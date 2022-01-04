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Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 11:07
Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС Фото: Заграничный паспорт гражданина Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Введение в действие системы регистрации ETIAS не означает возвращение к визовому режиму поездок в ЕС

Евросоюз не будет вводить в 2022 году так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), которая предусматривает обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документы профильного агентства ЕС EU-LISA.

"Евросоюз отложил на завершение 2022 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны уплатить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок, это означает, что данная оплата не станет обязательной для граждан Украины до 2023 года", – говорится в сообщении.

Европейский Союз должен был ввести до конца 2021 года так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), действие которой будет распространяться также на третьи страны, имеющие безвизовый режим поездок в ЕС.

Это значит, что перед поездкой в ​​ЕС владелец украинского паспорта будет обязан пройти процедуру регистрации на специальном сайте и одноразово уплатить административный сбор в размере 7 евро. Такая регистрация будет действовать в течение последующих 3 лет и предусматривает возможность многократных поездок в страны Евросоюза.

Еврокомиссия отмечает, что введение в действие системы регистрации ETIAS не означает возвращение к визовому режиму поездок в ЕС.

Напомним, ранее мы писали, про самые популярные направления в 2022 году.

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