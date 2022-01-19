Додаткові збори. В яких країнах туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році

Країни вводять податки для туристів через COVID-кризу, але в деяких містах також хочуть обмежити кількість гостей у спробі зберегти історичні пам'ятки

Пандемія COVID-19 впливає на відродження або зупинення розвитку туристичної галузі по всьому світу. Багато країн для туристів досі закриті, а деякі й надалі вводять нові обмеження.

У країнах, які особливо залежать від туристичної сфери, спостерігаються значні проблеми відновлення економіки. Через це деякі держави або навіть окремі міста запроваджують “туристичний податок” у 2022 році, повідомляє Euronews.com.

У багатьох країнах вже давно діють туристичні податки, але мандрівники також сплачують збори, купуючи квитки, бронюючи номери в готелі. Зазвичай такі суми включені або у вартість перельотів, або вартість розміщення в готелі.

Для деяких країн запровадження податків для туристів має й інші причини – деякі історичні локації втрачають первозданний вигляд через наплив гостей. І тоді запровадження податків стає спробою обмежити кількість туристів, які перебувають в одному місці одразу. Також збори запроваджують для підтримки економіки туризму, збереження та підтримання туристичних об'єктів, історичних пам'яток архітектури та природних ресурсів, пишуть у виданні.

В яких країнах туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році

Фото: У Таїланді з туристів стягуватиметься внесок у розмірі 300 бат (unsplash.com/evan-krause)

Таїланд

З квітня 2022 року в Таїланді діятиме туристичний збір. З усіх іноземних громадян стягуватиметься внесок у розмірі 300 батів (8 євро, близько 250 гривень).

Плата буде використана для розвитку визначних місць та страхування від нещасних випадків або смерті всіх туристів. Повідомляється, що цей податок вже буде включено у вартість авіаперельоту до країни.

Фото: Влада Італії оголосила туристичний збір за в'їзд до Венеції (unsplash.com/rebe-adelaida)

Венеція

Влада Італії оголосила туристичний збір за в'їзд до Венеції для обмеження кількості туристів. Збір діятиме з літа 2022 року.

Мандрівники зможуть відвідати місто лише після того, як забронюють квитки онлайн.

Запропонований збір варіюватиметься від 3 до 10 євро в залежності від того, низький або високий сезон зараз.

"Мета полягає в тому, щоб перешкодити одноденному туризму, туристичному напливу, коли гості прибувають і їдуть в один і той же день, що втомлює і напружує місто, і натомість потрібно заохочувати повільніший туризм", - пояснив Сімоне Вентуріні, заступник мера міста. з питань туризму.

Повідомляється, що ворота біля Венеції вже з'явилися, і незабаром закриють основні під'їзди до історичних локацій. П'ятсот камер стежитимуть за потоком відвідувачів, постійно транслюючи кадри з вулиць у пошуках туристів, що заблукали.

Фото: Мандрівники з безвізових країн мають заплатити збір у 7 євро (unsplash.com/jerilee-cornelio)

Плата за в'їзд до країн ЄС

Європейський Союз повинен був запровадити до кінця 2021 року так звану Європейську систему інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS), дія якої поширюватиметься також на треті країни, які мають безвізовий режим поїздок до ЄС. Пізніше рішення відклали до кінця 2022 року.

Очікується, що громадяни країн, що не входять до ЄС, у тому числі американці, австралійці, британці та інші мандрівники з-за меж Шенгенської зони повинні заповнити заявку на в'їзд у розмірі 7 євро. Особи, молодші 18 або старші 70 років, не повинні сплачувати збір. До речі, ця вимога стосується і українців.

"Євросоюз відклав на завершення 2022 року запуск системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн повинні сплатити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, це означає, що дана оплата не стане обов'язковою для громадян України до 2023 року", – йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії наголошують, що набуття чинності системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС.

Фото: В Австрії запровадять податок у готелях (unsplash.com/dan-v)

Австрія

В Австрії запровадять податок на нічліг. Сума варіюватиметься залежно від того, в якій провінції знаходиться турист.

У Відні чи Зальцбурзі діятиме додатковий податок 3,02% до рахунку готелю на особу.

Фото: Туристический налог в Бельгии будет взиматься за ночлег за каждую ночь пребывания (unsplash.com/daniel-corneschi)

Бельгія

Туристичний податок у Бельгії стягуватиметься за нічліг з проживання за ніч перебування в ньому.

Багато готелів включають податок у вартість номера, але деякі поділяють ці платежі, тому туристам потрібно уважно перевірити свій рахунок.

В Антверпені та Брюгге також стягуватимуть плату за номер, а в Брюсселі ціна варіюватиметься в залежності від розміру та рейтингу готелю. У середньому вартість становитиме близько 7,50 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші напрямки у 2022 році.

Також, раніше ми писали, що українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.