Як відпочити в Європі за 3 євро: реальні лайфхаки, які справді працюють

Відпустка не обов'язково повинна коштувати цілий статок. Ви цілком можете літати по Європі, жити в центрі міста та отримувати незабутні враження за доступну суму.
Як заощаджувати на подорожах за кордон без втрати якості, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла тревел-блогерка, яка відвідала 26 країн, Софія Расторгуєва.
Полюйте на дешеві квитки, а потім вже обирайте напрямок поїздки.
"Я користуюсь сервісом "Skyscanner", обираю гнучкі дати й напрямок "усюди". Так можна побачити найтоповіші пропозиції за найнижчими цінами", - каже Софія.
Таким чином вона літала за три євро рейсом Рига-Варшава, за шість євро - Варшава-Болонья і в багато міст Європи за 15 євро - Рим, Дублін, Мілан, Братислава тощо.
Реєструйтесь на всіх можливих сайтах, завантажувати додатки перевізників, компаній потягів, готелів, агрегаторів для пошуку житла або транспорту, музеїв і тощо та погоджуйтесь на рекламні розсилки.
Вони часто надсилають знижки на квитки, сезонні розпродажі, промокоди. Також, якщо ви зареєстровані в застосунку чи програмі лояльності, уникнете додаткових зборів і комісій, які сплачуєте, коли купуєте квиток як гість.
Якщо ви плануєте свою подорож завчасно, можете отримати непогані знижки залежно від сезону та інших умов.
"Я купую квитки, екскурсії, трансфери за один-два місяці до поїздки. Часто є ранні пташки або сезонні акції", - ділиться блогерка.
Житло 0 це завжди найбільша частина витрат у поїздці. Тому придивіться до хостелів, адже є багато гідних варіантів по 15-20 євро за ніч.
Серед переваг хостелів можна назвати розташування в центрі міста та комунікація з людьми з усього світу або з місцевими мешканцями.
"Якщо хостел з 10 сусідами по кімнаті - не для вас, придивіться до гестхаусів або кімнат. Це коли здається окрема кімната в будинку або квартирі. Такі можна знайти на Airbnb. Виходить набагато дешевше, ніж готель", - додає Софія.
У цьому випадку вам допоможе мобільний застосунок "Too Good To Go". Він дозволяє купувати "сюрприз-пакети" з ресторанів, кафе, супермаркетів та пекарень за сильно зниженою ціною.
"Це їжа, яка залишилася в кінці дня й могла б піти у смітник, хоча вона ще абсолютно свіжа", - розповідає Софія.
@sofia.rist Про які лайфхаки ще розповісти?
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