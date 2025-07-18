Релакс по-українськи: чому всі їдуть в Карпати на чани і наскільки вони корисні
Карпатські чани останніми роками стрімко вийшли за межі гірських сіл і стали справжнім символом відпочинку з релаксом. Але що в них такого особливого - крім можливості зробити неймовірні фото на фоні гір та посидіти в теплій воді з травами?
Чому українці (і не тільки) масово вирушають у гори, щоб "посидіти у бочці з кип'ятком та травами", розповідає РБК-Україна.
Що таке чан і звідки він взявся
Карпатський чан - це великий чавунний або металевий казан, встановлений на відкритому вогні й наповнений водою, яку підігрівають до температури 37-42 градусів.
Люди занурюються у воду, часто - з додаванням лікувальних трав або солей, і насолоджуються контрастом - тепло води проти прохолоди гірського повітря.
Коріння цього ритуалу в народній медицині Закарпаття та Гуцульщини. Колись у таких чанах "відпарювали" м’язи після фізичної праці або лікували ревматизм, застуди, болі в суглобах. Особливо часто їх поєднували з купанням у холодній річці - ще один місцевий рецепт оздоровлення.
Гарячі чани - нова українська баня?
Популярність чанів не випадкова. Їх часто називають "українським офуро" або "народною банею". Чому вони так популярні:
Це доступно. Чан - майже в кожному селі Карпат, особливо в Яремче, Славському, Міжгір’ї, Косові, Ворохті, у високогірних садибах чи при готелях.
Це приваблює туристів. Карпатські пейзажі, пар над водою, зима і ви в купальнику - лайки у соцмережах гарантовані.
Це реально розслабляє. Після походу в гори, катання на лижах чи просто міського стресу - ідеальний спосіб зняти м'язову напругу.
Це екзотика прямо в Україні. Не треба їхати в Японію чи Ісландію - у нас своя унікальна SPA-традиція під боком.
Карпатські чани стали дуже популярні останніми роками (фото: Freepik)
З чого складається чан
Важливий не тільки чан як ємність, а ще й цілий ритуал:
- Металевий казан. Справжній чан має бути з чавуну - він добре тримає температуру і не вивільняє шкідливих речовин.
- Дрова. Вогонь має бути "живим". Це створює ефект повільного прогріву - для серця безпечніше.
- Трави. Додають м'яту, чебрець, мелісу, ромашку, ялинові гілки - для запаху і легкого фітотерапевтичного ефекту.
- Контраст. Обов'язковий елемент - крижана вода або сніг після чанів. А ось тут - обережно, бо різкі перепади температур не всім підходять, але ефект - як після повного перезавантаження.
Чани - це оздоровлення чи просто мода?
Лікарі підтверджують, що чан - корисна штука. Тепла вода, ефірні олії трав, м’яке прогрівання - усе це:
- покращує кровообіг
- знижує м’язову напругу
- допомагає при болях у спині
- зменшує стрес і тривожність
Але є нюанси. Людям із серцевими проблемами або вагітним краще уникати такого релаксу. Також важливо не перегрітися: 20-30 хвилин у чані - це максимум, потім відпочинок.
Чому чани стали трендом
Доступність. Ціни різняться, але чан можна знайти на будь-який бюджет - від 500 грн до 3000 грн за сеанс.
Локальний продукт. Це не щось "запозичене", а наше - українське, карпатське. І це подобається туристам.
Відновлення після COVID та сильних стресів. Люди шукають способи зняти напругу і зміцнити імунітет. А тут - все в одному.
Що ще треба знати, перш ніж стрибати в чан
- Не пийте алкоголь до або під час процедури. Це може бути небезпечно.
- Чан має бути чистим, з новою водою. Не соромтеся запитати про гігієну.
- Не ризикуйте з травами, якщо у вас є схильність до алергії
- Ідеальний час - вечір, коли температура повітря нижча. Так контраст буде відчутнішим.
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Під час написання матеріалу використані джерела: дослідження Effect of Thermal Bathing on Blood Circulation, University of Helsinki, інтерв’ю з травником М. Шекетою (Закарпаття, 2021), публікації Ужгородського національного університету з етномедицини.