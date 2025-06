Как отдохнуть в Европе за 3 евро: реальные лайфхаки, которые действительно работают

Ищите дешевые билеты

Полюйте на дешевые билеты, а потом уже выбирайте направление поездки.

"Я пользуюсь сервисом "Skyscanner", выбираю гибкие даты и направление "всюду". Так можно увидеть самые топовые предложения по самым низким ценам", - говорит София.

Таким образом она летала за три евро рейсом Рига-Варшава, за шесть евро - Варшава-Болонья и во многие города Европы за 15 евро - Рим, Дублин, Милан, Братислава и т.д.

Соглашайтесь на рекламные рассылки

Регистрируйтесь на всех возможных сайтах, загружайте приложения перевозчиков, компаний поездов, гостиниц, агрегаторов для поиска жилья или транспорта, музеев и т.д. и соглашайтесь на рекламные рассылки.

Они часто присылают скидки на билеты, сезонные распродажи, промокоды. Также, если вы зарегистрированы в приложении или программе лояльности, избежите дополнительных сборов и комиссий, которые платите, когда покупаете билет как гость.

Заблаговременное планирование

Если вы планируете свое путешествие заранее, можете получить неплохие скидки в зависимости от сезона и других условий.

"Я покупаю билеты, экскурсии, трансферы за один-два месяца до поездки. Часто есть ранние птички или сезонные акции", - делится блогерша.

Присмотритесь к хостелам, а не отелям

Жилье 0 это всегда самая большая часть расходов в поездке. Поэтому присмотритесь к хостелам, ведь есть много достойных вариантов по 15-20 евро за ночь.

Среди преимуществ хостелов можно назвать расположение в центре города и коммуникация с людьми со всего мира или с местными жителями.

"Если хостел с 10 соседями по комнате - не для вас, присмотритесь к гестхаусам или комнатам. Это когда сдается отдельная комната в доме или квартире. Такие можно найти на Airbnb. Получается намного дешевле, чем отель", - добавляет София.

Питание

В этом случае вам поможет мобильное приложение "Too Good To Go". Оно позволяет покупать "сюрприз-пакеты" из ресторанов, кафе, супермаркетов и пекарен по сильно сниженной цене.

"Это еда, которая осталась в конце дня и могла бы пойти в мусорку, хотя она еще абсолютно свежая", - рассказывает София.