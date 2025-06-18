Іспанія змінила правила для туристів: де доведеться платити більше і що заборонять

Іспанія традиційно залишається одним із найбажаніших напрямків для мільйонів туристів з усього світу. Лише у 2024 році країна прийняла рекордні 94 мільйони відвідувачів. Однак зростаючий потік мандрівників, особливо в популярних регіонах, призвів до посилення негативної реакції з боку місцевих жителів. І простими скаргами вже не обійшлося.

Як Іспанія реагує на велику кількість туристів і які нові жорсткі правила було введено для відвідувачів, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Як Іспанія реагує на мільйони туристів

Незадоволення іспанців вилилися у масові демонстрації, що прокотилися Південною Європою минулої неділі. Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони та Пальма-де-Майорки, а також Лісабона, Венеції та Генуї.

У Барселоні активісти навіть обприскували туристів водою, висловлюючи своє невдоволення тим, що їхнє місто перетворюється на "парк розваг".

У відповідь на ці виклики місцева влада Іспанії запроваджує низку нових правил та обмежень для відвідувачів.

Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії чи на Канарські острови цього літа, обов'язково ознайомтеся з цими змінами, щоб ваша подорож пройшла без неприємних сюрпризів.

Важливі правила для туристів в Іспанії у 2025 році

Туристичний збір на Балеарських островах

Де діє: Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера.

Коли: нові заходи очікують на затвердження, конкретна дата не вказана.

Скільки коштуватиме. Передбачається, що туристичні збори за ніч можуть зрости з поточних 4 євро (175 гривень) до 6 євро (260 гривень) з особи.

Вартість залежатиме від категорії вашого житла, причому гості чотири- та п'ятизіркових готелів платитимуть найбільше, особливо в пікові місяці - червні, липні та серпні.

Це означатиме, що за тиждень у розкішному готелі доведеться сплатити близько 42 євро (1836 гривень) з особи, що на 12 євро (612 гривень) більше, ніж раніше.

Круїзні пасажири. Для пасажирів круїзних лайнерів плата за нічліг може зрости на 200% - з 2 євро (87 гривень) до 6 євро (262 гривні) з особи.

Винятки. Збори не стягуються з туристів, які відвідують острови у січні або лютому. Діти віком до 16 років також звільнені від сплати.

Туристичний збір у Барселоні

Де діє: Барселона.

Коли: до кінця 2025 року.

Скільки коштуватиме. Туристичний збір планується подвоїти, досягнувши майже 15 євро (645 гривень) з особи за ніч, залежно від якості проживання.

Наразі максимальна плата становить 7,32 євро (322 гривні) для гостей п'ятизіркових готелів та 5,55 євро (244 гривні) для чотиризіркових.

Туристи, які проживають в апартаментах, сплачують трохи більше за 6 євро (270 гривень). Мандрівники, що відвідують ширшу Каталонію, платитимуть від 1,5 до майже 6 євро на день.

Винятки: Діти віком до 16 років звільнені від сплати.

Обмеження на кількість алкогольних напоїв у пакетах "Все включено"

Де діє: Плайя-де-Пальма, Сан-Ареналь та Магалуф (Майорка), а також Вест-Енд Сан-Антоніо (Ібіца).

Що змінилося. Після зростання кількості випадків асоціальної поведінки у 2024 році, уряд Балеарських островів запровадив суворі обмеження: тепер у пакетах "все включено" діє ліміт у шість алкогольних напоїв на особу на день. Це означає, що ви можете випити три напої під час обіду і ще три під час вечері.

Важливо. Це обмеження стосується лише регіонів, що найбільше постраждали від хуліганської поведінки.

Додаткові заборони. На сумнозвісній набережній Магалуфа також заборонено відвідування пабів.

Обмеження на пішохідні екскурсії

Де діє: Майорка, зокрема Пальма.

Що змінилося. Впроваджено жорсткіші обмеження на пішохідні екскурсії. Нові вимоги обмежуватимуть кількість учасників до 20 осіб на групу, що, ймовірно, зробить їх дорожчими.

Контроль. Поки що незрозуміло, як саме буде контролюватися кількість груп.

Винятки. Ці обмеження не поширюються на решту Балеарських островів, де пішохідні екскурсії можуть вміщувати до 70 осіб.

Зміни у прийнятті готівки

Що змінилося. Іспанія запроваджує зміни щодо прийняття готівкових банкнот, що може призвести до відмови у прийомі деяких ваших купюр.

