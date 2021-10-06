"Если ехать – то сейчас": когда Европа снова закроет границы для украинских туристов

Как спланировать поездки зимой, чтобы отпуск не "сгорел"

Украинские туристы смогут путешествовать в Европу еще минимум две недели – до 20 октября. По предварительной информации, Украина останется в "зеленой зоне" для ЕС на следующий период открытых границ.

Такая "инсайдерская" информация уже появилась в соцсетях. Например, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что вероятно, ни одна страна на этой неделе не будет исключена из списка "зеленой зоны" для третьих стран, которым разрешены туристические поездки в ЕС.

"Это значит, что Украина пока "уцелела" и останется в списке на ближайшие две недели", - написал он в Twitter.

Когда стоит поспешить на отдых в страны ЕС и что делать, если путешествие запланировано в ноябре – в материале.

Какие критерии "зеленой зоны" ЕС для третьих стран

Критерии, по которым смягчили ограничения на туристические поездки в страны ЕС для всех путешественников из третьих стран, были обновлены 21 мая 2021 года.

По новым правилам "планку" допуска снизили в три раза - с 25 случаев COVID на 100 тысяч населения до 75 случаев.

Фото: Украина остается в "зеленой зоне" для стран ЕС (pixabay.com)

Благодаря снижению уровня заболеваемости в Украине летом наших туристов рекомендовали пускать в страны ЕС. При этом государства решали сами, в какие сроки и на каких условиях допускать украинских туристов и гостей из других стран "зеленой зоны".

По последнему обновлению, с 23 сентября Украина все еще находится в списке стран, для которых сняты ограничения на несущественные (туристические) поездки. Критерии, по которым каждые две недели список третьих стран пересматривается:

- не более 75 случаев COVID на 100 тысяч населения в среднем за последние 14 дней;

- стабильный или снижающийся уровень заболеваемости;

- более 300 тестирований на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

- не более 4% позитивных тестов;

- прогресс в вакцинации;

- достоверность статистики.

К слову, уровень "зеленой зоны" в самой Украине определяется таким же показателем заболеваемости – 75 активных больных на 100 тысяч населения.

В последние дни все области Украины перешли в "желтую" и "оранжевую" зоны по уровню эпидемиологической опасности. Заболеваемость COVID в Украине, по состоянию на 5 октября, составляет 315 случаев на 100 тысяч населения.

Большое везение. Как долго украинцам будет разрешен въезд в ЕС

Стоит ли спешить побывать в Европе в ближайшие две недели или можно спокойно планировать отпуск и в ноябре? Сооснователь сайта travelbans.org и авиаэксперт Владимир Беленький считает, что путешествия в страны Европы лучше не откладывать.

"То, что Украину оставили, похоже на большое везение. С нашей тенденцией по заболеваемости, я почти уверен, что в следующий зеленый список мы не попадем, а дальше будет решение каждой страны в отдельности - пускать украинцев или нет. Поэтому если ехать - то сейчас", - говорит эксперт в комментарии РБК-Украина.

Фото: Польша открылась для украинцев в сентябре (unsplash.com/lucas-albuquerque)

Он объясняет: уровень заболеваемости в Украине для списка стран ЕС определяется за последние две недели, и средний показатель по нашей стране за этой период еще дает возможность попасть в "зеленую зону".

Впрочем, даже если "зеленый список" поменяется, требования ЕС носят рекомендательный характер, уточнят специалист. А страны, которые существенно зависят от туристов, заинтересованы продлить сезон. Например, Греция может оставить прежние условия для украинцев.

"Италия открылась для украинцев одной из последних. Я бы не был уверен в этом направлении и особо не рассчитывал на отдых там после исключения Украины из "зеленой зоны" ЕС. А вот в Испанию я бы рискнул планировать отпуск и не думал, что мы скоро попадем для них в "красную зону", - отмечает Владимир Беленький.

По мнению специалиста, осенью возможно также частичное закрытие границ стран ЕС, когда допуском может служить вакцинация путешественников.

"Нужно брать билеты по такому тарифу, когда их не жалко потерять"

Туристам в нынешних условиях эксперт советует выбирать те направления, которые заведомо открыты: Турция, Египет.

"Если же туристы планируют поехать в Евросоюз, нужно брать билеты по такому тарифу, когда их не жалко потерять. И жилье бронировать так, чтобы оплата была на месте. Нужно так построить свой график, чтобы свести потери к минимуму", - советует он.

Фото: Туристические страны могут не спешить закрывать границы (pixabay.com)

Он добавляет: сейчас по многим направлениям можно приобрести авиабилеты по 10-20 евро. Для тех, кто планирует уикенд в Париже в конце октября или в ноябре, Владимир Беленький советует перенести поездку на более ранние даты.

"Лучше лететь прямо сейчас – это 100 процентов. Дальше начинается "лотерея", и можно только минимизировать возможные потери. Или другая стратегия: ждать до последнего и покупать билет за несколько дней до вылета, чтобы понимать, что вас действительно пустят. В этом, кстати, проблема многих авиакомпаний сейчас – нет глубины продаж. Раньше покупали билеты за месяцы и полгода, то сейчас берут "сейчас на сейчас".

Отпуск стоит планировать с турокомпаниями, которые вернут деньги

Впрочем, зимний отдых в Европе можно продолжать планировать. Но лучше путешествовать с туроператорами, которые перенесут деньги в случае закрытия границ.

"Туристические компании предлагают условия, если страна закрывается, вашу путевку переносят на более поздние даты. К примеру, сейчас такая ситуация в Турции, когда практически все отели находятся "на стопе" (полностью забронированы все номера – ред.), несмотря на то, что уже октябрь. Это произошло из-за переноса путевок россиян, когда ввели запрет на полеты в начале лета", - подсказывает выход специалист.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы могут отправиться в отпуск зимой.

Также мы рассказывали, в какие страны Европы украинцы чаще всего едут в автобусные туры осенью.