифровій базі. Якщо раптом непередбачена ситуація з вами все ж відбулася, треба також звернутися на "гарячу лінію" найближчої дипломатичної місії України.

Ще один спосіб - звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордоном.

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