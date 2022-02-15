Продовжать виконувати рейси. Як українські авіакомпанії пережили втрату частини флоту

Вісім літаків – МАУ та Bees Airline довелося відправити за кордон

Українські авіакомпанії 14 лютого втратили частину флоту. Вісім літаків відправили за кордон після того, як страхові компанії змінили умови страхування польотів. Власники літаків вимагали вивезти повітряні судна за кордон. Це сталося на тлі паніки у західних ЗМІ через можливе вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Сім літаків Boeing 737-800 за кордон відправила МАУ, ще один борт — Bees Airline. Це пов'язано з тим, що лізингові компанії бояться за своє майно на тлі можливих військових дій та занулення страхового покриття таких ризиків.

"Виведення з парку великої кількості авіалайнерів не призвело до краху розкладу авіаперевізників. У зимовий сезон літаки мають менший наліт. Наприклад, у МАУ авіалайнери, що відлетіли за кордон, простоювали останній місяць без польотів або здійснювали по 2-3 рейси на день замість 6.

В результаті такий форс-мажор фактично обернувся на користь авіакомпаній, які тепер можуть не платити за лізинг літаків, які їм поки що не потрібні", — йдеться на сайті.

Фото: Літаки МАУ в аеропорту Бориспіль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Український лоукостер SkyUp, чий літак застряг у Кишиневі 13 лютого після того, як лізингодавець заборонив вхід у повітряний простір України, також станом на сьогодні продовжує польоти.

Гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов заявив, що авіакомпанія залишається в українському небі в повному обсязі, оскільки змогла домовитися зі страховиками за підтримки Мінінфраструктури та уряду України.

Щоб лізингодавці не забирали літаки з України, уряд виділив 16,6 млрд грн як гарантії для 23 літаків. Ці гарантії покривають 12 повітряних суден МАУ, сім SkyUp та чотири Bees Airline. Літаки, які вивела з парку МАУ, авіакомпанія не просила включити до цих держгарантій, повідомило avianews.com джерело в Мінінфраструктурі. Під них потрапляв лише виведений літак Bees Airline.

Повідомляється, що дві інші найбільші авіакомпанії країни — Azur Air Ukraine та Windrose ("Роза Вітрів") за підтримкою держави не зверталися. У Windrose заявили, що виконують рейси за розкладом та відмовилися коментувати стосунки з лізингодавцями.

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