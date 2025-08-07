ua en ru
Термальні води: найкращі курорти для оздоровлення в Україні та за кордоном

Четвер 07 серпня 2025 19:08
Автор: Анна Шиканова

Ваша втома накопичилася, спина ниє, тіло як пружина, і хочеться тепла та тиші? Вам підійде відпочинок на гарячих термальних водах. Такі курорти лікують, заспокоюють та перезавантажують. Бази відпочинку з термальними водами є як за кордоном, так і в Україні.

РБК-Україна розповідає, куди варто поїхати на термальні води, щоб відпочити не тільки душею, але й тілом.

Термальні джерела в Україні

Косино, Закарпаття

Курорт, який уже став брендом. Тут розташовані неймовірні термальні басейни просто неба, фонтани у вигляді чашки кави, келиха вина й пива - все з місцевим закарпатським колоритом.

Вода підіймається з глибини 1200 метрів і містить до 33 мінералів. Температура - близько +41°C. Допомагає при проблемах із суглобами, серцем і нервовою системою.

Найкраще в Косино їхати у будні - менше туристів і більше шансів розслабитись по-справжньому.

Берегове, Закарпаття

Ще одна "гаряча точка" Закарпаття. Тут діє кілька термальних басейнів, у тому числі з радоновою водою.

Місцеві комплекси більш демократичні за ціною, ніж Косино. А якщо пощастить, можна знайти готель із власною свердловиною.

Велятино, Закарпаття

Менш розпіарене, але дуже затишне місце з теплими мінеральними ваннами. Комплекс "Теплі води" - варіант для спокійного відпочинку на природі. Ціни також доступні та трохи більше шансів знайти вільні місця у сезон.

Термальні води: найкращі курорти для оздоровлення в Україні та за кордоном

Термальні води - це відпочинок не тільки для душі та голови, а й для тіла (фото: Getty Images)

Гарячі джерела Європи: куди втекти за новими враженнями

Угорщина: Хевіз та купальні Сечені

Хевіз - це ціле озеро з термальною водою і воно найбільше в Європі. Купатися можна навіть узимку. Вода має запах сірководню, але користь - беззаперечна. Купальні Сечені у Будапешті - це поєднання архітектури та здоров'я, доступне просто в центрі міста.

Словаччина: курорт Бешенева або П'єштяни

Басейни з мінеральною водою, гірські краєвиди, розвинена туристична інфраструктура й ціни приємніші, ніж в Австрії чи Швейцарії. Температура води - до +39°C. Особливо добре допомагає при артриті та захворюваннях дихальних шляхів.

Польща: Унеюв або Бещади

В Унеюві сучасний термальний парк, який схожий на аквапарк, але з лікувальним ухилом. А в Бещадах є своя атмосферна зона з мінеральними джерелами. Бещади - менш відомий курорт, тому там трохи дешевше.

Румунія: Беле Фелікс

Зовсім поруч з українським кордоном в Румунії є містечко для "не туристів" - бальнеологічний курорт, куди їдуть за бюджетним та ефективним відпочинком. На території є багато готелів з термальними басейнами. Поруч багато букових та дубових лісів. А ще на курорті є популярне лікування грязями.

Ісландія: Блакитна лагуна

Ідеально для тих, хто готовий викласти кругленьку суму за вау-досвід. Термальна вода кольору молочного бірюзового, на фоні вулканічного каміння - космос на землі. Температура води - до +40°C. Тут не просто СПА, а ціла індустрія краси й відновлення.

Чому варто спробувати термальні води?

Мінерали в гарячій воді стимулюють кровообіг, знімають м'язову напругу, покращують стан шкіри.

А після гарячої ванни на природі мозок переходить у режим "не турбувати". Термальні курорти - це не просто відпочинок, а профілактика майбутніх проблем.

Коли їхати?

Серпень - ідеальний місяць. Туристів менше, погода ще дозволяє засмагати, а тепла вода дарує відчуття повного перезавантаження. А восени - це просто маст-хев для тих, хто хоче підлікуватися без черг у санаторіях.

Вас може це зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: Офіційний туристичний сайт Словаччини, сайт курорту "Косино", туристичний портал Закарпаття, Hungarian Tourism Agency, MedlinePlus, bluelagoon.com

