Літаків менше, але місць вистачить усім. Що відбувається із рейсами в небі України

Які авіакомпанії скасували або змінили план польотів у найближчий період

За останні дні тема пасажирських авіаперельотів вийшла на перший план – через інформацію про загрозу вторгнення Росії багатьох туристів турбує можливе скасування рейсів.

Що змінилося в роботі авіакомпаній в Україні на цьому тижні і чи варто переживати пасажирам, які купили квитки на рейси в лютому - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Плани щодо рейсів українських авіакомпаній залишаються в силі

З понеділка українські авіакомпанії змушені були повернути за кордон частину флоту - сім літаків Boeing 737-800 відправила МАУ, чотири - авіакомпанія Bees Airline. У повідомленні авіакомпаній зазначалося, що такі були вимоги лізингодавців (американських компаній) у зв'язку з військовими ризиками.

Як повідомила авіакомпанія Bees Airline, незважаючи на виведення всіх літаків з країни, рейси не скасовуються.

Комерційний директор авіакомпанії Олександр Джиджора розповів виданню Avianews.com, що про виконання рейсів вдалося домовитися з іншими українськими авіакомпаніями - МАУ і Windrose.

Фото: Рейси авіакомпанії Bees Airline перенесли в аеропорт "Бориспіль" (pixabay.com)

На їхніх крилах 16 лютого будуть виконані регулярні та чартерні рейси Bees Airline. Тільки вилітати пасажирам потрібно буде з аеропорту "Бориспіль", а не "Київ" (Жуляни).

У авіакомпанії МАУ залишиться 13 середньомагістральних літаків з 16 через вимоги страхових компаній і лізингодавців. У компанії стверджують, що повітряних суден достатньо, щоб виконувати заплановані рейси.

Які авіакомпанії скасували польоти або додали рейси

Кілька авіакомпаній скасували рейси в Україну після оголошення про ризики військового вторгнення, але більшість рейсів в усіх напрямках, включаючи Єгипет і Мальдіви, відправляються і прибувають за розкладом.

Які авіакомпанії скасували рейси:

Авіакомпанія KLM скасувала всі польоти з України до 17 лютого;

Flydubai скасувала рейси до Києва на 16 і 17 лютого;

Іспанська авіакомпанія Vueling скасувала рейси з Парижа до Києва до кінця лютого.

За інформацією онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" 16 і 17 лютого скасовані рейси:

Flydubai - 2 рейси на день в Дубай;

Bravo Airways - рейси в Амман і Бейрут;

Israir - рейс в Тель-Авів (16 лютого).

Фото: В аеропорту "Київ" рейси виконуються майже без змін (РБК-Україна)

За даними онлайн-табло аеропорту "Київ", скасовані тільки рейси авіакомпанії Bees Airline, які перенесені в аеропорт "Бориспіль".

Тим часом, три авіакомпанії додали місця або рейси на тлі збільшеного попиту серед пасажирів:

1. Qatar Airways замість двох рейсів на день з місткістю 132 пасажири буде відправляти один літак на день, але для більшої кількості пасажирів – на 254 або 412 місць.

2. Pegasus Airlines оголосили додаткові рейси з України:

на 16 лютого – в Стамбул з Одеси та Запоріжжя;

на 17 лютого – в Стамбул з Харкова, в Анкару – з Києва.

3. Латвійська авіакомпанія airBaltic також оголошувала додаткові рейси на 15 і 16 лютого з Києва до Риги.

"Немає причини зупиняти польоти в повітряному просторі України"

Більшість як українських, так і іноземних авіакомпаній продовжують виконувати польоти, а заяви про відмову від рейсів або обмеження прильотів озвучили тільки поодинокі компанії, зазначає в коментарі РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

"Питання повноцінного виконання рейсів і використання всього флоту літаків стосується тільки декількох авіакомпаній, які не могли домовитися або з власниками-лізингодавцями, або зі страховими компаніями. У деяких перевізників виникли труднощі в переговорах зі страховими компаніями, тому деякі літаки були змушені повернути", - звернув увагу він.

Фото: Літаки в аеропорту" Бориспіль " (facebook.com/airportboryspil)

На думку експерта, поточна ситуація не чинить такого серйозного впливу на перельоти, як було з початком пандемії.

"Разом з тим будь-яких додаткових обмежень або заборон від авіаційної влади ні в Україні, ні в інших країнах щодо польотів в Україну або в повітряному просторі нашої країни, не надходило. Значить, офіційні авіарегулятори не бачать жодних причин обмежувати або припиняти польоти в повітряному просторі України",- пояснює він ситуацію з авіасполученням в країні.

Крім того, ті авіакомпанії, у яких виникли труднощі, вже вчора інформували пасажирів, що не збираються повною мірою скасовувати рейси, а більшу частину своїх зобов'язань планують виконати силами інших авіакомпаній, додає фахівець.

"Вже вчора, очевидно, авіакомпанії почали укладати договори на виконання їхніх рейсів за форматом "мокрого лізингу", коли авіакомпанії надають свої порожні літаки з екіпажем для іншої авіакомпанії. Для авіакомпанії, яка продала квитки, це може призвести до відсутності прибутку або невеликих збитків від такого рейсу.

Але при цьому забезпечується виконання всіх зобов'язань перед пасажирами і уникаються збитки у зв'язку з компенсацією через скасування рейсів", - розповідає Богдан Долінце про те, як авіакомпанії справляються із "втратою" флоту через умови страхових компаній.

Фото: "Авіакомпанії не збираються повністю скасовувати рейси через виведення літаків за кордон" (РБК-Україна)

Також можливий і інший варіант – код-шерінг, коли на борту літака однієї авіакомпанії летять також пасажири ще й іншої авіакомпанії, в разі, якщо у них є загальні маршрути, які перетинаються.

"Наприклад, багато українських і європейських авіакомпаній мають такі договори. Наприклад, до Відня раніше так літали МАУ і Austrian Airlines. Таким чином, такий договір авіакомпанії можуть укладати на певний термін і використовувати незаповнені місця на борту – для обох перевізників це може бути дуже вигідно", - розповідає експерт.

Коли повернуться рейси KLM - думка експерта

Богдан Долінце вважає, що на відновлення польотів авіакомпанії KLM буде потрібен деякий час і рішення буде залежати від деескалації конфлікту біля кордонів України.

"Після втрати літака MH17 (був збитий в 2014 році на сході Донецької області – ред.) в авіакомпанії KLM сильно підняли протоколи безпеки і встановили значно вищі рівні ризику, ніж у інших європейських авіакомпаній. Якщо посольства почнуть офіційно заявляти про повернення назад до Києва, будуть дані про зменшення скупчення військових біля кордонів України, то центр аналізу ризиків авіакомпанії може дати рекомендації про відновлення польотів", - пояснює він.

На його думку, навіть відведення військ займе кілька тижнів, і ніхто не може гарантувати, що в березні не будуть оголошені якісь нові навчання біля наших кордонів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські авіакомпанії пережили тимчасову втрату частини флоту.

Тим часом експерти з туризму кажуть, що українці розкупили всі путівки за кордон на найближчі дати.