Як відпочити в Європі за 3 євро: реальні лайфхаки, які справді працюють

Шукайте дешеві квитки

Полюйте на дешеві квитки, а потім вже обирайте напрямок поїздки.

"Я користуюсь сервісом "Skyscanner", обираю гнучкі дати й напрямок "усюди". Так можна побачити найтоповіші пропозиції за найнижчими цінами", - каже Софія.

Таким чином вона літала за три євро рейсом Рига-Варшава, за шість євро - Варшава-Болонья і в багато міст Європи за 15 євро - Рим, Дублін, Мілан, Братислава тощо.

Погоджуйтесь на рекламні розсилки

Реєструйтесь на всіх можливих сайтах, завантажувати додатки перевізників, компаній потягів, готелів, агрегаторів для пошуку житла або транспорту, музеїв і тощо та погоджуйтесь на рекламні розсилки.

Вони часто надсилають знижки на квитки, сезонні розпродажі, промокоди. Також, якщо ви зареєстровані в застосунку чи програмі лояльності, уникнете додаткових зборів і комісій, які сплачуєте, коли купуєте квиток як гість.

Завчасне планування

Якщо ви плануєте свою подорож завчасно, можете отримати непогані знижки залежно від сезону та інших умов.

"Я купую квитки, екскурсії, трансфери за один-два місяці до поїздки. Часто є ранні пташки або сезонні акції", - ділиться блогерка.

Придивіться до хостелів, а не готелів

Житло 0 це завжди найбільша частина витрат у поїздці. Тому придивіться до хостелів, адже є багато гідних варіантів по 15-20 євро за ніч.

Серед переваг хостелів можна назвати розташування в центрі міста та комунікація з людьми з усього світу або з місцевими мешканцями.

"Якщо хостел з 10 сусідами по кімнаті - не для вас, придивіться до гестхаусів або кімнат. Це коли здається окрема кімната в будинку або квартирі. Такі можна знайти на Airbnb. Виходить набагато дешевше, ніж готель", - додає Софія.

Харчування

У цьому випадку вам допоможе мобільний застосунок "Too Good To Go". Він дозволяє купувати "сюрприз-пакети" з ресторанів, кафе, супермаркетів та пекарень за сильно зниженою ціною.

"Це їжа, яка залишилася в кінці дня й могла б піти у смітник, хоча вона ще абсолютно свіжа", - розповідає Софія.