Яку валізу обрати для подорожі, щоб уникнути пошкоджень: лайфаки від вантажника аеропорту
Майже кожен мандрівник хоча б раз переживав стрес біля багажної каруселі - замість охайної валізи можна отримати подряпану оболонку, зламану блискавку чи розбиті сувеніри. Але виявляється, що значна частина проблем залежить від самої валізи.
Які сумки найменше "кидають" і як правильно обрати валізу, щоб уникнути розчарувань, розповідає РБК-Україна з посиланням на лайфаки працівника багажного відділення в аеропорту в Express.
Чому колеса вирішують усе
За словами вантажника, головне - щоб у валізи було чотири робочих колеса. Таку сумку набагато простіше закотити в багажний відсік, ніж кидати. Відповідно, ймовірність пошкодження значно менша.
Навпаки, валізи без коліс або з поламаним механізмом найчастіше доводиться буквально перекидати. У результаті вони можуть пролетіти кілька метрів, вдаритися об інші сумки й отримати серйозні пошкодження.
Чому наклейка Fragile не рятує
Багато туристів вірять, що наліпка "Крихке" - гарантія дбайливого поводження з багажем. Та, за словами працівника аеропорту, це радше ілюзія. У деяких випадках навіть навпаки - персонал ставиться до таких валіз з меншим ентузіазмом.
Офіційно авіакомпанії не гарантують особливого ставлення лише через маркування. Тому краще подбати про правильний вибір валізи та надійне пакування речей, а не покладатися лише на наклейки.
Як обрати валізу, щоб уникнути проблем
Експерти з безпеки подорожей та представники IATA радять враховувати кілька ключових параметрів:
- 4 робочих колеса найменше ризикують бути "кинутими".
- Тверда оболонка - захищає речі від ударів і тиску.
- Якісна внутрішня підкладка - додатковий шар амортизації.
- Міцні блискавки та ручки - найчастіші слабкі місця дешевих валіз.
Також рекомендується пакувати крихкі речі у додаткові чохли або використовувати м'які речі (светри, куртки) як захист.
Чому варто інвестувати в якісну валізу
Дешева валіза може коштувати дешевше за переліт, але наслідки її пошкодження здатні зіпсувати відпустку. Саме тому досвідчені мандрівники радять ставитися до вибору валізи так само серйозно, як і до вибору страховки.
Правильний багаж - це не лише зручність, а й гарантія збереження особистих речей та нервів після перельоту.
Отже, якщо ви плануєте подорож - інвестуйте у правильний багаж. Це простий спосіб уникнути неприємних сюрпризів і розпочати відпустку без стресу.