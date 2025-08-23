Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Де знаходиться Прудентополіс

Місто розташоване у штаті Парана, на півдні Бразилії. Воно отримало свою назву на честь президента Пруденте де Мораїша.. Але для українців воно цікаве зовсім іншим - тут живе найбільша українська громада за межами України.

Стара українська назва міста - Прудентопіль.

Як українці опинилися у Бразилії

Перша хвиля переселенців прибула наприкінці XIX століття, коли Австро-Угорська імперія переживала економічну кризу. Люди з Галичини, Тернопільщини, Івано-Франківщини шукали кращого життя і вирушали в Південну Америку. Бразильський уряд надавав землі для освоєння, тож тисячі українських родин опинилися саме тут.

Під час першої хвилі близько 1885 року у районі, де зараз сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей (приблизно 8000 осіб). Зараз у місті є район "Нова-Галичина" - на честь походження його жителів.

Місто було засновано тільки 1894 року, а от міграція українців тривала до середини 1920-х років.

Друга хвиля почалася у 1946 році, коли після Другої світової війни прибуло понад 200 тисяч українців з-поміж колишніх захоплених Німеччиною "остарбайтерів", військовополонених, політичних біженців.

Ворота до міста Прудентополіс у Бразилії (фото: Вікіпедія)

Скільки українців живе у Прудентополісі

Сьогодні у місті близько 50 тисяч мешканців, і понад 70% із них мають українське коріння. І фактично саме це робить Прудентополіс неофіційною столицею української громади в Бразилії.

Тут діють українські школи, церкви, культурні центри, а вулицями під час свят лунають колядки та народні пісні. І найцікавіше - українська мова набула статус офіційної мови муніципалітету.

Українці почали у Бразилії вирощувати овочі, як вдома (фото: Вікіпедія)

Що подивитися туристам

Церкви у візантійському стилі - у місті понад 50 храмів, більшість із них збудовані за зразком українських дерев'яних церков.

Фестиваль української культури - барвисте свято з вишиванками, гопаком і варениками.

Український музей - невеличкий, але дуже атмосферний простір із побутовими речами переселенців.

Місцева кухня - тут можна скуштувати борщ, вареники, голубці, а поруч - традиційну бразильську фейжоаду.

Високих гір у Прудентополісі немає, а от гарних водоспадів - багато. Десять з них мають висоту понад 100 метрів.

Біля Прудентополісу багато красивих водоспадів (фото: Вікіпедія)

Чому це місто цікаве

Прудентополіс - унікальне місто, яке нагадує, що українська культура здатна прижитися будь-де, навіть на іншому кінці планети. І якщо ви подорожуєте Бразилією, сюди варто зазирнути, щоб відчути, як живе українська душа за океаном.

У 2010 році президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіо Лула да Сілва підписав закон, згідно з яким 24 серпня проголошено в Бразилії національним Днем української громади.