З липня 2025 року. Роздрібні торговці можуть відхиляти будь-які зім'яті або зношені банкноти номіналом 50 євро. Це пов'язано з планами центрального банку вилучити пошкоджені банкноти з обігу для боротьби з шахрайством.

Інші номінали. Банкноти номіналом 5, 10 та 20 євро, як правило, будуть прийнятні. Однак банкнота номіналом 50 євро є однією з найбільш схильних до підробок та пошкоджень системами захисту від крадіжок у пунктах видачі готівки.

Заборонені пляжні речі та поведінка

Де діє: Гран-Канарія.

Що заборонено. У березні влада опублікувала новий список заборонених предметів та дій на пляжах Гран-Канарії, порушення яких може призвести до значних штрафів (2950 євро).

Перелік заборон:

Куріння або вейпінг

Слухати музику в місцях для засмаги (включно з пляжами, набережними та прибережними зонами)

Готувати на пляжі

Використовувати парасольку для тіні

Встановлювати будь-який тип намету чи укриття

Бронювати місця на сонячних терасах та платформах для купання

Збирати будь-які мушлі або каміння з пляжу чи води, або перевертати каміння, не повертаючи його на початкове місце

Займатися публічним сексом

Блокувати будь-які шляхи доступу або доріжки

Неправильно використовувати громадські душові кабіни або станції для миття ніг (марнувати воду, використовувати для наповнення контейнерів або миття з милом)

Ловити рибу вудкою в межах 150 метрів від зон купання або поблизу дайверів

Штрафи

За незначне порушення - від 30 до 749 євро (32708 гривень)

За серйозне - від 743 до 1484 євро (65 408 гривень)

За дуже серйозне - до 2969 євро (130 884 гривень).

Оскільки чітких визначень категорій порушень немає, краще не ризикувати.

Варто знати, що буде заборонено туристам в Іспанії у 2025 році (фото: Getty Images)

Зона "лише для мешканців"

Де діє: Сольєр, Майорка - "типове старе середземноморське місто".

Що змінилося. Міська рада Сольєра запровадила зону "лише для мешканців" у центрі міста, додавши автомобілі напрокат до чорного списку.

На території 70 гектарів, що охоплює 12 вулиць, зможуть керувати лише мешканці із зареєстрованими автомобілями. Орендовані автомобілі або ті, що не зареєстровані в цьому районі, не допускаються.

Мета. Нова політика має на меті змусити відвідувачів залишати свої автомобілі на спеціальних парковках за межами центру міста.

Заборона на алкоголь

Де діє: Льюкмайор, Пальма, Кальвія (Магалуф) на Майорці та Сант-Антоні на Ібіці.

Коли: запроваджено у 2024 році.

Що змінилося. Діє заборона на продаж алкогольних напоїв пізно ввечері - з 21:30 до 8:00 наступного дня. Також заборонено вживати алкоголь на дорогах загального користування в цей час.

Вечірки на човнах. Човнам для вечірок заборонено працювати в межах однієї морської милі від визначених зон (законом, прийнятим у 2020 році).

Мета. Ці репресії є спробою врятувати популярні курортні зони від хуліганської поведінки, спричиненої надмірним вживанням алкоголю.

Роз'яснення щодо "трирічної" заборони на оренду житла

Де діє: Малага (і, можливо, Аліканте, Мадрид, Севілья).

Коли: з 14 січня 2025 року.

Що це означає. Новий трирічний закон у Малазі, який дехто помилково назвав "забороною на в'їзд туристів", насправді не забороняє в'їзд туристам. Замість цього, він запобігає реєстрації будь-яких нових об'єктів оренди житла для відпочинку у 43 районах цього регіону.

Мета. Цей захід, запроваджений міською радою Малаги та Коста-дель-Соль, має на меті зупинити зростання кількості орендованих будинків для відпочинку в найбільш людних районах міста та надати місцевим жителям більше шансів знайти житло на довгострокову оренду.

Важливо. Ви все ще можете бронювати готелі, Airbnb та інше житло як завжди. Заборона стосується лише створення нових об'єктів короткострокової оренди.

Ці нові правила відображають зростаюче бажання іспанських громад збалансувати вигоди від туризму з потребами місцевого населення. Знаючи ці нюанси, ви зможете спланувати свою подорож відповідально і насолоджуватися сонячною Іспанією без неприємних сюрпризів.