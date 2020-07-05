Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в Грецию

Фото: Греция (pixabay.com)

Что известно о задержании украинцев в Афинах

Вечером, 4 июля, 17 украинских туристов прибыли из Киева в Афины. Однако их путешествие завершилось в изоляторе. Украинцев задержали в аэропорту, забрали вещи, и разместили в камерах полицейского участка на территории аэропорта. Они провели там уже одну ночь и, скорее всего, останутся в изоляторе до вторника.

Рассказываем, что об этом известно.

Украинцев в Грецию не пустили из-за действующих в настоящее время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК-Украина директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Украинцы прилетели в Грецию в субботу вечером двумя рейсами. Первый - авиакомпании Ryanair. Этот рейс вылетел из "Борисполя" в 18:00. Другая часть граждан прибыла рейсом авиакомпании Wizz Air, вылетевшем в 18:45 из аэропорта "Киев". На границе украинцев задержали.

К задержанным в Афинах украинцам пустили консула

Позже к украинским туристам, задержанным в аэропорту Афин, пустили консула. Об этом сообщает одна из задержанных Анна Валевская на своей странице в Faceboоk.

По ее словам, он привез им вещи первой необходимости.

"Украинский консул только что посещал нас лично. Благодаря ему у нас сейчас есть мыло, бутылка дезинфицирующего средства, вода, туалетная бумага и матрасы. Wizzair направил своим пассажирам 5 бутербродов и воду, Ryanair еще не ответил", - пишет она.

Ранее девушка отмечала, что после задержания в аэропорту 17 украинцев, среди которых двое детей, поместили во временный изолятор. Там они будут ждать своего рейса обратно в Украину. Он запланирован на вторник, поэтому придется находиться в изоляторе еще несколько дней.

Анна Валевская также пишет, что в помещении, куда их поселили, очень грязно, есть тараканы. Им не предоставили постели, подушек и матрасов. Не дают пищу и воду. Также в изоляторе нет средства гигиены и туалетной бумаги. Их вещи забрали в аэропорту.

Фото: Задержанных украинцев поселили в изоляторе и не предоставили постель и матрасы (FB: Ania Valevska)

Задержанная Анна Валевская пишет, что в Украине их документы проверили несколько раз и пропустили в самолет.

Но после прилета в Грецию им было отказано во въезде в страну.

Фото: В таких условиях разместили украинцев (FB: Ania Valevska)

"Когда мы приехали в "Жуляны", нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал "Европейской Правде" один из пассажиров по имени Максим.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді". Опубліковано Європейська правда Субота, 4 липня 2020 р.

Фото: Реакция пользователей соцсетей на фото, где показали условия содержания украинцев в изоляторе (FB: Ania Valevska)

Почему украинцев не пустили в Грецию

Открытым остается вопрос, почему украинцы были вынуждены провести ночь в изоляторе. Обстоятельства инцидента выясняются, и в украинском МИДе обещают дать более подробный комментарий по этой ситуации в понедельник, 5 июля.

По предварительной информации, украинцы, которых не пустили в Грецию, могли не иметь вида на жительство в этой стране. Ведь по состоянию на начало июля 2020 Греция еще не открыла границ для туристов из Украины.

Въезд и пребывание в стране разрешено только тем украинцам, которые имеют право на постоянное проживание в этой стране. Представитель одного из туроператоров Украины, который уже много лет возит наших туристов в Грецию, сообщил РБК-Украина, что именно по этим причинам планируют туры в Грецию только на конец августа и начало сентября, а не ранее.

В МИД Украины советуют гражданам тщательно проверять правила въезда в ту или иную страну во время карантина. А директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев говорит, что планировать свои поездки нужно исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможностях/порядке въезда в ту или иную страну.

Согласно сайту МИД Украины, созданному для информирования граждан о правилах пересечения границы во время пандемии, въезд в Грецию запрещен. Исключение составляют лишь люди с видом на жительство в ЕС и члены их семей.

Кроме этого, Посольство Украины в Греческой Республике сообщает, что при пересечении границы украинцы исключительно с видом на жительство в Греции должны пройти обязательное тестирование на коронавирус, а в случае необходимости - 14-дневный карантин.

Перед поездкой за границу нужно проверять актуальную информацию о конкретной стране на этом сайте, чтобы не попасть в подобные ситуации.

Напомним, ранее Европейский союз открыл свои границы для 14 стран, но не для Украины.

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