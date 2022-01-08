Оплата за въезд в город. Италия существенно ограничивает количество туристов в Венеции
В стране считают, что больше количество гостей, находящихся в Венеции одновременно, вредит городу
Власти Италии объявили, что вводят ограничения на количество людей, которые могут одновременно посещать Венецию. Такое решение принято в попытке уменьшить массовый туризм в городе каналов. Об этом сообщает Euronews.
Данные туристической статистики показывают, что до этого момента около 100 000 туристов могли находиться на улицах и площадях Венеции ежедневно. Однако уже через несколько недель уже нельзя будет посещать город свободно.
В 2022 году путешественники смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты за 5 евро. Билеты будут действительны только в течение одного дня.
"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, туристическому наплыву, когда гости прибывают и уезжают в один и тот же день, что утомляет и напрягает город, и вместо этого нужно поощрять более медленный туризм", — пояснил Симоне Вентурини, заместитель мэра города по вопросам туризма.
Сообщается, что ворота около Венеции уже появились, и вскоре закроют основные подъезды к историческим локациям. Пятьсот камер будут следить за потоком посетителей, постоянно транслируя кадры с улиц в поисках заблудившихся туристов.
Полиция также сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.
"Если мы введем данные в агрегированную анонимную форму, то сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 жителей и 139 пассажиров", — рассказала Мария Тереза Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.
Однако система также настроена на то, чтобы местные жители могли свободно передвигаться, сообщает Reutes.
Отметим, ранее мы писали, почему Венеция планирует ограничит количество туристов.