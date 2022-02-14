"Значний попит": airBaltic оголосила про додаткові рейси з України

Латвійська авіакомпанія виконає прямі перельоти з Києва до Вільнюса, з Одеси до Риги

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запланувала на 15 та 16 лютого два додаткові рейси з Києва до Риги, "щоб задовольнити значний попит".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"Цього тижня airBaltic планує запропонувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім того, авіакомпанія планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу", — повідомили у компанії.

Фото: Авіакомпанія запускає додаткові рейси через високий попит (скриншот РБК-Україна)

Також в авіакомпанії підкреслили, що регулярно оцінюють поточну ситуацію і дотримуються рекомендацій офіційної влади.

Нагадаємо, українські авіакомпанії на тлі паніки через можливе вторгнення Росії можуть втратити більшість літаків.

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