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"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію

Четвер 23 липня 2020 16:32
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Фото: Барселона (pixabay.com)
Автор: Володимир Біленький

Чи варто зараз брати квитки в країни ЄС

У середині червня багато туристичних агентів публікували досить позитивні прогнози щодо відкриття кордонів для українців. Нібито Греція має ось-ось, з 1 липня, зустріти українців на своїх пляжах і в готелях.

Скажу чесно: я теж був налаштований оптимістично. І думав: якщо не 1 липня, 15 липня, або у крайньому разі 1 серпня, можна буде поїхати в Португалію чи Італію. Але - "не так сталося, як гадалося". У червні Рада ЄС розробила механізм, який визначає критерії відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Давайте розберемося, як він працює і чи чекати відкриття кордонів ЄС для українців у серпні (рекомендації ЄС переглядаються кожні 2 тижні, а попередній перегляд був 14 липня, наступний буде 28 липня) для туристичних поїздок.

Коли чекати відкриття кордонів ЄС для українських туристів?

ЄС встановив критерії для відкриття кордонів для третіх країн.

До таких критеріїв належать: епідеміологічна ситуація і заходи.стримування епідемії, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні й соціальні міркування. Всі ці критерії застосовуються сукупно.

&quot;Відпустки не побачимо?&quot;: коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи ІталіюФото: Сантоніні, Греція (pixabay.com)

Що стосується епідеміологічної ситуації країни, то вона має відповідати таким показникам:

- рівень нових випадків COVID-19 має бути близький або нижче середнього показника по ЄС, станом на 15 червня 2020 року за останні 14 днів на 100 000 жителів (так звана інцидентність);

- тенденція нових випадків захворюваності за той же період у порівнянні з попередніми 14 днями має бути стабільною або спадною;

- загальна ситуація в країні по боротьбі з COVID-19 з урахуванням наявної інформації про таких аспектах, як тестування, спостереження, відстеження контактів, локалізація, лікування і звітність, надійність доступної інформації й джерел даних

&quot;Відпустки не побачимо?&quot;: коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію&quot;Відпустки не побачимо?&quot;: коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи ІталіюФото: Рівень інцидентності COVID-19 по країнах станом на 22 липня 2020 (ecdc.europa.eu)

Перший список країн, що відповідає цим критеріям ("Зелений список"), було складено 30 червня, 15 липня його переглянули.

Згідно з останнім списком, в ЄС дозволені поїздки, у тому числі з туристичною метою, громадянам та резидентам Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю і Китаю (за умови зняття обмежень Китаєм для поїздок ЄС).

Наступний перегляд списку країн буде опубліковано 28 липня.

Які шанси України потрапити у цей список?

Щоб це зрозуміти, треба з'ясувати, на який показник слід орієнтуватися. А треба орієнтуватися на показник інцидентності по ЄС, який становив 15.3 випадки захворюваності на 100 000 жителів станом на 15 червня 2020 року.

Який показник в України в останні 14 днів? Це близько 23 випадків на 100 000 жителів.

Щоб потрапити в заповітну цифру 15.3 до наступної дати перегляду рекомендацій ЄС, в Україні має просто завтра припинитися захворюваність (оскільки у попередні 8 днів вже є 6224 випадки).

Враховуючи, що це, м'яко скажемо, малоймовірно, варто розуміти, що наступний перегляд рекомендації ЄС не обіцяє нічого доброго для українців: Грецію та Іспанію ми не побачимо.

Наступний перегляд після 28 липня відбудеться 12 серпня, і для того, щоб укластися в цифру 15, Україні потрібно зменшити захворюваність до середньої за 14 днів на рівні приблизно 450 випадків на день.

&quot;Відпустки не побачимо?&quot;: коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію&quot;Відпустки не побачимо?&quot;: коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи ІталіюФото: Інфографіка порівняння інцидентності з іншими країнами з "Зеленого списку ЄС" та тими, хто не потрапив в "Зелений список" ЄС (ecdc.europa.eu)

"Ложка меду"?

Все-таки дані рекомендації ЄС є рекомендаціями. І хоч у рекомендаціях прямо зазначено, що держава – член ЄС не має приймати рішення про зняття обмеження на несуттєві поїздки в ЄС для конкретної третьої країни до того, як зняття обмеження було погоджене відповідно до цієї рекомендації.

Проте деякі країни ЄС все ж приймають рішення, протилежні рекомендаціям, і приймають українців. Це Болгарія та Словенія (за умови 14 денного карантину).

Інші країни, що приймають українців – це ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко.

Чи варто зараз брати квитки в країни ЄС?

Не поспішайте брати квитки на розпродажах на серпень і навіть вересень.

Якщо плануєте відпустку, то варто розглянути країни, вже відкриті для українців - ті ж Туреччину, Болгарію. Або накопичити грошей, а взимку вирушити на відпочинок у Південно-Східну Азію.

Нагадаємо, раніше ми писали, як повернути гроші за скасовані рейси та тури за кордон в умовах пандемії.

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