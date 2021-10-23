Україна все ще у "зеленій" зоні для ЄС. Як довго варто планувати поїздки в Європу

Україна поки знаходиться у переліку безпечних для подорожей в ЄС країн.

Це означає, що для українців кордони країн ЄС поки залишаються відкритими. З іншого боку, країни самі приймають рішення про закриття, спрощення або посилення правил в'їзду.

Наприклад, в Іспанії від українців зараз навіть не вимагають ПЛР-тесту - тільки заповнення анкети онлайн. А в'їзд до Франції дозволяється вакцинованим. Тим, хто не має довідки про вакцинацію, потрібно підтвердити мету поїздки й при наявності ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки.

Чи закриють кордони ЄС для українців повністю

"Як і раніше, країни встановлюють свої правила в'їзду - потрібен обов'язковий сертифікат вакцинації або достатньо лише ПЛР-тесту, чи потрібна самоізоляція по приїзду - кожна окрема держава визначає самостійно", - говорить РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

Після того як наприкінці червня ЄС рекомендував відкрити кордони для українців, країни дійсно поетапно почали відкриватися для українців. Таким самим чином вони можуть поступово закриватися, кажуть опитані РБК-Україна експерти туристичного ринку.

Фото: Після рішення ЄС країни можуть почати поетапно закриватися або посилювати умови в'їзду (unsplash.com/tamara-malaniy)

З іншого боку, все ж поїздки в країни ЄС будуть здійснюватися, а умови можуть просто посилитися. При цьому навряд чи кордони Євросоюзу закриються для українців тотально, вважає заступник генерального директора компанії TEZ TOUR Олександр Новіковський.

"Більшість країн далі у міру росту захворюваності однозначно вимагатимуть вакцинацію. Можливо, до цього додасться вимога ПЛР-тесту. Також можуть зажадати здавати тест повторно після якогось часу перебування в країні. Якісь країни можуть закритися повністю", - прогнозує він.

Чи можуть "згоріти" заплановані подорожі до ЄС

На думку Олександра Новіковського, навіть якщо Україну виключать зі списку, вимоги до в'їзду будуть цілком посильними для українців.

"Я вважаю, що якщо людина щеплена однією з вакцин, офіційно затверджених в ЄС, то панікувати та переживати не варто. Поїздки, заплановані на найближчий час, швидше за все відбудуться. А в контексті подорожей, які заплановані на місяць або два вперед - варто регулярно відстежувати вимоги щодо в'їзду в ту чи іншу країну. Приміром, на онлайн-карті, спеціально створеній для таких цілей українським МЗС", — радить заступник гендиректора TEZ TOUR.

Але те, що Україна з високим рівнем і темпами зростання захворюваності перебуває в "зеленому" списку країн, можна навіть вважати в деякому сенсі везінням. Таку думку у коментарі РБК-Україна висловлював співзасновник сайту travelbans.org і авіаексперт Володимир Біленький.

Фото: Переживати про закриття кордонів Європи поки не варто тим, хто вакцинований одним з препаратів, затверджених в ЄС, кажуть експерти (unsplash.com/sherise-vd)

"Але країни, які суттєво залежать від туристів, зацікавлені продовжити сезон. Наприклад, Греція може залишити колишні умови для українців. Італія відкрилася для українців однією з останніх. Я б не був упевнений в цьому напрямку й особливо не розраховував би на відпочинок там після виключення України з "зеленої зони" ЄС. А ось в Іспанію я б ризикнув планувати відпустку і не думав, що ми скоро потрапимо для них до "червоної зони", — вважає він.

Володимир Біленький дає поради про те, як підвищити шанси на вдалу поїздку навіть в умовах посилення правил.

купувати дешеві авіаквитки, які не шкода буде втратити або перенести по датах; інша стратегія - чекати до останнього і купувати квиток за кілька днів до вильоту, щоб розуміти, що вас дійсно пустять; варто подорожувати з туроператорами, які гарантовано перенесуть гроші в разі закриття кордонів; від зимової відпустки все ж відмовлятися не варто. Для перестраховки можна розглядати напрямки, які свідомо відкриті - Туреччину, Єгипет і так далі.

Навіщо потрібен "зелений список" країн Євросоюзу

30 червня 2020 року ЄС рекомендував країнам поступово скасовувати обмеження на несуттєві поїздки до Євросоюзу. У тому числі - для туристів з України.

Ця рекомендація включала початковий список країн, для яких держави-члени ЄС мали почати скасування обмежень на поїздки. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Фото: Рекомендація не є юридично обов'язковим документом для всіх країн Євросоюзу (unsplash.com/christian-lue)

20 травня у ЄС прийняли рекомендацію про внесення поправок у відповідь на триваючі кампанії вакцинації, ввівши певні винятки для вакцинованих осіб і послабивши критерії зняття обмежень для третіх країн. Водночас поправки враховують можливі ризики, пов'язані з новими штамами COVID в третіх країнах.

При цьому рекомендація не є юридично обов'язковим документом.

"Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації. Вони можуть поступово скасовувати обмеження на поїздки в перераховані країни. Держава-член (Євросоюзу) не зобов'язана приймати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, не включених до переліку. До тих пір, поки це не буде прийнято за погодженням", — йдеться на сайті Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше стали відомі масштаби втрат туризму від пандемії у 2021 році.

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