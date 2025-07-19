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Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Європейський курорт в Україні, який вже 200 років приваблює туристів (фото: truskavets.ua)
Автор: Анна Шиканова

У самому серці Карпат є містечко, яке з першого погляду нагадує європейський курорт. Там - старовинна віллова забудова, унікальні мінеральні води, тиша, спокій і прогулянки під кронами дерев. Це Трускавець - український аналог Карлових Вар.

Чому Трускавець вважають "маленькою Європою" та чим він так приваблює туристів зі всього світу, розповідає РБК-Україна.

Першу водолікарню відкрили майже 200 років тому

Трускавець - одне з найстаріших бальнеологічних міст України. Його історія сягає ще 1827 року, коли тут відкрили першу водолікарню, а згодом - курортну зону, яка стала популярною серед польської й австрійської знаті.

Саме тому місто має виразну архітектуру початку 20 століття - стиль сецесії, австрійські вілли, затишні дерев'яні будинки з верандами й дашками.

Панорама Трускавця (фото: Вікіпедія)     

Популярний курорт сьогодні

Сьогодні Трускавець не втрачає популярності. Але на відміну від масових курортів, тут усе ще зберігається атмосфера старого європейського спокою.

У місті - доглянуті парки, бювети з цілющими водами (зокрема легендарна "Нафтуся"), тиша і численні пансіонати, розміщені в історичних віллах.

Серед найвідоміших архітектурних перлин - вілла "Гопляна", вілла "Саріуш", вілла "Ґражина", вілла "Аркадія", центральний бювет №1, готель "Молдова" та дерев’яна церква святого Миколая.

Часто їх можна побачити на фото в путівниках, але ще приємніше пройтися цими вуличками наживо - це справжня подорож у часі.

Бювет мінеральних вод №1 (фото: Вікіпедія)

Неймовірна природа та багато парків

Курорт розташований у передгір’ї Карпат, ідеально підходить для спокійного відпочинку. Тут немає галасу великих міст, а чисте повітря і гірські ландшафти додають відчуття європейської провінції з високим рівнем сервісу.

Джерело "Юзя" (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • архітектура австрійських та польських вілл
  • бювети й система лікування мінеральними водами, як у Чехії чи Словаччині
  • традиція відпочинку на курорті з прогулянками, тишею й лікувальними процедурами
  • облаштований парк у центрі міста з лавочками, скульптурами й павільйонами

Фонтан "Бесіда Ісуса з Самарянкою (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: офіційний сайт курорту Трускавець, Вікіпедія.

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