Яку валізу обрати для подорожі, щоб уникнути пошкоджень: лайфаки від вантажника аеропорту

П'ятниця 22 серпня 2025 19:03
Яку валізу обрати для подорожі, щоб уникнути пошкоджень: лайфаки від вантажника аеропорту Працівник аеропорту порадив, яку валізу обрати для відпустки (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Майже кожен мандрівник хоча б раз переживав стрес біля багажної каруселі - замість охайної валізи можна отримати подряпану оболонку, зламану блискавку чи розбиті сувеніри. Але виявляється, що значна частина проблем залежить від самої валізи.

Які сумки найменше "кидають" і як правильно обрати валізу, щоб уникнути розчарувань, розповідає РБК-Україна з посиланням на лайфаки працівника багажного відділення в аеропорту в Express.

Чому колеса вирішують усе

За словами вантажника, головне - щоб у валізи було чотири робочих колеса. Таку сумку набагато простіше закотити в багажний відсік, ніж кидати. Відповідно, ймовірність пошкодження значно менша.

Навпаки, валізи без коліс або з поламаним механізмом найчастіше доводиться буквально перекидати. У результаті вони можуть пролетіти кілька метрів, вдаритися об інші сумки й отримати серйозні пошкодження.

Чому наклейка Fragile не рятує

Багато туристів вірять, що наліпка "Крихке" - гарантія дбайливого поводження з багажем. Та, за словами працівника аеропорту, це радше ілюзія. У деяких випадках навіть навпаки - персонал ставиться до таких валіз з меншим ентузіазмом.

Офіційно авіакомпанії не гарантують особливого ставлення лише через маркування. Тому краще подбати про правильний вибір валізи та надійне пакування речей, а не покладатися лише на наклейки.

Як обрати валізу, щоб уникнути проблем

Експерти з безпеки подорожей та представники IATA радять враховувати кілька ключових параметрів:

  • 4 робочих колеса найменше ризикують бути "кинутими".
  • Тверда оболонка - захищає речі від ударів і тиску.
  • Якісна внутрішня підкладка - додатковий шар амортизації.
  • Міцні блискавки та ручки - найчастіші слабкі місця дешевих валіз.

Також рекомендується пакувати крихкі речі у додаткові чохли або використовувати м'які речі (светри, куртки) як захист.

Чому варто інвестувати в якісну валізу

Дешева валіза може коштувати дешевше за переліт, але наслідки її пошкодження здатні зіпсувати відпустку. Саме тому досвідчені мандрівники радять ставитися до вибору валізи так само серйозно, як і до вибору страховки.

Правильний багаж - це не лише зручність, а й гарантія збереження особистих речей та нервів після перельоту.

Отже, якщо ви плануєте подорож - інвестуйте у правильний багаж. Це простий спосіб уникнути неприємних сюрпризів і розпочати відпустку без стресу.

