Украина все еще в "зеленой" зоне для ЕС. Как долго можно планировать поездки в Европу

Украина пока находится в перечне безопасных для путешествий в ЕС стран.

Это означает, что для украинцев границы стран ЕС пока остаются открытыми. С другой стороны, такое решение носит сугубо рекомендательный характер, а страны сами принимают решение о закрытии, упрощении или ужесточении правил въезда.

К примеру, в Испании от украинцев сейчас даже не требуют ПЦР-теста - только заполнение анкеты онлайн. А въезд во Францию разрешается вакцинированным. Тем, кто не имеет справки о вакцинации, нужно подтвердить цель поездки и при наличии ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

Закроют ли границы ЕС для украинцев полностью

"Как и раньше, страны устанавливают свои правила въезда - нужен обязательный сертификат вакцинации или достаточно лишь ПЦР-теста, нужна ли самоизоляция по приезду - каждое отдельное государство определяет самостоятельно", — говорит РБК-Украина адвокат Назар Черный.

После того как в конце июня ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев, страны действительно поэтапно начали открываться для украинцев. Таким же образом они могут постепенно закрываться, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты туристического рынка.

Фото: После решения ЕС страны могут начать поэтапно закрываться или ужесточать условия въезда (unsplash.com/tamara-malaniy)

Даже если Украина выйдет из списка безопасных стран, все же поездки в страны ЕС будут осуществляться, а условия могут просто ужесточиться. При этом вряд ли границы Евросоюза закроются для украинцев тотально, считает заместитель генерального директора компании TEZ TOUR Александр Новиковский.

"Большинство стран далее однозначно будут требовать вакцинацию. Возможно, к этому добавится требование ПЦР-теста. Также могут потребовать сдавать тест повторно после какого-то времени нахождения в стране. Какие-то страны могут закрыться полностью", — прогнозирует он.

Могут ли "сгореть" запланированные путешествия в ЕС

По мнению Александра Новиковского, даже конда Украину исключат из "зелёного" списка, требования ко въезду будут вполне посильными для украинцев.

"Я считаю, что если человек привит одной из вакцин, официально утвержденных в ЕС, то паниковать и переживать не стоит. Поездки, запланированные на ближайшее время, скорее состоятся. А в контексте путешествий, которые запланированы на месяц или два вперед - стоит регулярно отслеживать требования по въезду в ту или иную страну. К примеру, на онлайн-карте, специально созданной для таких целей украинским МИДом", — советует замгендиректора TEZ TOUR.

Но то, что Украина с высоким уровнем и темпами роста заболеваемости COVID находится в "зеленом" списке стран, можно даже считать в некотором смысле везением. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказывал сооснователь сайта travelbans.org и авиаэксперт Владимир Беленький.

Фото: Переживать о закрытии границ Европы пока не стоит тем, кто вакцинирован одним из препаратов, утвержденных в ЕС, говорят эксперты (unsplash.com/sherise-vd)

"Но страны, которые существенно зависят от туристов, заинтересованы продлить сезон. Например, Греция может оставить прежние условия для украинцев. Италия открылась для украинцев одной из последних. Я бы не был уверен в этом направлении и особо не рассчитывал бы на отдых там после исключения Украины из "зеленой зоны" ЕС. А вот в Испанию я бы рискнул планировать отпуск и не думал, что мы скоро попадем для них в "красную зону", — считает он.

Владимир Беленький дает советы о том, как повысить шансы на удачную поездку даже в условиях ужесточения правил.

покупать дешевые авиабилеты, которые не жалко будет потерять или перенести по датам; другая стратегия - ждать до последнего и покупать билет за несколько дней до вылета, чтобы понимать, что вас действительно пустят; стоит путешествовать с туроператорами, которые гарантированно перенесут деньги в случае закрытия границ; от зимнего отпуска все же отказываться не стоит. Для перестраховки можно рассматривать направления, которые заведомо открыты - Турцию, Египет и так далее.

Зачем нужен "зеленый список" стран Евросоюза

30 июня 2020 года ЕС рекомендовал странам постепенно отменять ограничения на несущественные поездки в Евросоюз. В том числе - для туристов из Украины.

Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены ЕС должны были начать отмену ограничений на поездки. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Фото: Рекомендация не является юридически обязательным документом для всех стран Евросоюза (unsplash.com/christian-lue)

20 мая в ЕС приняли рекомендацию о внесении поправок в ответ на продолжающиеся кампании вакцинации, введя определенные исключения для вакцинированных лиц и ослабив критерии снятия ограничений для третьих стран. В то же время поправки учитывают возможные риски, связанные с новыми штаммами COVID в третьих странах.

При этом рекомендация не является юридически обязательным документом.

"Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации. Они могут постепенно отменять ограничения на поездки в перечисленные страны. Государство-член (Евросоюза) не обязано принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень. До тех пор, пока это не будет принято по согласованию", — говорится на сайте Еврокомиссии.

Напомним, ранее стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году.

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