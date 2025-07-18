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Релакс по-українськи: чому всі їдуть в Карпати на чани і наскільки вони корисні

П'ятниця 18 липня 2025 19:00
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Релакс по-українськи: чому всі їдуть в Карпати на чани і наскільки вони корисні Чому чани в Карпатах стали такими популярними і яка від них користь (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Карпатські чани останніми роками стрімко вийшли за межі гірських сіл і стали справжнім символом відпочинку з релаксом. Але що в них такого особливого - крім можливості зробити неймовірні фото на фоні гір та посидіти в теплій воді з травами?

Чому українці (і не тільки) масово вирушають у гори, щоб "посидіти у бочці з кип'ятком та травами", розповідає РБК-Україна.

Що таке чан і звідки він взявся

Карпатський чан - це великий чавунний або металевий казан, встановлений на відкритому вогні й наповнений водою, яку підігрівають до температури 37-42 градусів.

Люди занурюються у воду, часто - з додаванням лікувальних трав або солей, і насолоджуються контрастом - тепло води проти прохолоди гірського повітря.

Коріння цього ритуалу в народній медицині Закарпаття та Гуцульщини. Колись у таких чанах "відпарювали" м’язи після фізичної праці або лікували ревматизм, застуди, болі в суглобах. Особливо часто їх поєднували з купанням у холодній річці - ще один місцевий рецепт оздоровлення.

Гарячі чани - нова українська баня?

Популярність чанів не випадкова. Їх часто називають "українським офуро" або "народною банею". Чому вони так популярні:

Це доступно. Чан - майже в кожному селі Карпат, особливо в Яремче, Славському, Міжгір’ї, Косові, Ворохті, у високогірних садибах чи при готелях.

Це приваблює туристів. Карпатські пейзажі, пар над водою, зима і ви в купальнику - лайки у соцмережах гарантовані.

Це реально розслабляє. Після походу в гори, катання на лижах чи просто міського стресу - ідеальний спосіб зняти м'язову напругу.

Це екзотика прямо в Україні. Не треба їхати в Японію чи Ісландію - у нас своя унікальна SPA-традиція під боком.

Релакс по-українськи: чому всі їдуть в Карпати на чани і наскільки вони корисні

Карпатські чани стали дуже популярні останніми роками (фото: Freepik)

З чого складається чан

Важливий не тільки чан як ємність, а ще й цілий ритуал:

  • Металевий казан. Справжній чан має бути з чавуну - він добре тримає температуру і не вивільняє шкідливих речовин.
  • Дрова. Вогонь має бути "живим". Це створює ефект повільного прогріву - для серця безпечніше.
  • Трави. Додають м'яту, чебрець, мелісу, ромашку, ялинові гілки - для запаху і легкого фітотерапевтичного ефекту.
  • Контраст. Обов'язковий елемент - крижана вода або сніг після чанів. А ось тут - обережно, бо різкі перепади температур не всім підходять, але ефект - як після повного перезавантаження.

Чани - це оздоровлення чи просто мода?

Лікарі підтверджують, що чан - корисна штука. Тепла вода, ефірні олії трав, м’яке прогрівання - усе це:

  • покращує кровообіг
  • знижує м’язову напругу
  • допомагає при болях у спині
  • зменшує стрес і тривожність

Але є нюанси. Людям із серцевими проблемами або вагітним краще уникати такого релаксу. Також важливо не перегрітися: 20-30 хвилин у чані - це максимум, потім відпочинок.

Чому чани стали трендом

Доступність. Ціни різняться, але чан можна знайти на будь-який бюджет - від 500 грн до 3000 грн за сеанс.

Локальний продукт. Це не щось "запозичене", а наше - українське, карпатське. І це подобається туристам.

Відновлення після COVID та сильних стресів. Люди шукають способи зняти напругу і зміцнити імунітет. А тут - все в одному.

Що ще треба знати, перш ніж стрибати в чан

  • Не пийте алкоголь до або під час процедури. Це може бути небезпечно.
  • Чан має бути чистим, з новою водою. Не соромтеся запитати про гігієну.
  • Не ризикуйте з травами, якщо у вас є схильність до алергії
  • Ідеальний час - вечір, коли температура повітря нижча. Так контраст буде відчутнішим.

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Під час написання матеріалу використані джерела: дослідження Effect of Thermal Bathing on Blood Circulation, University of Helsinki, інтерв’ю з травником М. Шекетою (Закарпаття, 2021), публікації Ужгородського національного університету з етномедицини.

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