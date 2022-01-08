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Оплата за въезд в город. Италия существенно ограничивает количество туристов в Венеции

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Суббота 08 января 2022 16:17
Оплата за въезд в город. Италия существенно ограничивает количество туристов в Венеции Фото: Венеция (unsplash.com/federico-beccari)
Автор: Катерина Гончарова

В стране считают, что больше количество гостей, находящихся в Венеции одновременно, вредит городу

Власти Италии объявили, что вводят ограничения на количество людей, которые могут одновременно посещать Венецию. Такое решение принято в попытке уменьшить массовый туризм в городе каналов. Об этом сообщает Euronews.

Данные туристической статистики показывают, что до этого момента около 100 000 туристов могли находиться на улицах и площадях Венеции ежедневно. Однако уже через несколько недель уже нельзя будет посещать город свободно.

В 2022 году путешественники смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты за 5 евро. Билеты будут действительны только в течение одного дня.

"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, туристическому наплыву, когда гости прибывают и уезжают в один и тот же день, что утомляет и напрягает город, и вместо этого нужно поощрять более медленный туризм", — пояснил Симоне Вентурини, заместитель мэра города по вопросам туризма.

Сообщается, что ворота около Венеции уже появились, и вскоре закроют основные подъезды к историческим локациям. Пятьсот камер будут следить за потоком посетителей, постоянно транслируя кадры с улиц в поисках заблудившихся туристов.

Полиция также сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.

"Если мы введем данные в агрегированную анонимную форму, то сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 жителей и 139 пассажиров", — рассказала Мария Тереза ​​Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.

Однако система также настроена на то, чтобы местные жители могли свободно передвигаться, сообщает Reutes.

Отметим, ранее мы писали, почему Венеция планирует ограничит количество туристов.

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