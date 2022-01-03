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Самые популярные направления. Туристы выбрали пять стран для путешествий в новом году

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 07:55
Самые популярные направления. Туристы выбрали пять стран для путешествий в новом году Фото: Рим, Италия (unsplash.com/michele-bitetto)
Автор: Евгения Тугушева

Украинцы назвали страны, где будут планировать отдых в новом сезоне

В Аviasales определили популярные направления и тенденции в предпочтениях туристов на 2022 год. Об этом рассказали в комментарии РБК-Украина.

На основе анализа бронирования билетов на Новый год среди украинцев была выбрана самая популярная страна. По словам экспертов, больше всего билетов на этот период было забронировано в Италию.

Однако на планы украинских туристов влияют ограничения для въезда в эту страну, которые Италия ввела на период с 16 декабря по 31 января 2022 года.

На втором месте в рейтинге оказалась Грузия, а на третьем – Польша. При этом украинцы планируют находиться на каникулах от 5 до 7 дней, говорят в компании.

"В целом украинцы выбирают европейской страны для новогодних каникул. Это неповторимая атмосфера празднования в европейских городах, да и относительно низкими ценами на перелеты", — объяснили в компании.

Билет в Рим от разных компаний в среднем стоит от 1680 грн, а в Праге – около 1540 грн в одну сторону эконом-классом.

Кроме того, эксперты рассказали о статистике ранних бронирований на 2022 год и назвали самые популярные направления среди украинцев.

"Сейчас спрос на сезон весна-лето будущего года минимален, но есть и те, кто уже планирует предстоящий отпуск весной", — рассказали в компании.

Самые популярные направления. Туристы выбрали пять стран для путешествий в новом годуФото: Лидером среди украинцев по поиску перелетов стала Турция (unsplash.com/engin-yapici)

Куда украинцы улетят в отпуск в 2022 году

По словам экспертов компании, в первой пятерке популярных направлений среди предпочтений украинцев – Турция, Италия, Германия, Испания и Грузия.

Самые популярные направления 2022 выглядят так:

1. Турция;
2. Италия;
3. Германия;
4. Испания;
5. Грузия.

Летом 2022 года первое место заняла Италия, второе – Грузия, третье – Турция.

"Ближе к сезону ситуация с ранним бронированием может кардинально измениться, потому что в среднем украинцы планируют поездки за 40 дней до даты вылета", — добавили в Аviasales.

Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.

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