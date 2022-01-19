Дополнительные сборы. В каких странах туристам придется заплатить за въезд в 2022 году 

Страны вводят налоги для туристов из-за COVID-кризиса, но в некоторых городах также хотят ограничить число гостей в попытке сохранить исторические памятники

Пандемия COVID-19 влияет на возрождение или приостановку развития туристической отрасли по всему миру. Многие страны для туристов до сих пор закрыты, а некоторые и далее вводят все новые ограничения.

В странах, которые особенно зависят от туристической сферы, наблюдаются значительные трудности по восстановлению экономики. Из-за этого некоторые государства или даже отдельные города вводят “туристический налог” в 2022 году, сообщает Euronews.com.

Во многих странах уже давно действуют туристические налоги, но путешественники также платят сборы при покупке билетов, бронировании номера в отеле. Обычно такие суммы включены или в стоимость перелетов, или в стоимость размещения в гостинице.

Для некоторых стран введение налогов для туристов имеет и другие причины некоторые исторические локации теряют первозданный вид из-за наплыва гостей. И тогда введение налогов становится попыткой ограничить количество туристов, которые находятся в одном месте сразу. Также сборы вводят для поддержки экономики туризма, сохранения и поддержание туристических объектов, исторических памятников архитектуры и природных ресурсов, пишут в издании.

В каких странах туристам придется заплатить за въезд в 2022 году

Фото: В Таиланде с туристов будет взиматься взнос в размере 300 бат (unsplash.com/evan-krause)

Таиланд

С апреля 2022 года в Таиланде будет действовать туристический сбор. Со всех иностранных граждан будет взиматься взнос в размере 300 бат (8 евро, около 250 гривен).

Плата будет использована для развития достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти всех туристов. Сообщается, что этот налог уже будет включен в стоимость авиаперелета в страну.

Фото: Власти Италии объявили туристический сбор за въезд в Венецию (unsplash.com/rebe-adelaida)

Венеция

Власти Италии объявили туристический сбор за въезд в Венецию для ограничения количества туристов. Сбор будет действовать с лета 2022 года.

Путешественники смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты.

Предлагаемый сбор будет варьироваться от 3 до 10 евро в зависимости от того, низкий или высокий сезон сейчас.

"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, туристическому наплыву, когда гости прибывают и уезжают в один и тот же день, что утомляет и напрягает город, и вместо этого нужно поощрять более медленный туризм", — пояснил Симоне Вентурини, заместитель мэра города по вопросам туризма.

Сообщается, что ворота около Венеции уже появились, и вскоре закроют основные подъезды к историческим локациям. Пятьсот камер будут следить за потоком посетителей, постоянно транслируя кадры с улиц в поисках заблудившихся туристов.

Фото: Путешественники из безвизовых стран должны заплатить сбор в 7 евро (unsplash.com/jerilee-cornelio)

Плата за въезд в страны ЕС

Европейский Союз должен был ввести до конца 2021 года так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), действие которой будет распространяться также на третьи страны, имеющие безвизовый режим поездок в ЕС. Позже решение отложили до конца 2022 года.

Ожидается, что граждане стран, не входящих в ЕС, в том числе американцы, австралийцы, британцы и другие путешественники из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут заполнить заявку на въезд в размере 7 евро. Лица моложе 18 или старше 70 лет не должны платить сбор. К слову, данное требование касается и украинцев.

"Евросоюз отложил на завершение 2022 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны уплатить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок, это означает, что данная оплата не станет обязательной для граждан Украины до 2023 года", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии подчеркивают, что введение в действие системы регистрации ETIAS не означает возвращение к визовому режиму поездок в ЕС.

Фото: В Австрии введут налог в отелях (unsplash.com/dan-v)

Австрия

В Австрии введут налог на ночлег. Сумма будет варьироваться в зависимости от того, в какой провинции находится турист.

В Вене или Зальцбурге будет действовать дополнительный налог 3,02% к счету отеля на человека.

Фото: Туристический налог в Бельгии будет взиматься за ночлег за каждую ночь пребывания (unsplash.com/daniel-corneschi)

Бельгия

Туристический налог в Бельгии будет взиматься за ночлег с проживания за каждую ночь пребывания в нем.

Многие отели включают налог в стоимость номера в отеле, но некоторые разделяют эти платежи, поэтому туристам нужно внимательно проверить свой счет.

В Антверпене и Брюгге также будут взимать плату за номер, а в Брюсселе цена будет варьироваться в зависимости от размера и рейтинга отеля. В среднем стоимость составит около 7,50 евро.

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