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"Экстренно забрали в больницу": что делать, если заболели во время отпуска за рубежом

Пятница 14 августа 2020 14:42
"Экстренно забрали в больницу": что делать, если заболели во время отпуска за рубежом
Фото: Аэропорт (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Как поступить туристу в непредвиденной ситуации на курорте

Во время пандемии коронавируса туристам за рубежом не стоит забывать о тех же правилах, которые надо соблюдать и дома: регулярная дезинфекция рук, социальная дистанция в минимум полтора метра, если находитесь в помещении.

Но бывают случаи, когда за границей турист заболел. С таким случаем недавно столкнулась киевлянка Светлана Дьяченко. Она поехала на отдых в Турцию с подругой, и у той резко поднялась температура до 38,7, также у нее было сильное общее недомогание.

"В отеле весь персонал сработал просто прекрасно. Оперативно вызвали врача, подругу экстренно забрали в местную больницу. Сделали тест на коронавирус, кстати бесплатно. Но перед тем уточнили, есть ли у нее страховка. Тест дал негативный результат. Сказали, что у нее была какая-то вирусная инфекция. Вернулись домой, как и планировали, рейс переносить не потребовалось", - рассказывает она.

&quot;Экстренно забрали в больницу&quot;: что делать, если заболели во время отпуска за рубежомФото: Меры предосторожности стоит соблюдать и во время отпуска (pixabay.com)

Стандартная страховка, которую оформляют туристы перед поездкой, - как раз и является гарантией, что туристу окажут помощь за границей независимо от того, заболел он коронавирусной инфекцией или чем-то другим, говорят РБК-Украина в одной из страховых компаний, которая занимается страхованием туристов.

Стоит такая страховка не более 250 гривен, но ее точно стоит оформить перед отпуском, уверяют в компании.

Какие расходы может покрыть страховка?

Страховка – важный элемент любой поездки за границу. А в этом сезоне, когда во всем мире распространяется пандемия коронавируса, о ней тем более не стоит забывать.

Туристу надо оформить такую страховку, которая бы покрывала расходы, связанные с COVID-19, рассказывает РБК-Украина Анжелика Малахай из туристической фирмы "МерКаБа".

&quot;Экстренно забрали в больницу&quot;: что делать, если заболели во время отпуска за рубежомФото: О страховке стоит подумать заранее до поездки (pixabay.com)

"Страховой полис должен покрывать лечение в стационаре до 15 суток и более. То есть если, не дай бог, по какой-то причине турист во время поездки попадает в больницу за границей, а завтра или на днях заканчивается тур, то должен быть еще период, который покрывает страховая компания", - поясняет она.

Анжелика Малахай рекомендует приобретать страховку группы "В", поскольку та включает много дополнительных функций.

"Такой вид страховки включает оплату билета эконом-класса назад в Украину после лечения в стационаре за рубежом. Стоимость билета компенсируют, если он был куплен заранее, но сгорел. Также вам могут компенсировать и билет вашему спутнику", - подчеркивает эксперт.

Можно ли купить страховку после прибытия в аэропорт курортной страны?

Но что делать, если вы не оформили страховку до поездки?

Как раз по причине стремительного распространения коронавируса в мире, в Турции в этом году расширили возможности для покупки страховки уже после прибытия туриста в страну, говорит РБК-Украина Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона.

&quot;Экстренно забрали в больницу&quot;: что делать, если заболели во время отпуска за рубежомФото: Во время пандемии стали все чаще продавать страховки в аэропортах (facebook.com/airportkiev)

"Сейчас страховку все чаще продают непосредственно в аэропортах. К примеру, в Анталии есть много пунктов продаж. Также буквально недавно открыли такие пункты в аэропорту Стамбула. Кроме того, туристы могут приобрести страховку онлайн уже у нас в стране. Такая страховка покрывает лечение в больнице Турции или обсервацию в отеле в зависимости от течения болезни", - поясняет он.

Если турист заболел во время отдыха, то об этой ситуации сообщают перевозчику, туроператору, и дата билета возвращения туриста в Украину переносится на другую, более позднюю. По возможности - с сохранением старой стоимости, которую уже оплатил путешественник, говорит представитель ведомства.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли бояться коронавируса во время зарубежного отпуска.

Также предлагаем почитать, когда украинцы смогут поехать на море в Грецию и другие страны Евросоюза.

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