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"Значний попит": airBaltic оголосила про додаткові рейси з України

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Понеділок 14 лютого 2022 18:01
"Значний попит": airBaltic оголосила про додаткові рейси з України Фото: Літак Fokker 50 авіакомпанії airBaltic (uk.wikipedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Латвійська авіакомпанія виконає прямі перельоти з Києва до Вільнюса, з Одеси до Риги

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запланувала на 15 та 16 лютого два додаткові рейси з Києва до Риги, "щоб задовольнити значний попит".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"Цього тижня airBaltic планує запропонувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім того, авіакомпанія планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу", — повідомили у компанії.

&quot;Значний попит&quot;: airBaltic оголосила про додаткові рейси з України

Фото: Авіакомпанія запускає додаткові рейси через високий попит (скриншот РБК-Україна)

Також в авіакомпанії підкреслили, що регулярно оцінюють поточну ситуацію і дотримуються рекомендацій офіційної влади.

Нагадаємо, українські авіакомпанії на тлі паніки через можливе вторгнення Росії можуть втратити більшість літаків.

Також ми розповідали, що робити у разі скасування рейсів.

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