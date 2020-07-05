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Ніч в ізоляторі: чому українських туристів не пускають до Греції

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 05.07.2020 - 16:15
Ніч в ізоляторі: чому українських туристів не пускають до Греції
Фото: Греція (pixabay.com)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"
Одарка Козак
спеціально для РБК-Україна

Що відомо про затримання українців у Афінах

Ввечері, 4 липня, 17 українських туристів прибули із Києва до Афін. Однак їхня подорож завершилася в ізоляторі. Українців затримали в аеропорту, забрали речі, і розмістили у камерах поліцейського відділку на території аеропорту. Вони провели там вже одну ніч і, скоріш за все, залишаться в ізоляторі до вівторка.

Розповідаємо, що про це відомо.

Українців до Греції не пустили через діючі нині обмеження, введені через пандемію коронавірусу, повідомив РБК-Україна директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Українці прилетіли до Греції у суботу ввечері двома рейсами. Перший - авіакомпанії Ryanair. Цей рейс вилетів із "Борисполя" о 18:00. Інша частина громадян прибула рейсом авіакомпанії Wizz Air, який вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ". На кордоні українців затримали.

До затриманих в Афінах українців пустили консула

Пізніше до українських туристів, затриманих в аеропорту Афін, пустили консула. Про це повідомляє одна із затриманих Анна Валевська на своїй сторінці у Faceboоk.

За її словами, він привіз їм речі першої необхідності.

"Український консул щойно відвідував нас особисто. Завдяки йому у нас зараз є мило, пляшка дезінфікуючого засобу, вода, туалетний папір і матраци. Wizzair надіслав своїм пасажирам 5 бутербродів і воду, Ryanair ще не відповів", - пише вона.

Раніше дівчина зазначала, що після затримання в аеропорту 17 українців, серед яких є двоє дітей, помістили у тимчасовий ізолятор. Там вони чекатимуть свій рейс назад до України. Він запланований на вівторок, тому доведеться перебувати в ізоляторі ще декілька днів.

Анна Валевська також пише, що в помешканні, куди їх поселили, дуже брудно, є таргани. Їм не надали постелі, подушок і матраців. Не дають їжу і воду. Також в ізоляторі немає засобів гігієни і туалетного паперу. Їхні речі забрали в аеропорту.

Ніч в ізоляторі: чому українських туристів не пускають до ГреціїФото: Затриманих українців поселили у ізоляторі і не надали постіль і матраци (FB: Ania Valevska)

Затримана Анна Валевська пише, що в Україні їхні документи перевірили кілька разів і пропустили в літак.

Проте після прильоту до Греції їм було відмовлено у в’їзді в країну.

Ніч в ізоляторі: чому українських туристів не пускають до ГреціїФото: В таких умовах розмістили українців (FB: Ania Valevska)

"Коли ми приїхали в "Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорті, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів "Європейській Правді" один із пасажирів на ім'я Максим.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді".

Опубліковано Європейська правда Субота, 4 липня 2020 р.

Ніч в ізоляторі: чому українських туристів не пускають до ГреціїФото: Реакція користувачів соцмереж на фото, де показали умови перебування українців в ізоляторі (FB: Ania Valevska)

Чому українців не пустили до Греції

Відкритим залишається питання, чому саме українці були змушені провести ніч в ізоляторі. Обставини інциденту з'ясовуються. і в українському МЗС обіцяють дати більш детальний коментар щодо цієї ситуації у понеділок, 6 липня.

За попередньою інформацією, українці, яких не пустили в Грецію, могли не мати дозволу на проживання у цій країні. Адже станом на початок липня 2020 року Греція ще не відкрила кордонів для туристів з України.

Вїзд та перебування в країні дозволено тільки тим українцям, які мають право на постійне проживання у цій державі. Представник одного з туроператорів України, що вже багато років возить наших туристів до Греції, повідомив РБК-Україна, що саме з цих причин планують тури до Греції тільки на кінець серпня та початок вересня, а не раніше.

У МЗС України радять громадянам ретельно перевіряти правила вїзду до тієї чи іншої держави під час карантину. А директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев каже, що планувати свої поїздки потрібно виключно після одержання з офіційних джерел актуальної інформації про можливості/порядок в'їзду в ту чи іншу країну.

Згідно сайту МЗС України, створеного для інформування громадян про правила перетину кордону під час пандемії, в’їзд до Греції заборонений. Винятками є лише люди з дозволом на проживання в ЄС та члени їхніх родин.

Крім цього, Посольство України у Грецькій Республіці повідомляє, що при перетині кордону українці виключно із дозволом на проживання у Греції мають пройти обов'язкове тестування на коронавірус, а в разі необхідності - 14-денний карантин.

Перед поїздкою за кордон потрібно перевіряти актуальну інформацію щодо конкретної країни на цьому сайті, аби не потрапити у подібні ситуації.

Нагадаємо, раніше Європейський союз відкрив свої кордони для 14 країн, але не для України.

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Теги ГреціяотпусктуристыАфины
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