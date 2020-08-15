Скандал у "Борисполі": чому пасажирів не пустили на рейс в Дубай

Фото: Аеропорт (РБК-Україна)

Українцям не вдалося потрапити на рейс в ОАЕ

На днях в аеропорту "Бориспіль" стався серйозний скандал. Пасажирів, які повинні були летіти в Дубай (ОАЕ), не пустили в літак. Проблема полягала в тому, що за час, поки готувався цей політ, в ОАЕ змінили правила для прибуваючих в країну. Але пасажири рейсу про це не знали.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", туристка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася тільки безпосередньо в аеропорту. Співробітник авіакомпанії МАУ пояснив пасажирам, що не пускає їх в літак, тому що тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають в Еміратах.

Справа в тому, що є список лабораторій, які затверджують в ОАЕ, а деякі пасажири пройшли тест в лабораторії, яка в ньому не була.

"Нікого з пасажирів не попередили, що у них якісь свої правила", - розповіла жінка. При цьому групі пасажирів довелося брати квитки на інший рейс.

Чому пасажирів не пустили в літак?

В авіакомпанії МАУ, яка відповідала за цей рейс, відзначили, що просто слідували правилам, які затвердили раніше в ОАЕ. Там запевнили, що про нові правила пасажирів попереджали листом, а про зміни інформували на сайті. В авіакомпанії попросили всіх пасажирів перед вильотом самі уточнювати всю інформацію, яку публікують ті чи інші країни.

З іншого боку, авіакомпанія повинна стежити за змінами правил в країну і нести відповідальність за ризики, з цим пов'язані, коментує РБК-Україна юрист Сергій Янчук. За його словами, нерідкі випадки, коли сама авіакомпанія персонально інформує туриста про нові правила.

Фото: Дубай (pixabay.com)

"Пандемія коронавірусу дійсно впливає на авіаперевезення так, що подібні ситуації можуть виникати досить часто. До цього потрібно бути готовим, адже відповідальність за знання або незнання правил перетину кордону лежить на пасажирі. Думаю, якщо б авіакомпанія й пустила пасажирів на рейс, то результати їхніх тестів не взяли б на кордоні в ОАЕ, і людей довелося б відправляти назад. Тому головна порада – дбати про наявність документів для в'їзду в країну заздалегідь", - зазначає експерт.

Результат ПЛР-тесту в ОАЕ дійсно приймають не з будь-лабораторії, а з конкретного списку акредитованих клінік, кажуть РБК-Україна представники одного з туроператорів, який займається організацією турів у цю країну. Список клінік та обов'язкова онлайн-реєстрація на тест доступні для туристів за посиланням.

Як уникнути подібних ситуацій?

Хоч іноді авіакомпанії й попереджають пасажирів про зміну правил в'їзду в ту чи іншу країну, пасажир сам повинен завчасно промоніторити всі офіційні правила в'їзду. Адже саме на пасажирі лежить відповідальність за це питання, говорять опитані нами експерти.

"Для уникнення таких передбачуваних ситуацій можна порадити пасажирам разом з квитком купувати страховку від невиїзду. Але обов'язково необхідно перевіряти, щоб вона покривала як питання, наприклад хвороби, так і зміни правил в'їзду в країну або інші непередбачувані обставини", - коментує РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

Де перевіряти правила в'їзду в ОАЕ?

Уточнити візові вимоги в'їзду в ОАЕ можна через IATA Travel Centre, заповнивши там коротку форму.

Хоча зараз для українців діє безвізовий режим в'їзду в Емірати, проте потрібно здати ПЛР-тест. Його потрібно зробити не більше, ніж за 96 годин до прибуття в Дубай.

Фото: Правила в'їзду в будь-яку країну під час карантину треба перевіряти самому пасажиру (РБК-Україна)

Крім того, потрібна також медична страховка. Так, з 1 серпня 2020 року в'їзд до ОАЕ можливий тільки за наявності полісу міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 на території цієї країни.

Якщо ви подорожуєте самі, таку страховку потрібно зробити самостійно. У разі купівлі пакетного туру потрібно переконатися, що даний вид страховки входить до переліку послуг, які будуть надаватися в рамках туру, відзначають представники туроператора.

Нагадаємо, раніше посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристів.

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