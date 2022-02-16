Самолетов меньше, но мест хватит всем. Что происходит с рейсами в небе Украины

Какие авиакомпании отменили или изменили план полетов в ближайший период

За последние дни тема пассажирских авиаперелетов вышла на первый план – из-за информации об угрозе вторжения России многих туристов беспокоит возможная отмена рейсов.

Что изменилось в работе авиакомпаний в Украине на этой неделе и стоит ли переживать пассажирам, купившим билеты на рейсы в феврале – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Планы по рейсам украинских авиакомпаний остаются в силе

С понедельника украинские авиакомпании вынуждены были вернуть за границу часть флота - семь самолетов Boeing 737-800 отправила МАУ, четыре - авиакомпания Bees Airline. В сообщении авиакомпаний отмечалось, что таковы были требования лизингодателей (американских компаний) в связи с военными рисками.

Как сообщила авиакомпания Bees Airline, несмотря на выведение всех самолетов из страны, рейсы не отменяются.

Коммерческий директор авиакомпании Александр Джиджора рассказал изданию Avianews.com, что про выполнение рейсов удалось договориться с другими украинскими авиакомпаниями - МАУ и Windrose.

Фото: Рейсы авиакомпании Bees Airline перенесли в аэропорт "Борисполь" (pixabay.com)

На их крыльях 16 февраля будут выполнены регулярные и чартерные рейсы Bees Airline. Только вылетать пассажирам нужно будет из аэропорта "Борисполь", а не "Киев" (Жуляны).

У авиакомпании МАУ останется 13 среднемагистральных самолетов из 16 из-за требований страховых компаний и лизингодателей. В компании утверждают, что воздушных суден достаточно, чтобы выполнять запланированные рейсы.

Какие авиакомпании отменили полеты или добавили рейсы

Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Украину после объявления о рисках военного вторжения, но большинство рейсов по всем направлениям, включая Египет и Мальдивы, отправляются и прибывают по расписанию.

Какие авиакомпании отменили рейсы:

Авиакомпания KLM отменила все полеты из Украины до 17 февраля;

Flydubai отменила рейсы в Киев на 16 и 17 февраля;

Испанская авиакомпания Vueling отменила рейсы из Парижа в Киев до конца февраля.

По информации онлайн-табло аэропорта "Борисполь" 16 и 17 февраля отменены рейсы:

Flydubai – 2 рейса в день в Дубай;

Bravo Airways – рейсы в Амман и Бейрут;

Israir – рейс в Тель-Авив (16 февраля).

Фото: В аэропорту "Киев" рейсы выполняются почти без изменений (РБК-Украина)

По данным онлайн-табло аэропорта "Киев", отменены только рейсы авиакомпании Bees Airline, которые перенесены в аэропорт "Борисполь".

Между тем, три авиакомпании добавили места или рейсы на фоне возросшего спроса среди пассажиров:

1. Qatar Airways вместо двух рейсов в день с вместимостью 132 пассажира будет отправлять один самолет в день, но для большего количества пассажиров – на 254 или 412 мест.

2. Pegasus Airlines объявили дополнительные рейсы из Украины:

на 16 февраля – в Стамбул из Одессы и Запорожья;

на 17 февраля – в Стамбул из Харькова, в Анкару – из Киева.

3. Латвийская авиакомпания airBaltic также объявляла дополнительные рейсы на 15 и 16 февраля из Киева в Ригу.

"Нет причин останавливать полеты в воздушном пространстве Украины"

Большинство как украинских, так и иностранных авиакомпаний продолжают выполнять полеты, а заявления про отказ от рейсов или ограничения прилетов озвучили только единичные компании, отмечает в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"Вопрос полноценного выполнения рейсов и использования всего флота самолетов касается только нескольких авиакомпаний, которые не могли договориться или с владельцами-лизингодателями, или со страховыми компаниями. У некоторых перевозчиков возникли трудности в переговорах со страховыми компаниями, поэтому некоторые самолеты были вынуждены вернуть", - обратил внимание он.

Фото: Самолеты в аэропорту "Борисполь" (facebook. com/airportboryspil)

По мнению эксперта, текущая ситуация не оказывает такого серьезного влияния на перелеты, как было с началом пандемии.

"Вместе с тем каких-либо дополнительных ограничений или запретов от авиационных властей ни в Украине, ни в других странах касательно полетов в Украину или в воздушном пространстве нашей страны, не поступало. Значит, официальные авиарегуляторы не видят никаких причин ограничивать или приостанавливать полеты в воздушном пространстве Украины", - объясняет он ситуацию с авиасообщением в стране.

Кроме того, те авиакомпании, у которых возникли трудности, уже вчера информировали пассажиров, что не собираются в полной мере отменять рейсы, а большую часть своих обязательств планируют выполнить силами других авиакомпаний, добавляет специалист.

"Уже вчера, очевидно, авиакомпании начали заключать договора на выполнение их рейсов по формату "мокрого лизинга", когда авиакомпании предоставляют свои пустые самолеты с экипажем для другой авиакомпании. Для авиакомпании, которая продала билеты, это может привести к отсутствию прибыли или небольших убытков от такого рейса.

Но при этом обеспечивается выполнение всех обязательств перед пассажирами и избегаются убытки в связи с компенсацией из-за отмены рейсов", - рассказывает Богдан Долинце о том, как авиакомпании справляются с "потерей" флота из-за условий страховых компаний.

Фото: "Авиакомпании не собираются полностью отменять рейсы из-за вывода самолетов за границу" (РБК-Украина)

Также возможен и другой вариант – код-шеринг, когда на борту самолета одной авиакомпании летят также пассажиры еще и другой авиакомпании, в случае, если у них есть общие маршруты, которые пересекаются.

"Например, многие украинские и европейские авиакомпании имеют такие договора. Например, в Вену раньше так летали МАУ и Austrian Airlines. Таким образом, такой договор авиакомпании могут заключать на определенный срок и использовать незаполненные места на борту – для обеих перевозчиков это может быть очень выгодно", - рассказывает внимание эксперт.

Когда вернутся рейсы KLM – мнение эксперта

Богдан Долинце считает, что на возобновление полетов авиакомпании KLM потребуется некоторое время и решение будет зависеть от деэскалации конфликта у границ Украины.

"После потери самолета MH17 (был сбит в 2014 году на востоке Донецкой области – ред.) в авиакомпании KLM сильно подняли протоколы безопасности и установили значительно выше уровни риска, чем у других европейских авиакомпаний. Если посольства начнут официально заявлять о возвращении назад в Киев, будут данные об уменьшении скопления военных у границ Украины, то центр анализа рисков авиакомпании может дать рекомендации о возобновлении полетов", - объясняет он.

По его мнению, даже отвод войск займет несколько недель, и никто не может гарантировать, что в марте не будут объявлены какие-то новые учения у наших границ.

Напомним, ранее мы писали, как украинские авиакомпании пережили временную потерю части флота.

Тем временем эксперты по туризму говорят, что украинцы раскупили все путевки за границу на ближайшие даты.