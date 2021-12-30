Пляжи и архитектура. Украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году

Туристические эксперты считают плюсом то, что в Украину можно путешествовать без виз

Знаменитое онлайн-издание Великобритании The Independent включило украинскую Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году, сообщает The Independent.

В качестве преимуществ Одессы британские туристические эксперты отмечают великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, пляж Аркадия, удобное транспортное сообщение аэропорта Одессы с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз и выгодные цены на проживание в одесских отелях.

Также эксперты отмечают, что недавно прошло открытие прямых рейсов по маршруту "Одесса - Лондон", и это – еще один аргумент в пользу того, чтобы спланировать путешествие.

Фото: Памятник дюку де Ришелье в Одессе (wikipedia.org/konstantin-brizhnichenko)

Полный рейтинг городов по версии издания, которые стоит посетить в 2022-м, выглядит следующим образом:

Вена (Австрия). Ханья (Крит, Греция). Неаполь (Италия). Париж (Франция). Сеул (Южная Корея). Каунас (Литва). Осло (Норвегия). Сплит (Хорватия).

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