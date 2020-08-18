Собираетесь в Турцию, Египет или Албанию: что нужно обязательно сделать перед поездкой

Этим летом возникало несколько громких инцидентов, когда украинских туристов то не пускали в страну, то не пропустили на рейс из-за того, что у кого-то были результаты тестов на коронавирус из лабораторий, которые не признает страна.

"Туроператоры обычно следят за ситуацией с правилами пересечения границ, у них есть актуальные данные о том, что нужно знать перед поездкой. Поэтому такую информацию можно уточнять у туроператора, с которым вы путешествуете", - отмечают РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour".

В компании говорят, что к туроператорам также можно обращаться и по вопросам, если такие возникают во время поездки. Например, компанию надо уведомить, если турист во время отпуска заболел.

Бытует мнение, что большинство вопросов можгут решить именно туроператоры. Но они не всегда обладают достаточной для помощи компетенцией, если ситуация у туриста возникла действительно сложная. Например, если украинца не пропускают на границе. Поэтому о некоторых моментах туристу надо позаботиться самому.

Украинский МИД подготовил советы для туристов. Прежде всего, надо связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого вы бронировали поездку. У них надо уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус вашего бронирования.

"Ситуация с карантинными органичениями может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - говорят в украинском МИДе.

Фото: Путешествия во время пандемии (facebook.com/airportkiev)

Эту же информацию могут сообщить дипломатические учреждения Украины в стране, куда вы запланировали путешествие, а также представительства этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию относительно карантина.



Кроме того, туристу надо тщательно изучить условия своего страхового полиса. Нужно убедиться, что он покрывает ситуации, что могут возникнуть в непредвиденных случаях. Особенно нужно позаботиться о том, чтобы страховка покрывала случай заболеваемости COVID-19.



"Проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания", - подчеркивают в ведомстве.

В украинском МИДе также советуют туристам зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ". Там украинские консулы за рубежом получат информацию об украинских туристах в единой цифровой базе. Если вдруг непредвиденная ситуация с вами все же произошла, надо также обратиться на "горячую линию" ближайшей дипломатической мисси Украины.

Еще один способ - обратиться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если заболели во время отпуска за границей.

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