Bees Airline втратить всі літаки. Авіалайнери відправлять за кордон: що відомо

Перший літак авіакомпанія відправила на зберігання до Франції 14 лютого

Лізингодавці залишать авіакомпанію Bees Airline без усіх літаків. У її парку знаходяться чотири Boeing 737-800, власниками яких є американські компанії San Сlemente Leasing LLC та BANK OF UTAH.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт авіакомпанії Bees Airline.

За заявою Bees Airline, лізингодавці вимагали вивезти авіалайнери за межі України до деескалації ситуації. Перший літак авіакомпанія відправила на зберігання до Франції 14 лютого, а три, що залишилися, направить за кордон сьогодні-завтра.

"В останні дні Bees Airline доклала максимум зусиль для того, щоб вчасно за розкладом виконати всі заплановані рейси та доставити пасажирів до пункту призначення".

На жаль, незважаючи на продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони від Державної авіаційної служби України та іноземної авіаційної влади, власники літаків лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків межі України", - заявляють у компанії.

Фото: Літак компанії Bees Airline (Віталій Носач/РБК-Україна)

14 лютого Bees Airline була змушена здійснити перегін одного літака в Монпельє (Франція) і сьогодні-завтра перегнати решту літаків.

Рейси продовжують виконувати

За інформацією від лізингодавця, всі літаки нам будуть повернуті у разі деескалації ситуації, пов'язаної з воєнними ризиками.

На даний момент, незважаючи на обставини, Bees Airline спільно з партнерами продовжує свою операційну діяльність і рейси й виконує рейси з міжнародних аеропортів "Київ", "Бориспіль", "Львів" та "Одеса".

У зв'язку з даними форс-мажорними обставинами ми звертаємося до всіх пасажирів поставитися до можливих затримок та змін у розкладі рейсів з розумінням", - йдеться на сайті Bees Airline.

Ситуацію не змогли вирішити ані гарантії уряду України, ані продовження страхового покриття страхових компаній.

Після вибуття з парку одного авіалайнера, трьох літаків, що залишилися, було достатньо для повного виконання розкладу, заявив avianews.com комерційний директор Bees Airline Олександр Джиджора. Тепер авіакомпанії для вивезення пасажирів доведеться орендувати літаки у партнерів. Поки що неясно, чи будуть виконані всі рейси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що як українські авіакомпанії пережили втрату частини флоту.