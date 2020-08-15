ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Скандал в "Борисполе": почему пассажиров не пустили на рейс в Дубай

Суббота 15 августа 2020 14:01
Скандал в "Борисполе": почему пассажиров не пустили на рейс в Дубай
Фото: Аэропорт (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцам не удалось попасть на рейс в ОАЭ

На днях в аэропорту "Борисполь" разразился серьезный скандал. Пассажиров, которые должны были лететь в Дубай (ОАЭ), не пустили в самолет. Проблема состояла в том, что за время, пока готовился этот полет, в ОАЭ изменили правила для улетающих в страну. Но пассажиры рейса об этом не знали.

Как сообщает телеканал "Украина 24", туристка Юлия Ковалева об изменении правил полета узнала только непосредственно в аэропорту. Сотрудник авиакомпании МАУ объяснил пассажирам, что не пускает их в самолет, потому что тест на коронавирус сделан в лаборатории, которую не признают в Эмиратах.

Дело в том, что есть список лабораторий, который утверждают в ОАЭ, а некоторые пассажиры прошли тест в лаборатории, которой в нем не было.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила", - рассказала женщина. При этом группе пассажиров пришлось брать билеты на другой рейс.

Почему пассажиров не пустили в самолет?

В авиакомпании МАУ, которая отвечала за этот рейс, отметили, что просто следовали правилам, которые утвердили ранее в ОАЭ. Там заверили, что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом, а об изменениях информировали на сайте. В авиакомпании попросили всех пассажиров перед вылетом сами уточнять всю информацию, которую публикуют те или иные страны.

С другой стороны, авиакомпания должна следить за изменениями правил в страну и нести ответственность за риски, с этим связанные, комментирует РБК-Украина юрист Сергей Янчук. По его словам, нередки случаи, когда сама авиакомпания персонально уведомляет туриста о новых правилах.

Скандал в &quot;Борисполе&quot;: почему пассажиров не пустили на рейс в ДубайФото: Дубай (pixabay.com)

"Пандемия коронавируса действительно влияет на авиаперевозки так, что подобные ситуации могут возникать довольно часто. К этому нужно быть готовым, ведь ответственность за знание или незнание правил пересечения границы лежит на пассажире. Думаю, если бы авиакомпания и пустила пассажиров на рейс, то результаты их тестов не приняли бы на границе в ОАЭ, и людей пришлось бы отправлять обратно. Поэтому главный совет – заботиться о наличии документов для въезда в страну заранее", - отмечает эксперт.

Результат ПЦР-теста в ОАЭ действительно принимают не из любой лаборатории, а из конкретного списка аккредитованных клиник, говорят РБК-Украина представители одного из туроператоров, который занимается организацией туров в эту страну. Список клиник и обязательная онлайн-регистрация на тест доступны для туристов по ссылке.

Как избежать подобных ситуаций?

Хоть иногда авиакомпании и предупреждают пассажиров об изменении правил въезда в ту или иную страну, пассажир сам должен заблаговременно промониторить все официальные правила въезда. Ведь именно на пассажире лежит ответственность за этот вопрос, говорят опрошенные нами эксперты.

"Для избежания таких предполагаемых ситуаций можно посоветовать пассажирам вместе с билетом покупать страховку от невыезда. Но обязательно необходимо проверять, чтобы она покрывала как вопрос, например, болезни, так и изменения правил въезда в страну или другие непредвиденные обстоятельства", - комментирует РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

Где проверять правила въезда в ОАЭ?

Уточнить визовые требования въезда в ОАЭ можно через IATA Travel Centre, заполнив там короткую форму.

Хотя сейчас для украинцев действует безвизовый режим въезда в Эмираты, но нужно сдать ПЦР-тест. Его нужно сделать не более, чем за 96 часов до прибытия в Дубай.

Скандал в &quot;Борисполе&quot;: почему пассажиров не пустили на рейс в ДубайФото: Правила въезда в любую страну во время карантина надо проверять самому пассажиру (РБК-Украина)

Кроме того, нужна также медицинская страховка. Так, с 1 августа 2020 года въезд в ОАЭ возможен только при наличии полиса международного медицинского страхования, который подтверждает покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 на территории этой страны.

Если вы путешествуете сами, такую страховку нужно сделать самостоятельно. В случае покупки пакетного тура нужно убедиться, что данный вид страховки входит в перечень услуг, которые будут предоставляться в рамках тура, отмечают представители туроператора.

Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристов.

Также сообщалось, как можно вернуть деньги за отмененные рейсы и туры во время карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Объединенные Арабские Эмиратыаэропортрейсыаэропорт БориспольДубай
Мнения
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь