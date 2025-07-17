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Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Четвер 17 липня 2025 20:40
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Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів Найкрасивіші замки України, де майже не бувають туристи (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Не всі замки України потрапили у туристичні путівники. Деякі з них і досі зберігають тишу, таємничість і справжню історичну ауру. Наша країна багата на найкрасивіші маловідомі замки, де ще немає натовпів - і саме тому їх варто відвідати вже зараз.

Які замки в Україні приховані від очей туристів, розповідає РБК-Україна.

Скалатський замок, Тернопільська область

Невеликий, але автентичний замок 17 століття з чотирма кам’яними баштами. Попри реставрацію, він досі не має туристичної інфраструктури.

Тут можна спокійно пройтися старовинним подвір’ям і уявити себе оборонцем давнього форпосту.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Скалатський замок (фото: Вікіпедія)

Сидорівський замок, Тернопільська область

Цей замок часто називають українським Нойшванштайном через його казковий вигляд. Руїни розташовані на пагорбі посеред мальовничих полів і залишають відчуття занурення в іншу епоху. Сюди рідко навідуються навіть місцеві - і саме у цьому його цінність.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Сидорівський замок (фото: Вікіпедія)

Підгорецький замок, Львівська область

Хоча і знайомий поціновувачам архітектури, для масового туриста замок досі залишається "білою плямою". Його ще називають "українським Версалем" за пишність і планування. Проте він майже завжди стоїть у тиші - і це рідкісна можливість побачити палац без натовпу.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Північний фасад замку (фото: Вікіпедія)

Новомалинський замок, Рівненська область

Цей замок - приклад поєднання оборонної та житлової архітектури. Залишки башт, підземелля та давній млин надають йому містичності.

І хоча руїни частково заросли, це лише додає шарму. Туристична інфраструктура відсутня, але місцеві залюбки розкажуть легенди.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Новомалинський замок (фото: Вікіпедія)

Кудринецький замок, Тернопільська область

Схований серед пагорбів села Кудринці, цей замок був збудований у 17 столітті як оборонна фортеця. Збереглися частини мурів і вежа, з яких відкривається краєвид на сільську місцевість.

Попри гарну збереженість, замок залишається практично безлюдним - тому тут ідеально тихо для неспішного дослідження.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Кудринецький замок (фото: Вікіпедія)

Червоногородський замок, Тернопільська область

Мальовничі руїни замку в урочищі над річкою Джурин. Поруч - найвищий рівнинний водоспад України. Попри унікальність місця, дістатися сюди складно, а тому туристів обмаль. Але саме це створює ідеальні умови для спокійного відпочинку серед історії й природи.

Таємні замки України: маловідомі красиві фортеці, де немає натовпу туристів

Червоногородський замок, загальний вигляд стан 2016 року (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Замки України, Discover Україною, Україна Інкогніта

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