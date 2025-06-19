Це не вісник катастрофи: чому насправді у літаках приглушують світло

Багато хто помічав: під час зльоту та посадки в літаку світло в салоні стає тьмянішим. На перший погляд здається, що це просто деталь комфорту, але насправді - це продуманий крок, який має дуже важливу мету.

РБК-Україна з посиланням на видання Slashgear пояснює, чому цей простий жест - вимкнуте яскраве світло - рятує в екстрених ситуаціях.

Безпека понад усе

Згідно з авіастандартами, найбільше аварій трапляється саме під час зльоту та посадки. Саме в ці моменти пасажири мають бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Приглушене світло дозволяє очам звикнути до темряви, щоб у разі вимкнення електроенергії або евакуації пасажири могли краще бачити. Це дає змогу швидко зорієнтуватися й побачити позначення аварійних виходів.

Крім того, персонал краще бачить, що відбувається за ілюмінаторами. Така проста дія може суттєво підвищити шанси на безпечну евакуацію.

Економія енергії та ефективність

Приглушення світла в салоні також допомагає зменшити навантаження на електросистему літака. Особливо це важливо для великих лайнерів, які споживають багато енергії.

Зменшення споживання навіть на дрібницях допомагає підтримувати стабільну роботу систем. Це також позитивно впливає на паливну ефективність і загальний ресурс обладнання.

Кожна зекономлена одиниця енергії - це внесок у безпечніший політ. Тож цей крок має і практичне, і технічне значення.

Яскраве світло у літаках працює не весь час польоту (фото: Freepik)

Комфорт і психологічна стабільність

Під час перельоту багато пасажирів переживають стрес або втому. Приглушене освітлення створює спокійну атмосферу та допомагає знизити напруження. Особливо це актуально під час нічних рейсів, коли пасажири намагаються відпочити.

Спокійні, зосереджені люди краще реагують у разі надзвичайної ситуації. Така психологічна стабільність - один із факторів безпеки. Тож дбайливе ставлення до освітлення - це і про комфорт, і про злагоджену поведінку в критичний момент.