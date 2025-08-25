Де ще в жовтні +25 і тепле море: цей напрямок один з найпопулярніших цієї осені

Поки туристи масово повертаються додому з відпусток, досвідчені мандрівники лише починають планувати морський сезон. Є середземноморський острів, який восени стає ідеальним місцем для тих, хто хоче і пляж, і культуру, і спокій - усе в одному.
Яка країна названа найпопулярнішою та найкомфортнішою для відпочинку восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Travel off Path.
Якщо ви все ще думаєте про відпустку, але не встигли вирватися влітку - осінь може стати ідеальним варіантом. У цей період середземноморські курорти залишаються сонячними, але вже без виснажливої спеки й туристичних натовпів.
І серед усіх напрямків вирізняється Кіпр - маленька острівна держава, яка стає однією з найпопулярніших точок подорожей цієї осені.
Кіпр - найпівденніша країна Європи, розташована між Туреччиною та Північною Африкою. Завдяки такому розташуванню осінь тут тепла й тривала. У вересні денна температура сягає до +31 градуса, у жовтні тримається близько +25 градусів.
Море прогріте до +26 градусів у вересні та близько +24 градусів у жовтні, що робить його комфортним для купання. Сонячних днів 5-6 на тиждень, а дощі майже не заважають планам.
Тобто ви отримуєте класичний пляжний відпочинок, але без спеки липня й серпневого напливу відпочивальників.
Маяк на Пафосі (фото: Вікіпедія)
Попри компактні розміри, історія Кіпру вражає масштабом. За тисячоліття острів побував у складі різних імперій, і це залишило сліди в архітектурі та культурі.
Тут можна побачити все: від античних руїн і венеціанських стін до османських мечетей і британських будівель.
Найвідоміші пам'ятки:
Сонце майже цілий рік - понад 300 сонячних днів, навіть у жовтні можна ходити в футболці.
М'яка погода - денна температура 25-28 градусів, а море залишається теплим для купання.
Менше туристів - пляжі й старовинні міста без великої кількості людей.
Найчистіші пляжі Європи - десятки узбереж відзначені "Блакитним прапором".
Місце народження Афродіти - Скеля Афродіти залишається культовою точкою для романтиків.
Давня історія на кожному кроці - руїни Куріона, мозаїки Пафоса, венеційські й османські пам’ятки.
Тродоські гори - прохолода, виноградники, монастирі та мальовничі села.
Халумі та вино - на батьківщині знаменитого сиру та найстарішого вина "Командарія" смак зовсім інший.
Мікс культур - тут поєдналися грецькі, римські, британські та близькосхідні традиції.
Ідеальний баланс відпочинку - можна поєднати пляж, гастротури, екскурсії й трекінг.
На Кіпрі найчистіші пляжі в Європі (фото: Вікіпедія)
Айя-Напа
Що подивитися. Айя-Напа відома своїми пляжами з білим піском і прозорою бірюзовою водою. Тут розташовані знамениті пляжі Нісі та Маккензі, ідеальні для сонячних ванн і водних видів спорту.
Цікаві факти. Місто активно живе нічним життям - бари та клуби працюють майже до ранку, але водночас можна знайти тихі бухти для спокійного відпочинку. Тут також варто відвідати Монастир Айя-Напа, що дав назву місту, і музей морської історії
Протарас
Що подивитися. Курорт підходить для сімейного відпочинку. Особливо популярний Пляж Фіг-Трі-Бей - спокійна вода і піщаний берег ідеальні для дітей.
Цікаві факти. Протарас славиться мальовничими скелястими бухтами та піщаними косами. Любителям активного відпочинку сподобається дайвінг у чистих водах, а романтичним парам - прогулянки вздовж берега на заході сонця
Кухня Кіпру поєднує одразу декілька культур світу (фото: Вікіпедія)
Лімасол
Що подивитися. Лімассол - велике місто-курорт із розвиненою інфраструктурою. Тут поєднані сучасні готелі, ресторани та старовинні пам’ятки. Старе місто Лімассола з вузькими вуличками та середньовічним замком варто відвідати для культурного відпочинку.
Цікаві факти. Місто відоме виноробством - можна організувати дегустацію місцевих вин у винних погребах, а пляжі Лімассола підходять для купання та сімейного відпочинку.
Пафос
Що подивитися. Пафос - курорт для тих, хто поєднує пляжний відпочинок з історією. Тут розташовані археологічний парк Пафоса та мозаїки давньоримських вілл, включені до списку ЮНЕСКО.
Цікаві факти. За легендою, саме тут народилася Афродіта. Туристи люблять місцеві бухти для купання, а також численні ресторани з морською кухнею.
На Кіпрі багато цікавих античних пам'яток (фото: Вікіпедія)