ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в Грецию

Новости » Travel » Отдых за рубежом 05.07.2020 - 16:15
Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в Грецию
Фото: Греция (pixabay.com)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"
Одарка Козак
специально для РБК-Украина

Что известно о задержании украинцев в Афинах

Вечером, 4 июля, 17 украинских туристов прибыли из Киева в Афины. Однако их путешествие завершилось в изоляторе. Украинцев задержали в аэропорту, забрали вещи, и разместили в камерах полицейского участка на территории аэропорта. Они провели там уже одну ночь и, скорее всего, останутся в изоляторе до вторника.

Рассказываем, что об этом известно.

Украинцев в Грецию не пустили из-за действующих в настоящее время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК-Украина директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Украинцы прилетели в Грецию в субботу вечером двумя рейсами. Первый - авиакомпании Ryanair. Этот рейс вылетел из "Борисполя" в 18:00. Другая часть граждан прибыла рейсом авиакомпании Wizz Air, вылетевшем в 18:45 из аэропорта "Киев". На границе украинцев задержали.

К задержанным в Афинах украинцам пустили консула

Позже к украинским туристам, задержанным в аэропорту Афин, пустили консула. Об этом сообщает одна из задержанных Анна Валевская на своей странице в Faceboоk.

По ее словам, он привез им вещи первой необходимости.

"Украинский консул только что посещал нас лично. Благодаря ему у нас сейчас есть мыло, бутылка дезинфицирующего средства, вода, туалетная бумага и матрасы. Wizzair направил своим пассажирам 5 бутербродов и воду, Ryanair еще не ответил", - пишет она.

Ранее девушка отмечала, что после задержания в аэропорту 17 украинцев, среди которых двое детей, поместили во временный изолятор. Там они будут ждать своего рейса обратно в Украину. Он запланирован на вторник, поэтому придется находиться в изоляторе еще несколько дней.

Анна Валевская также пишет, что в помещении, куда их поселили, очень грязно, есть тараканы. Им не предоставили постели, подушек и матрасов. Не дают пищу и воду. Также в изоляторе нет средства гигиены и туалетной бумаги. Их вещи забрали в аэропорту.

Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в ГрециюФото: Задержанных украинцев поселили в изоляторе и не предоставили постель и матрасы (FB: Ania Valevska)

Задержанная Анна Валевская пишет, что в Украине их документы проверили несколько раз и пропустили в самолет.

Но после прилета в Грецию им было отказано во въезде в страну.

Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в ГрециюФото: В таких условиях разместили украинцев (FB: Ania Valevska)

"Когда мы приехали в "Жуляны", нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал "Европейской Правде" один из пассажиров по имени Максим.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді".

Опубліковано Європейська правда Субота, 4 липня 2020 р.

Ночь в изоляторе: почему украинских туристов не пускают в ГрециюФото: Реакция пользователей соцсетей на фото, где показали условия содержания украинцев в изоляторе (FB: Ania Valevska)

Почему украинцев не пустили в Грецию

Открытым остается вопрос, почему украинцы были вынуждены провести ночь в изоляторе. Обстоятельства инцидента выясняются, и в украинском МИДе обещают дать более подробный комментарий по этой ситуации в понедельник, 5 июля.

По предварительной информации, украинцы, которых не пустили в Грецию, могли не иметь вида на жительство в этой стране. Ведь по состоянию на начало июля 2020 Греция еще не открыла границ для туристов из Украины.

Въезд и пребывание в стране разрешено только тем украинцам, которые имеют право на постоянное проживание в этой стране. Представитель одного из туроператоров Украины, который уже много лет возит наших туристов в Грецию, сообщил РБК-Украина, что именно по этим причинам планируют туры в Грецию только на конец августа и начало сентября, а не ранее.

В МИД Украины советуют гражданам тщательно проверять правила въезда в ту или иную страну во время карантина. А директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев говорит, что планировать свои поездки нужно исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможностях/порядке въезда в ту или иную страну.

Согласно сайту МИД Украины, созданному для информирования граждан о правилах пересечения границы во время пандемии, въезд в Грецию запрещен. Исключение составляют лишь люди с видом на жительство в ЕС и члены их семей.

Кроме этого, Посольство Украины в Греческой Республике сообщает, что при пересечении границы украинцы исключительно с видом на жительство в Греции должны пройти обязательное тестирование на коронавирус, а в случае необходимости - 14-дневный карантин.

Перед поездкой за границу нужно проверять актуальную информацию о конкретной стране на этом сайте, чтобы не попасть в подобные ситуации.

Напомним, ранее Европейский союз открыл свои границы для 14 стран, но не для Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги ГрецияотпусктуристыАфины
Мнения
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь