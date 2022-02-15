"Місця на найближчі дати розібрані". Українці на вихідних розкупили всі тури за кордон
Путівки доступні тільки після 16 лютого
Через панічні настрої на вихідних туристи розібрали всі тури за кордон, які залишалися на найближчі дати в першій половині тижня.
Про це експерти туристичного ринку розповіли TRAVEL РБК-Україна.
Інша частина туристів взагалі відмовилися від планів на відпочинок і захотіли анулювати путівки.
"Панічної скупки турів немає" - експерти
Істотного стрибка попиту на тури немає, говорить в коментарі РБК-Україна заступник гендиректора туроператора "TEZ Tour" Олександр Новіковський.
"У нас все рівно, спокійно, стабільно. У нашій компанії ми поки не спостерігаємо панічної скупки турів, щоб перебути десь "критичні" дати. Немає панічних замовлень: "Дайте нам швидше щось подалі", - зазначає він.
Фото: Табло в аеропорту (unsplash.com/daniel-schludi)
За його словами, у туристів навпаки є побоювання подорожувати на тлі останніх новин про те, що авіакомпанії не зможуть виконувати рейси через непродовження страховок лізингодавцям.
"Якщо це станеться, тоді авіаційне сполучення може призупинитися. Поки такого немає - над цим працює і уряд, поки все в нормальному режимі", - звертає увагу експерт.
Сплесків попиту немає, як і скасування турів через те, що туристи розділилися за реакцією на ситуацію, пояснює Олена Бойко, співзасновниця туроператора "TPG".
"Паніка розганялася два дні - в суботу-неділю. А до цього був "високий сезон" у зв'язку з днем святого Валентина, тому високий попит був на ці дати прогнозовано за тиждень-десять днів. Станом на понеділок у людей паніка, яка в одну сторону – "хочемо полетіти", так і в іншу – "ми не хочемо купувати, поверніть гроші", - говорить вона в коментарі РБК-Україна.
"У агентів дзвінки не припиняються - клієнти намагаються дізнатися, що робити. Наприклад, поміняли квитки, щоб повернутися сьогодні, а не завтра, коли повинен був закінчитися тур", - описує Олена Бойко напругу серед туристів.
Фото: Деякі туристи поспішили повернутися в Україну з відпустки (pixabay.com)
Вона додає: авіакомпанії пишуть, що не скорочуватимуть свої рейси в Україну. Компанія "TPG" не скасовувала свої рейси – не може цього зробити навіть через штрафи, прописані в контрактах.
"Крім нагнітання ситуації, форс-мажору немає. Чартерні рейси до Єгипту, Туреччини, Кенії не можуть бути зняті просто так – вони продовжують літати. Ті, хто запланував навіть Домінікану – летять, підстав здавати квитки немає. Навіть якщо ви боїтеся, то будете робити це за загальним правилом тарифу", - попереджає фахівець.
"За вихідні закрили останні місцям - відправляти нікуди"
Через панічні настрої попит на путівки зріс, але проблема в тому, що зараз туристів нікуди відправляти, говорить в коментарі РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.
"Найближчі дати з вильотом 14-15-16 лютого закриті. За суботу-неділю все, що залишалося, було продано. Турів і так було небагато, попит зріс за минулий тиждень на 20 %, хоча ніяких оголошень про наступ не було", - розповідає експерт.
При цьому туроператори, за словами фахівця, до цього скоротили кількість рейсів, особливо в Єгипет (майже удвічі).
"Тому що протягом січня і на початку лютого рейси дуже погано закривалися. Тобто, ще до всіх цих новин майже всі рейси були закриті на 95%, а протягом вихідних і цих місць не залишилося. "На завтра" туристи собі виліт не знайдуть на найближчі два-три дні, якщо говорити про організований туризм. Хіба що хтось відмовиться", - каже Олег Кулик.
Фото: Багато туристів вирішили летіти в Єгипет в останній момент (pixabay.com)
При цьому, за його словами, на другу половину тижня тури вже є. Така сама ситуація і в інших компаніях. Наприклад, стрибків попиту на путівки немає, тому що всі місця на найближчі дати вже розібрані, зазначає в коментарі РБК-Україна директор "IT-tour" Віталій Ходєєв.
"Ми не фіксуємо поки ніяких стрибків, всі місця на найближчі дати вже розібрані. Не було стільки вільних місць на ці дати, щоб зафіксувати істотні стрибки продажів", - пояснює експерт.
За його словами, вже на тури на дати після 16 лютого відзначається звичайний попит.
"Також було багато запитів на ануляцію турів у неділю, зараз затихли", - зазначає він готовність українців відмовитися від поїздок.
Паніка вляглася - туристи вичікують
Онлайн-системи бронювання турів і авіаквитків 13 лютого фіксували надзвичайний сплеск інтересу, повідомляє профільне видання Turprofi.com. При цьому в понеділок, 14 лютого, ситуація змінилася і бронювань стало менше.
Фото: "Туристи за кордоном переживають, чи зможуть повернутися додому" (facebook. com/airportboryspil)
"Всі туристи хвилюються. Ті, хто знаходиться в Україні — призупиняють бронювання, просять взяти паузу хоча б на пару днів, поки ситуація не проясниться. А ті, хто вже за кордоном, переживають, чи зможуть повернутися додому. Багато хто просить продовжити їм відпочинок ще на тиждень", - розповідає директор "VictarTour" Вікторія Ноздрякова.
За прогнозом Олени Бойко, в найближчі кілька днів буде падіння продажів, тому що люди не розуміють, що робити, і намагаються 2-3 дні почекати.
Нагадаємо, ми писали, що буде з рейсами в Україну на тлі загрози агресії Росії.
Також у Держтуризмі заявили, що новий сезон відпочинку в Україні не скасовується.