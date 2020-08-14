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"Екстрено забрали до лікарні": що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордоном

П'ятниця 14 серпня 2020 14:46
"Екстрено забрали до лікарні": що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордоном
Фото: Аеропорт (РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Як вчинити туристу e непередбаченій ситуації на курорті

Під час пандемії коронавірусe туристам за кордоном не варто забувати про ті ж правила, яких треба дотримуватися й вдома: регулярна дезінфекція рук, соціальна дистанція мінімум у півтора метри, якщо перебуваєте в приміщенні.

Але бувають випадки, коли за кордоном турист захворів. З таким випадком нещодавно зіткнулася киянка Світлана Дяченко. Вона поїхала на відпочинок до Туреччини з подругою, і у тієї різко піднялася температура до 38,7, також у неї було сильне загальне нездужання.

"В готелі весь персонал спрацював просто чудово. Оперативно викликали лікаря, подругу терміново забрали в місцеву лікарню. Зробили тест на коронавірус, до речі, безкоштовно. Але перед тим уточнили, чи є у неї страховка. Тест дав негативний результат. Сказали, що у неї була якась вірусна інфекція. Повернулися додому, як і планували, рейс переносити не знадобилося", - розповідає вона.

&quot;Екстрено забрали до лікарні&quot;: що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордономФото: Заходів безпеки варто дотримуватися й під час відпустки (pixabay.com)

Стандартна страховка, яку оформлюють туристи перед поїздкою, - якраз і є гарантією, що туристу нададуть допомогу за кордоном незалежно від того, захворів він коронавірусною інфекцією або чимось іншим, кажуть РБК-Україна в одній із страхових компаній, яка займається страхуванням туристів.

Коштує така страховка не більше 250 гривень, але її точно варто оформити перед відпусткою, запевняють у компанії.

Які витрати може покрити страховка?

Страховка – важливий елемент будь-якої поїздки за кордон. А в цьому сезоні, коли у всьому світі поширюється пандемія коронавірусу, про неї тим більше не варто забувати.

Туристу треба оформити таку страховку, яка б покривала витрати, пов'язані з COVID-19, розповідає РБК-Україна Анжеліка Малахай з туристичної фірми "МерКаБа".

&quot;Екстрено забрали до лікарні&quot;: що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордономФото: Про страховку треба подумати заздалегідь до поїздки (pixabay.com)

"Страховий поліс має покривати лікування в стаціонарі до 15 діб і більше. Тобто якщо, не дай бог, з якоїсь причини турист під час поїздки потрапляє в лікарню за кордоном, а завтра або днями закінчується тур, то має бути ще період, який покриває страхова компанія", - пояснює вона.

Анжеліка Малахай рекомендує купувати страховку групи "В", оскільки та включає багато додаткових функцій.

"Такий вид страховки включає оплату квитка економ-класу назад в Україну після лікування в стаціонарі за кордоном. Вартість квитка компенсують, якщо він був куплений заздалегідь, але згорів. Також вам можуть компенсувати і квиток вашому супутнику", - підкреслює експерт.

Чи можна купити страховку після прибуття в аеропорт курортної країни?

Але що робити, якщо ви не оформили страховку до поїздки?

Саме з причини стрімкого поширення коронавірусу в світі, в Туреччині цього року розширили можливості для покупки страховки вже після прибуття туриста в країну, говорить РБК-Україна Еркан Ягджи - член правління й представник Агентства з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

&quot;Екстрено забрали до лікарні&quot;: що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордономФото: Під час пандемії стали все частіше продавати страховки в аеропортах (facebook.com/airportkiev)

"Зараз страховку все частіше продають безпосередньо в аеропортах. Приміром, в Анталії є багато пунктів продажу. Також буквально нещодавно відкрили такі пункти в аеропорту Стамбула. Крім того, туристи можуть придбати страховку онлайн уже у нас в країні. Така страховка покриває лікування в лікарні Туреччини або обсервацію в готелі в залежності від перебігу хвороби", - пояснює він.

Якщо турист захворів під час відпочинку, то про цю ситуацію повідомляють перевізнику, туроператору, і дата квитка повернення туриста в Україну переноситься на іншу, пізнішу. За можливості - зі збереженням старої вартості, яку вже сплатив мандрівник, каже представник відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто боятися коронавірусу під час закордонного відпустки.

Також пропонуємо почитати, коли українці зможуть поїхати на море в Грецію та інші країни Євросоюзу.

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