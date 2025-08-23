Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно

Где находится Прудентополис

Город расположен в штате Парана, на юге Бразилии. Он получил свое название в честь президента Пруденте де Мораиша. Но для украинцев он интересен совсем другим - здесь живет самая большая украинская община за пределами Украины.

Старое украинское название города - Прудентополь.

Как украинцы оказались в Бразилии

Первая волна переселенцев прибыла в конце XIX века, когда Австро-Венгерская империя переживала экономический кризис. Люди с Галичины, Тернопольской области, Ивано-Франковской искали лучшей жизни и отправлялись в Южную Америку. Бразильское правительство предоставляло земли для освоения, поэтому тысячи украинских семей оказались именно здесь.

Во время первой волны около 1885 года в районе, где сейчас современный Прудентополис, поселилось 1500 украинских семей (примерно 8000 человек). Сейчас в городе есть район "Новая-Галичина" - в честь происхождения его жителей.

Город был основан только в 1894 году, а вот миграция украинцев продолжалась до середины 1920-х годов.

Вторая волна началась в 1946 году, когда после Второй мировой войны прибыло более 200 тысяч украинцев из числа бывших захваченных Германией "остарбайтеров", военнопленных, политических беженцев.

Ворота в город Прудентополис в Бразилии (фото: Википедия)

Сколько украинцев живет в Прудентополисе

Сегодня в городе около 50 тысяч жителей, и более 70% из них имеют украинские корни. И фактически именно это делает Прудентополис неофициальной столицей украинской общины в Бразилии.

Здесь действуют украинские школы, церкви, культурные центры, а по улицам во время праздников звучат колядки и народные песни. И самое интересное - украинский язык получил статус официального языка муниципалитета.

Украинцы начали в Бразилии выращивать овощи, как дома (фото: Википедия)

Что посмотреть туристам

Церкви в византийском стиле - в городе более 50 храмов, большинство из них построены по образцу украинских деревянных церквей.

Фестиваль украинской культуры - красочный праздник с вышиванками, гопаком и варениками.

Украинский музей - небольшое, но очень атмосферное пространство с бытовыми вещами переселенцев.

Местная кухня - здесь можно попробовать борщ, вареники, голубцы, а рядом - традиционную бразильскую фейжоаду.

Высоких гор в Прудентополисе нет, а вот красивых водопадов - много. Десять из них имеют высоту более 100 метров.

Возле Прудентополиса много красивых водопадов (фото: Википедия)

Почему этот город интересен

Прудентополис - уникальный город, который напоминает, что украинская культура способна прижиться где угодно, даже на другом конце планеты. И если вы путешествуете по Бразилии, сюда стоит заглянуть, чтобы почувствовать, как живет украинская душа за океаном.

В 2010 году президент Федеративной Республики Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва подписал закон, согласно которому 24 августа провозглашено в Бразилии национальным Днем украинской общины.