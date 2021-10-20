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"Никогда отдых не был настолько доступным". Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осенью

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 13:40
"Никогда отдых не был настолько доступным". Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осенью Фото: Отдых на курорте в индийском океане (unsplash.com/colin-watts)
Автор: Ольга Маджумдар

Сэкономить можно, отслеживая горящие путевки

Мальдивы и остров Занзибар в Танзании стали одними из самых популярных экзотических направлений для пляжного отдыха среди украинцев в прошлом сезоне. Эти острова в Индийском океане с белоснежными пляжами, пальмами и бирюзовой теплой водой из-за пандемии стали принимать туристов по рекордно низким ценам.

С наступлением поздней осени количество вариантов для отдыха на море в ближайших курортных странах сокращается, и украинцы опять начинают бронировать туры в экзотические страны.

Можно ли найти бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осенью – в материале РБК-Украина.

Мальдивы: горящие туры "за три копейки"

Накануне школьных каникул найти туры в хорошие отели в популярных локациях крайне сложно, ведь такой отдых планируют заранее туристы из многих стран.

Впрочем, даже в такой "пиковый" период можно найти горящие путевки, поскольку в последнее время появилось немало отказных туров, когда из-за состояния здоровья туристы не могут полететь на отдых.

&quot;Никогда отдых не был настолько доступным&quot;. Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осеньюФото: Отдых на Мальдивах (unsplash.com/husen-siraaj)

"Никогда не думала, что буду писать о Мальдивах "за три копейки". Горит тур с вылетом 23 октября. Кто-то даже скажет, что я умом тронулась - с каких таких пор сто тысяч - это три копейки? Если вы давно мечтали о Мальдивах, то вот он – ваш "звездный час". Никогда ранее отдых в стиле баунти не был настолько доступным", — написала на днях на своей странице в Facebook руководитель турагентства Анна Шевчук-Барабаш.

Она отмечает: для туристов, планирующих на недельку "махнуть" куда-нибудь за тысячу долларов на "all inclusive", такое предложение может показаться абсурдным. А вот для роскошных островов тур в 4-звездочный отель от 90 тысяч гривен за двоих на 9 ночей – это рекордно низкая цена. Анна уточняет, что перелет осуществляется на крыльях Fly Dubai со стыковкой в Дубае.

"Это я еще специально не даю варианты проживания в гестхаусах. Там цены - от 47 000 гривен на двоих с перелетом", — раскрыла она детали "бюджетного" отдыха на Мальдивах в октябре.

&quot;Никогда отдых не был настолько доступным&quot;. Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осеньюФото: Примеры "горящих" туров на Мальдивы (скриншот РБК-Украина/tours.com.ua)

Мы просмотрели, сколько стоят туры на Мальдивы у разных туристических компаний на конец октября, ноябрь и декабрь. Приводим примеры самых выгодных предложений.

У Farvater самые дешевые туры на Мальдивы – в гестхаусы 3* с питанием "завтраки" на 7 ночей от 2129 долларов за двоих (58227 гривен) – с вылетом 28 октября.

На сайте горящих путевок от Clever Travel можно найти тур на 7 ночей в 3* гестхаус с завтраками в Северном Мале по цене 953 доллара (58250 гривен за двоих) с вылетом 1 ноября.

К слову, на сайте misto.travel самый недорогой тур можно найти в 4* отель там же на 11 ночей с прямым перелетом 8 декабря.

На Занзибар: авиабилеты для детей бесплатно

Во время школьных каникул в другую экзотическую страну с пляжами на побережье Индийского океана – Танзанию – можно полететь с существенной экономией. На даты вылета до конца октября прямым рейсом туры продают по акции Kids Go Free.

&quot;Никогда отдых не был настолько доступным&quot;. Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осеньюФото: Курорт на Занзибаре (unsplash.com/dmitry-limonov)

"Это значит, что дети получают бесплатные авиабилеты в составе тура. Например, в 5-звездочный отель с питанием "все включено" недельный тур для семьи 2 взрослых + 2 детей стоит 72 833 гривен. Вылеты 23, 27, 30 октября прямым рейсом на 7 ночей", - пишет Анна Шевчук-Барабаш.

К слову, цены на отдых на Занзибаре, по данным misto.travel, самые низкие в октябре. Например, с вылетом 23 октября – от 1021 долларов за двоих в 3* отеле с завтраками на 7 ночей. С вылетом 27 октября – от 568 долларов с человека.

На сайте Farvater туры на Занзибар в октябре стоят от 1101 долларов (30146 гривен) за двоих в 3* отель с завтраками с вылетом 27 октября. В 4* отеле – от 1602 долларов. "Горящие туры" в 5* отели – от 50,7 тыс. гривен (с питанием "все включено") с вылетом 3 ноября, и от 53 тыс. гривен с питанием "полный пансион" с вылетом 28 октября.

На сайте горящих путевок от Clever Travel в 3 отеле с завтраками в Кендве на пляже с небольшими отливами отдых обойдется от 516 долларов с человека с вылетом 30 октября – прямым рейсом с дозаправкой в Египте.

&quot;Никогда отдых не был настолько доступным&quot;. Сколько стоят бюджетные туры на Мальдивы и Занзибар осеньюФото: Примеры горящих путевок на Занзибар (скриншот РБК-Украина/ tours.com.ua)

Особенности поездок на курорты: дополнительные расходы

Для поездки на экзотические курорты необходимо изучить условия въезда и дополнительные траты. Например, на Мальдивы необходимо сдать ПЦР-тест за 96 часов до вылета, вакцинация не обязательна.

К стоимости туров добавляется туристический налог – 6 долларов в сутки. При вылете из страны после отдыха в отелях категории "гестхаус" всем туристам необходимо сдавать ПЦР-тесты (за 72 часа), их стоимость составляет 100 долларов.

Для поездки на остров Занзибар в Танзании туристы должны сдать ПЦР-тест, действительный 72 часа. А также – тест после прибытия за 25 долларов, и приобрести в аэропорту визу за 50 долларов. Также при заселении в отель нужно оплатить туристический налог в 1 доллар в день.

Отметим, мы писали, что в новом сезоне украинцы смогут отправиться на отдых по десяткам новых направлений.

Также сообщалось, в какие страны Европы можно поехать на поезде из Украины.

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