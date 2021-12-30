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Пляжи и архитектура. Украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 11:55
Пляжи и архитектура. Украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году Фото: Одесский национальный академический театр оперы и балета (wikipedia.org/alex-levitsky/dmitry-shamatazhi)
Автор: Евгения Тугушева

Туристические эксперты считают плюсом то, что в Украину можно путешествовать без виз

Знаменитое онлайн-издание Великобритании The Independent включило украинскую Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году, сообщает The Independent.

В качестве преимуществ Одессы британские туристические эксперты отмечают великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, пляж Аркадия, удобное транспортное сообщение аэропорта Одессы с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз и выгодные цены на проживание в одесских отелях.

Также эксперты отмечают, что недавно прошло открытие прямых рейсов по маршруту "Одесса - Лондон", и это – еще один аргумент в пользу того, чтобы спланировать путешествие.

Пляжи и архитектура. Украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году

Фото: Памятник дюку де Ришелье в Одессе (wikipedia.org/konstantin-brizhnichenko)

Полный рейтинг городов по версии издания, которые стоит посетить в 2022-м, выглядит следующим образом:

  1. Вена (Австрия).
  2. Ханья (Крит, Греция).
  3. Неаполь (Италия).
  4. Париж (Франция).
  5. Сеул (Южная Корея).
  6. Каунас (Литва).
  7. Осло (Норвегия).
  8. Сплит (Хорватия).

Напомним, ранее ми писали про рейтинг самых популярных направлений путешествий в 2021 году.

Также стал известен рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.

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