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7 найменших сіл України, про які не знає навіть Google Maps

Середа 16 липня 2025 19:00
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7 найменших сіл України, про які не знає навіть Google Maps Найменші села в Україні, де немає туристів та інтернету (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Серед тисяч українських сіл є такі, куди не доходить не лише турист, а й мобільний зв'язок. Це місця, де досі стоять хати з очерету, жителі знають одне одного з дитинства, а гостей зустрічають, як подію року.

До яких найменших сіл України ще не добрались туристи, розповідає РБК-Україна.

В Україні є села, де живе стільки людей, що їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Тут немає магазинів, інтернету чи готелів, а туристи не ступали сюди роками.

Ці місця - мов застиглі в часі: зі старими хатами, порожніми вулицями та тишею, яку не зруйнувало навіть 21 століття.

Котівка (Сумська область)

Це село - не просто малолюдне, а майже безлюдне. Станом на останній перепис, тут мешкало 4 особи. Розташоване серед лісів біля кордону з Росією.

Сюди не прокладено туристичних маршрутів, немає магазинів чи готелів, лише кілька будинків, що зникають у зелені.

7 найменших сіл України, про які не знає навіть Google Maps

Село Котівка Путивльський район (фото: Вікіпедія)

Цимбалове (Полтавська область)

Це село в Миргородському районі налічує всього 10 мешканців. Тут одна вулиця, кілька хат і жодного туриста.

Найближчий магазин - за 8 км. Цимбалове живе повільно, за старими сільськими звичаями.

Петрівське (Донецька область)

У Петрівському залишилась одна вулиця, і навіть поштові служби сюди не доїжджають регулярно.

Осінню 2014 року останній житель села покинув свою хатину, а в листопаді 2015 сільська рада прийняла рішення про виключення села з облікових даних.

7 найменших сіл України, про які не знає навіть Google Maps

ЗСАТ імені Т.Г. Шевченко ферма № 2 Петрівське Добропільський район (фото: Вікіпедія)

Зайцівка (Харківська область)

Невеличке село в Богодухівському районі, де залишилось лише 10 людей. Туристичних маршрутів нема, інтернет працює з перебоями, а мешканці ведуть натуральне господарство.

Вегерівка (Сумська область)

Це село вже на межі зникнення. За останніми даними, у Вегерівці живе 10 осіб. Село знаходиться в Конотопському районі. Його вже позначають як "історичну територію без перспектив розвитку".

Нових мешканців не було десятки років, молодь виїхала. Все, що залишилось - кілька хат, городи й спогади.

Костянтинівка (Житомирська область)

В селі Костянтинівка Бердичівського району збереглося лише кілька дворів. Населення - 10 осіб. Туристів тут ніколи не було, а найбільше, що трапляється - приїзд поштового авто раз на тиждень.

Нориця (Чернігівська область)

Розташована в зоні збереженого Полісся. Село Нориця виглядає як музей просто неба. Тут 10 жителів, усі - старші люди, які відмовились переїжджати й продовжують жити тихим сільським життям.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Державна служба статистики, Вікіпедія, Регіональні переписи, Архіви ОТГ та сільрад

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