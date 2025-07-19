Украинский город, который путают с Карловыми Варами: там лечит не только вода, но и архитектура

Первую водолечебницу открыли почти 200 лет назад

Трускавец - один из старейших бальнеологических городов Украины. Его история восходит еще к 1827 году, когда здесь открыли первую водолечебницу, а впоследствии - курортную зону, которая стала популярной среди польской и австрийской знати.

Именно поэтому город имеет выразительную архитектуру начала 20 века - стиль сецессии, австрийские виллы, уютные деревянные дома с верандами и крышами.

Панорама Трускавца (фото: Википедия)

Популярный курорт сегодня

Сегодня Трускавец не теряет популярности. Но в отличие от массовых курортов, здесь все еще сохраняется атмосфера старого европейского спокойствия.

В городе - ухоженные парки, бюветы с целебными водами (в частности легендарная "Нафтуся"), тишина и многочисленные пансионаты, размещенные в исторических виллах.

Среди самых известных архитектурных жемчужин - вилла "Гопляна", вилла "Сариуш", вилла "Гражина", вилла "Аркадия", центральный бювет №1, отель "Молдова" и деревянная церковь святого Николая.

Часто их можно увидеть на фото в путеводителях, но еще приятнее пройтись по этим улочкам вживую - это настоящее путешествие во времени.

Бювет минеральных вод №1 (фото: Википедия)

Невероятная природа и много парков

Курорт расположен в предгорье Карпат, идеально подходит для спокойного отдыха. Здесь нет шума больших городов, а чистый воздух и горные ландшафты добавляют ощущение европейской провинции с высоким уровнем сервиса.

Источник "Юзя" (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

архитектура австрийских и польских вилл

бюветы и система лечения минеральными водами, как в Чехии или Словакии

традиция отдыха на курорте с прогулками, тишиной и лечебными процедурами

обустроенный парк в центре города с лавочками, скульптурами и павильонами

Фонтан "Беседа Иисуса с Самарянкой (фото: Википедия)