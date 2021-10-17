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Миллионы людей продолжают терять работу. Стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году

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Воскресенье 17 октября 2021 16:11
Миллионы людей продолжают терять работу. Стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году Фото: Путешественники на улицах Амстердама (unsplash.com/dim-hou)
Автор: Катерина Гончарова

Высокий уровень вакцинации помогает возрождать сферу, говорят в ВТО

Некоторые небольшие европейские страны показали намного лучшие результаты прибытий иностранных туристов в июне и даже превысили уровень до пандемии в 2019 году, несмотря на ограничения. Об этом сообщает Shengenvisa.info со ссылкой на пресс-релиз от Всемирной туристической организации (World Tourism Organization - UNWTO).

Сообщается, что на фоне ослаблений ограничений на поездки и расширением масштабов вакцинации во многих частях мира, в июне и июле этого года в международном туризме "появились признаки оживления".

Согласно последнему исследованию ВТО, около 54 миллионов туристов пересекли международные границы только в июле 2021 года. Это на 67% меньше по сравнению с тем же месяцем 2019 года, но это самый высокий показатель с апреля 2020 года.

"Очевидно, что существует большой спрос на международный туризм, и многие направления начали безопасно и ответственно встречать гостей. Однако истинное возобновление туризма приостановлено, поскольку несоответствие правил и неравномерная вакцинация продолжают влиять на уверенность в поездках", — сказал генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили.

Согласно отчету организации, по большинству направлений в июне и июле наблюдался умеренный рост числа международных поездок по сравнению с 2020 годом. Однако 2021 год остается непростым для мирового туризма, поскольку количество международных прибытий снизилось на 80% за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с 2019 годом.

"Туризм восстановится не ранее 2024 года"

Сообщается, что сектор путешествий и туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировал самые слабые результаты в период с января по июль. Там зарегистрировано снижение числа международных прибытий на 95% по сравнению с периодом до пандемии.

Миллионы людей продолжают терять работу. Стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году

Фото: Туристы в Берне, Швейцария (unsplash.com/prateek-mahesh)

Второе по величине снижение было зарегистрировано на Ближнем Востоке (минус 82%), за ним следуют Европа и Африка (минус 77%). В Северной и Южной Америке наблюдался меньший спад (минус 68 процентов), а Карибский бассейн показал лучшие показатели среди субрегионов во всем мире.

Кроме того, некоторые небольшие европейские направления показали наилучшие результаты в июне и июле: количество прибытий было близко или превышало уровни, зарегистрированные до пандемии в 2019 году.

Прогресс в вакцинации и снятие ограничений на поездки способствовало росту туризма, подчеркивают в организации. Эксперты предположили, что к концу года все же будут достигнуты лучшие результаты.

"Почти половина всех экспертов организации по-прежнему считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как другие прогнозируют восстановление в 2023 году", — говорится в заявлении Всемирной туристической организации.

Однако эксперты не ожидают, что в ближайшее время международный туризм полностью восстановится, если показатели вакцинации не увеличатся.

Туризм активизируется "медленнее, чем ожидалось"

На днях было опубликовано исследование еще одной организации - Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC). Оно показывает, что ВВП стран "вырастет менее чем на треть, поскольку туризм восстанавливается даже медленнее, чем ожидалось", сообщает то же издание SchengenVisaInfo.com.

Исследования показывают, что восстановление туризма и путешествий занимает больше времени, чем ожидалось. Причина тому - ежегодно из-за пандемии миллионы людей и далее теряют рабочие места.

Миллионы людей продолжают терять работу. Стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году

Фото: Во множестве стран сотрудники сфер туризма и обслуживания продолжают терять работу - WTTC (unsplash.com/matthieu-oger)

Согласно пресс-релизу WTTC, отсутствие международной координации, строгие ограничения на поездки и низкий уровень вакцинации в нескольких странах и регионах серьезно повлияли на туристический сектор и привели к его спаду.

Исследование было проведено Oxford Economics по заказу WTTC и основывалось на текущих показателях вакцинации во всем мире, доверии потребителей и менее строгих ограничениях на передвижение по миру.

Результаты исследования также показывают, что в прошлом году около 62 миллионов человек потеряли рабочие места, связанные с этим сектором. И к концу года этот показатель должен улучшиться только на 0,7%. Однако данные исследования предсказывают рост количества рабочих мест в этом секторе на 18% в годовом исчислении.

"В прошлом году во всем мире было потеряно 62 миллиона рабочих мест в сфере путешествий и туризма, а наши данные показывают рост лишь на 0,7 процента в этом году. Но следующий год выглядит для мировой экономики и рабочих мест более оптимистично", — заявила президент WTTC Джулия Симпсон.

Она подчеркнула, что более простые правила передвижения между странами могут спасти рабочие места и поднять экономику.

Миллионы людей продолжают терять работу. Стали известны масштабы потерь туризма от пандемии в 2021 году

Фото: Туристы на улицах Рима в Италии (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

Также исследование показывает, что восстановление могло бы продвигаться быстрее, если бы выполнялись следующие критерии:

- полностью вакцинированные путешественники могут свободно передвигаться независимо от страны их происхождения или страны следования;

- система сертификатов вакцинации и выздоровления может быть оцифрована, чтобы путешественники могли подтвердить свой статус во всем мире гораздо быстрее.

- все вакцины, разрешенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), должны быть признаны во всем мире, и все необходимые меры должны быть одобрены органами строгого регулирования (SRA);

- все профильные органы должны согласиться с тем, что международные поездки безопасны с дополнительными протоколами по здравоохранению и безопасности.

В годы до пандемии сектор путешествий и туризма принес мировой экономике почти 90,2 триллиона долларов. В 2020 году вклад сектора снизился на 49,1%, что привело к убыткам в 4,5 триллиона долларов. 30,7-процентный рост сектора составляет всего 1,4 триллиона долларов, которые генерируются в основном за счет внутренних расходов.

В WTTC считают, что мировая экономика может вырасти на 37,5%, достигнув рекордного уровня в 6,4 триллиона долларов США по сравнению с 4,7 триллионами долларов в 2020 году. Ожидается, что количество рабочих мест в этом секторе превысит уровень 2019 года, ежегодно увеличиваясь на 20,1% - более 349 миллионов рабочих мест.

Отметим, ранее были названы страны, которые больше всего пострадали от отсутствия туристов.

Также туристам назвали самые безопасные страны мира для путешествий.

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