Україна має справжнє диво - найбільше підземне озеро. Де воно знаходиться і як виглядає?

Четвер 21 серпня 2025 20:10
Україна має справжнє диво - найбільше підземне озеро. Де воно знаходиться і як виглядає? Де в Україні знаходиться найбільше підземне озеро (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У надрах Тернопільщини існує справжнє диво природи - найбільше підземне озеро України. У цьому озері - кришталево чиста вода, а масштаби водойми здивували навіть досвідчених дослідників. У цього озера є всі шанси стати туристичною сенсацією, бо воно має й інші цікаві властивості.

Що відомо про найбільше підземне озеро в Тернопільській області та чим воно здивувало дослідників, розповідає РБК-Україна.

Що відомо про найбільше озеро

Український спелеолог з Луцька Ігор Троцюк зробив відкриття, яке може змінити уявлення про найбільшу печеру Європи. У надрах Тернопільщини, неподалік села Королівка, він знайшов абсолютно новий хід до найбільшого підземного озера України. Площа цієї водойми понад 500 метрів квадратних і температура +7 градусів цілий рік.

Дорога до озера - дві години на колінах

Щоб дістатися унікальної водойми, треба мати неабияку витримку. За словами Троцюка, шлях до залу з озером займає майже дві години повзання вузькими ходами на колінах.

Але лякатися не варто, бо дослідники кажуть, що повзти на колінах доведеться не увесь шлях, а тільки місцями. Спочатку шлях до озера тривав понад 4 години, але зараз дослідники відкрили нові шляхи, коротші.

Величезна водойма під землею

Дві години в темряві й вузьких сходах - і перед очима постає кришталеве озеро. Воно займає площу понад 500 метрів квадратних, а його глибина сягає 5-6 метрів.

Температура води стабільна цілий рік - близько 7 градусів тепла, і вона настільки прозора, що створює враження незайманої природи.

Україна має справжнє диво - найбільше підземне озеро. Де воно знаходиться і як виглядає?

Озеро у печері Оптимістична (фото: gazeta-misto.te.ua)

Оптимістична печера - світовий рекордсмен

Оптимістична - найдовша печера Європи та друга у світі за протяжністю лабіринтів. Спочатку це було всього 2 кілометри, що були забиті глиною і купа ходів.

Але згодом спелеоекспедиції розширили її й вона досягла статусу найдовшої у Європі, а серед гіпсових - найдовшої у світі. Зараз довжина печери Оптимістичної сягає понад 260 кілометрів.

Її дослідження тривають вже понад 50 років і щороку спелеологи відкривають нові зали й підземні водойми. Серед відомих - озера Мрія, Частка Бога, П'ятикутна, Пермське, Фрік, Містик, Карман та останнє - Мікрон.

Саме воно вважається найбільшим з-поміж інших і може претендувати на звання найбільшого підземного озера України.

Дослідження у стилі "екстрим"

Водойми у печері вивчають фахівці дуже рідкісної спеціальності - спелеодайвери. У гідрокостюмах і з балонами кисню вони намагаються пройти підземне озеро під водою, щоб розкрити його таємниці.

Історія відкриття озера "Мікрон"

Найбільше підземне озеро в печері Оптимістичній спелеолог Ігор Троцюк знайшов ще 2018 року.

Деякий час озеро було закрито для відвідувачів і тривали дослідницькі роботи. Згодом до водойми відкрили доступ для туристів, але через складність шляху охочих там побувати було небагато.

Зараз у водоймі дозволили навіть купатися, але й це - розвага для екстремалів, оскільки вода в кришталевому озері +7 градусів, а температура повітря - близько +9 +10 градусів.

До речі, спочатку дослідник не сприйняв, що знайшов щось дуже значуще, тому озеро й отримало назву "Мікрон". Але дослідження, які проводилися роками, довели, що це - справжня перлина України, а може й світу.

Україна має справжнє диво - найбільше підземне озеро. Де воно знаходиться і як виглядає?

Озеро "Мікрон" - найбільше підземне озеро в Україні (фото: gazeta-misto.te.ua)

