Таиланд вводит новые сборы: сколько придется доплатить туристам
Норма начнет действовать с апреля 2022 года
В рамках новой программы развития туризма в Таиланде приняли решение ввести туристический сбор для туристов, пишет Bangkok Post.
Так, согласно плану, со всех иностранных туристов с апреля 2022 года будет взиматься взнос в размере 300 бат (около 250 гривен). Об этом заявил официальный представитель правительства Танакорн Бунконгванчана. По его словам, несмотря на распространение варианта Covid-19 и нового штамма "Омикрон", правительство продолжит свои кампании по продвижению туризма.
План продвижения Министерства туризма и спорта на 2022 год будет посвящен теме "Удивительный Таиланд: новая глава" и включает взимание "входного взноса" и продвижение "белых маршрутов" для туристов в соответствии со стратегией био-, кругового и зеленого экономического развития для устойчивого и безопасного туризма.
Фото: Таиланд вводит собрание для туристов (unsplash.com/alejandro-cartagena)
Что известно о туристическом сборе
Плата в размере 300 бат будет использована для развития достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти всех туристов.
Максимальная страховая выплата составит один миллион батов в случае смерти и 500 000 батов на медицинские расходы.
Сообщается, что сбор будет включен в стоимость авиабилетов.
Напомним, ранее мы писали, что в Таиланде для путешественников открывают еще три популярных города.
Также мы рассказывали, что в Таиланде для туристов был открыт знаменитый пляж Майя Бэй.