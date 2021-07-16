ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев: могут ли теперь туристы свободно путешествовать в Европу

Украину внесли в список "безопасных" государств для ЕС: что это значит для путешественников

В четверг, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавирус. В этот список попала и Украина, сообщало РБК-Украина.

"После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В список была добавлена Украина", — отмечается в сообщении.

Как известно, список стран пересматривается каждые две недели. В перечень стран могут вносить изменения в соответствии с уровнем заболеваемости COVID в государствах.

Можно ли уже ехать во все страны ЕС?

Нет. Сейчас внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран, подчеркивают в украинском МИДе. Там советуют всегда проверять правила въезда в каждом отдельном случае. Актуальные данные о правилах въезда для граждан Украины в различные государства доступны на специально созданном сайте - tripadvisor.mfa.gov.ua .

Каждая страна ЕС устанавливает свои правила пересечения границы. Часто это вызывает путаницу не только у украинских туристов, но и на уровне стран Евросоюза. Например, граждане Польши сейчас могут не совсем понимать, как им доехать автобусом в Италии и какие требования нужно выполнить, проезжая через транзитные страны, писали накануне в одном из туристических сообществ.

Словакия до сих пор пускает только вакцинированных и предварительно зарегистрированных на сайте граждан ЕС. Между тем Греция еще в начале сезона открыла свои границы гражданам Украины, несмотря на то, что нашу страну ЕС тогда еще не вносил в перечень "безопасных" стран.

Фото: Решение ЕС имеет рекомендательный характер, а пускать туристов ли нет, каждая страна решает самостоятельно (unsplash.com/toa-heftiba)

Решение, которое ЕС принял накануне, действительно имеет рекомендательный характер, а окончательное решение всегда за правительством каждой отдельной страны-члена ЕС, подтверждает в комментарии РБК-Украина адвокат Назар Черный.

Отметим, сейчас резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан в контексте передвижения по территории ЕС считаются резидентами Евросоюза. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Влияет ли решение ЕС на то, какую вакцину потребуют от путешественников?

Сейчас каждая из стран решает, на основе каких документов пускать туристов. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов. Но, но словам Назара Черного, вакцинации решение ЕС, принятое накануне, не касается.

"Как и раньше, страны устанавливают свои правила въезда - нужен обязательный сертификат вакцинации или достаточно лишь ПЦР-теста, нужна ли самоизоляция по приезду - каждая отдельная страна определяет самостоятельно", — объясняет он.

"В случае, если въезд граждан Украины в соответствующее государство возможен при условии предъявления международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, данные о перечне признанных вакцин можно проверять на портале МИД. Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по стране, которая вас интересует", — говорят в украинском МИДе.

После решения ЕС страны быстрее начнут открываться для украинцев?

Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза, рассказывал в комментарии РБК-Украина гендиректор сети турагентств "Поехали с Нами" Олег Кулик.

Фото: Некоторые страны ЕС открылись для украинцев еще до того, как ЕС опубликовал соответствующую рекомендацию (pixabay.com)

"Судя по всему, в будущем вполне может быть некий гибрид из комплекса документов: набор различных вариантов, при котором будут доступны несколько опций по условиям въезда. ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген и тому подобное", — прогнозирует он.

Впрочем, все зависит от политики каждой страны по противодействию COVID-19, говорит адвокат Назар Черный.

"Такая рекомендация может быть использована как аргумент для ослабления условий для въезда. Однако, опять-таки, каждая страна самостоятельно принимает решение относительно условий въезда на свою территорию. Также следует учитывать, что "зеленый список" пересматривается каждые две недели, поэтому о долгосрочных прогнозах здесь речь не идет", — уверен он.

Напомним, МИД Украины дал советы о путешествиях за границу летом 2021 года.

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