"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию

Фото: Барселона (pixabay.com)

Стоит ли сейчас брать билеты в страны ЕС

В середине июня многие туристические агенты публиковали достаточно позитивные прогнозы по открытию границ для украинцев. Якобы Греция должна вот-вот, с 1 июля, встретить украинцев на своих пляжах и в отелях.

Скажу честно: я тоже был настроен оптимистично. И думал: если не 1 июля, то 15 июля, или на крайний случай 1 августа, можно будет поехать в Португалию или Италию. Но - “не так сталося, як гадалося”. В июне Совет ЕС разработал механизм, который определяет критерии открытия границ для граждан третьих стран.

Давайте разберемся, как он работает и ждать ли открытия границ ЕС для украинцев в августе (рекомендации ЕС пересматриваются каждые 2 недели, а предыдущий пересмотр был 14 июля, следующий будет 28 июля) для туристических поездок.

Когда ждать открытия границ ЕС для украинских туристов?

ЕС установил критерии для открытия границ для третьих стран.

К таким критериям относятся: эпидемиологическая ситуация и меры.сдерживания эпидемии, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальное соображения. Все эти критерии применяются совокупно.

Фото: Санторини, Греция (pixabay.com)

Что касается эпидемиологической ситуации страны, то она должна соответствовать таким показателям:

- уровень новых случаев COVID-19 должен быть близок или ниже среднего показателя по ЕС, по состоянию на 15 июня 2020 года за последние 14 дней на 100 000 жителей (так называемая инцидентность);

- тенденция новых случаев заболеваемости за тот же период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть стабильной или убывающей;

- общая ситуация в стране по борьбе с COVID-19 с учетом имеющейся информации о таких аспектах, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, надежность доступной информации и источников данных.

Фото: Уровень инцидентности COVID-19 по странам по состоянию на 22 июля 2020 (ecdc.europa.eu)

Первый список стран, соответствующий этим критериям (“Зеленый список”), был составлен 30 июня, 15 июля его пересмотрели.

Согласно последнему списку, в ЕС разрешены поездки, в том числе с туристической целью, гражданам и резидентам Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая (при условии снятия ограничений Китаем для поездок ЕС).

Следующий пересмотр списка стран будет опубликован 28 июля.

Какие шансы у Украины попасть в этот список?

Чтобы это понять, нужно выяснить, на какой показатель следует ориентироваться. А ориентироваться надо на показатель инцидентности по EС, который составлял 15.3 случая заболеваемости на 100 000 жителей по состоянию на 15 июня 2020 года.

Какой показатель у Украины в последние 14 дней? Это около 23 случаев на 100 000 жителей.

Чтобы попасть в заветную цифру 15.3 к следующей дате пересмотра рекомендаций ЕС, в Украине должна просто завтра прекратиться заболеваемость (так как в предыдущие 8 дней уже есть 6224 случая).

Учитывая, что это, мягко скажем, маловероятно, стоит понимать, что следующий пересмотр рекомендации ЕС не сулит ничего хорошего для украинцев: Грецию и Испанию мы не увидим.

Следующий пересмотр после 28 июля состоится 12 августа, и для того, чтобы уложиться в цифру 15, Украине нужно уменьшить заболеваемость до средней за 14 дней на уровне примерно 450 случаев в день.

Фото: Инфографика сравнения инцидентности с другими странами с "Зеленого списка" ЕС и теми, кто не попал в "Зеленый список" ЕС (ecdc.europa.eu)

"Ложка меда"?

Все-таки данные рекомендации ЕС являются рекомендациями. И хоть в рекомендациях прямо указано, что государство – член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничения на несущественные поездки в ЕС для конкретной третьей страны до того, как снятие ограничения было согласовано в соответствии с этой рекомендацией.

Однако некоторые страны ЕС все же принимают решения обратные рекомендациям, и принимают украинцев. Это Болгария и Словения (при условии 14 дневного карантина).

Другие страны, принимающие украинцев – это ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико.

Стоит ли сейчас брать билеты в страны ЕС?

Не спешите брать билеты на распродажах на август и даже сентябрь.

Если планируете отпуск, то стоит рассмотреть страны, уже открытые для украинцев - те же Турцию, Болгарию. Или накопить денег, а зимой отправиться на отдых в Юго-Восточную Азию.

Напомним, ранее мы писали, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры за рубеж в условиях пандемии.

Также советуем почитать, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.