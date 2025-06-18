ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

7 незвичних способів вітання у різних країнах, які вразять іноземців

Середа 18 червня 2025 13:07
UA EN RU
7 незвичних способів вітання у різних країнах, які вразять іноземців Які дивні традиції привітання є у різних країнах (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

У всьому світі люди вітаються дуже по-різному - і деякі з цих способів можуть здивувати. Від висунутого язика в Тибеті до зіткнення носами в Новій Зеландії - кожен жест несе в собі глибокий культурний зміст.

РБК-Україна зібрало 7 найоригінальніших способів привітатись з різних країн.

Нова Зеландія

У маорі, корінного народу Нової Зеландії, є вітання "хонгі", що полягає в торканні носами й лобами. Це символ обміну "ха" - диханням життя, що об’єднує людей духовно.

Хонгі є частиною офіційних церемоній і сприймається як велика честь. Участь у цьому ритуалі означає прийняття до спільноти маорі й глибоку повагу до їхньої культури.

Тибет

У Тибеті висунутий язик - це зовсім не насмішка, а щира демонстрація добрих намірів. Такий жест виник як спосіб довести, що людина не є втіленням жорстокого правителя з чорним язиком.

Сьогодні він є частиною щоденної культури, яка викликає усмішку та встановлює дружню атмосферу. Хоча для туристів це здається дивним, місцеві мешканці ставляться до цього абсолютно природно.

7 незвичних способів вітання у різних країнах, які вразять іноземцівТак вітають у Тибеті (фото: YouTube/Learn English by Pocket Passport)

Таїланд

Традиційне вітання в Таїланді - "вай" - символізує мир і повагу. Людина складає руки долонями одна до одної та злегка нахиляє голову, що свідчить про відсутність зброї.

Висота розташування рук і глибина поклону залежать від віку, статусу та рівня поваги. "Вай" - це також форма культурного взаєморозуміння, яку вивчають навіть іноземці.

Індія

Жест "намасте" означає "божественне в мені вітає божественне в тобі". Людина складає долоні на рівні грудей і трохи схиляє голову, що виражає повагу та вдячність.

Цей жест широко використовується в Індії не лише як привітання, а й під час прощання, молитви та занять йогою. Він втілює філософію пошани до кожної душі, незалежно від віку чи статусу.

7 незвичних способів вітання у різних країнах, які вразять іноземцівЖест "намасте" (фото: Freepik)

Гренландія

Гренландське привітання "кунику" полягає в тому, що людина притискає ніс і верхню губу до щоки або чола близького. В цей момент вона вдихає запах іншої людини - жест глибокої прив’язаності.

Це вітання використовують лише з тими, кого дуже добре знаєш і любиш: членами родини чи партнером. Така дія говорить більше, ніж тисячі слів - це турбота у найщирішій формі.

Філіппіни

На Філіппінах жест "мано по" означає повагу до старших. Молодша людина бере руку старшої та притискає її тильною стороною до свого чола - ніби всмоктує мудрість.

Такий ритуал глибоко вкорінений у філіппінській культурі та сімейних зв’язках. Це не просто привітання, а спосіб навчити молодших поваги до традицій і старшого покоління.

7 незвичних способів вітання у різних країнах, які вразять іноземцівЖест "мано по" (фото: YouTube/Learn English by Pocket Passport)

Японія

У Японії традиційне привітання - це поклон "одзиги", глибина якого залежить від рівня поваги. Чим глибше нахил, тим більше шанування виражається співрозмовнику.

Поклони також використовуються для вибачень та подяки, що робить цей жест універсальним у японській культурі. Цей звичай вивчають з дитинства і дотримуються навіть у сучасному діловому середовищі.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Live Science, Lifehacker, інформація з Вікіпедії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм Цікаві факти
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді