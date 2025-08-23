Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Якщо ви думаєте, що українська душа відчувається лише в Карпатах чи на Поділлі - помиляєтесь. Є місто, де українська мова, пісні та традиції збереглися навіть за тисячі кілометрів від Києва. Це - Прудентополіс у Бразилії, який часто називають "українською столицею Латинської Америки".
Що відомо про місто Прудентополіс, чому там багато українців і чим воно цікаве для туристів, розповідає РБК-Україна.
Місто розташоване у штаті Парана, на півдні Бразилії. Воно отримало свою назву на честь президента Пруденте де Мораїша.. Але для українців воно цікаве зовсім іншим - тут живе найбільша українська громада за межами України.
Стара українська назва міста - Прудентопіль.
Перша хвиля переселенців прибула наприкінці XIX століття, коли Австро-Угорська імперія переживала економічну кризу. Люди з Галичини, Тернопільщини, Івано-Франківщини шукали кращого життя і вирушали в Південну Америку. Бразильський уряд надавав землі для освоєння, тож тисячі українських родин опинилися саме тут.
Під час першої хвилі близько 1885 року у районі, де зараз сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей (приблизно 8000 осіб). Зараз у місті є район "Нова-Галичина" - на честь походження його жителів.
Місто було засновано тільки 1894 року, а от міграція українців тривала до середини 1920-х років.
Друга хвиля почалася у 1946 році, коли після Другої світової війни прибуло понад 200 тисяч українців з-поміж колишніх захоплених Німеччиною "остарбайтерів", військовополонених, політичних біженців.
Ворота до міста Прудентополіс у Бразилії (фото: Вікіпедія)
Сьогодні у місті близько 50 тисяч мешканців, і понад 70% із них мають українське коріння. І фактично саме це робить Прудентополіс неофіційною столицею української громади в Бразилії.
Тут діють українські школи, церкви, культурні центри, а вулицями під час свят лунають колядки та народні пісні. І найцікавіше - українська мова набула статус офіційної мови муніципалітету.
Українці почали у Бразилії вирощувати овочі, як вдома (фото: Вікіпедія)
Церкви у візантійському стилі - у місті понад 50 храмів, більшість із них збудовані за зразком українських дерев'яних церков.
Фестиваль української культури - барвисте свято з вишиванками, гопаком і варениками.
Український музей - невеличкий, але дуже атмосферний простір із побутовими речами переселенців.
Місцева кухня - тут можна скуштувати борщ, вареники, голубці, а поруч - традиційну бразильську фейжоаду.
Високих гір у Прудентополісі немає, а от гарних водоспадів - багато. Десять з них мають висоту понад 100 метрів.
Біля Прудентополісу багато красивих водоспадів (фото: Вікіпедія)
Прудентополіс - унікальне місто, яке нагадує, що українська культура здатна прижитися будь-де, навіть на іншому кінці планети. І якщо ви подорожуєте Бразилією, сюди варто зазирнути, щоб відчути, як живе українська душа за океаном.
У 2010 році президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіо Лула да Сілва підписав закон, згідно з яким 24 серпня проголошено в Бразилії національним Днем української громади.
Вас може це зацікавити:
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: розповіді тревел-блогерів про Бразилію, Вікіпедія, Emerging Europe, Tampa Bay Times, Ridna.