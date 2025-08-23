ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Субота 23 серпня 2025 11:29
UA EN RU
Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо Більша частина жителів Прудентополісу в Бразилії - українці (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Якщо ви думаєте, що українська душа відчувається лише в Карпатах чи на Поділлі - помиляєтесь. Є місто, де українська мова, пісні та традиції збереглися навіть за тисячі кілометрів від Києва. Це - Прудентополіс у Бразилії, який часто називають "українською столицею Латинської Америки".

Що відомо про місто Прудентополіс, чому там багато українців і чим воно цікаве для туристів, розповідає РБК-Україна.

Де знаходиться Прудентополіс

Місто розташоване у штаті Парана, на півдні Бразилії. Воно отримало свою назву на честь президента Пруденте де Мораїша.. Але для українців воно цікаве зовсім іншим - тут живе найбільша українська громада за межами України.

Стара українська назва міста - Прудентопіль.

Як українці опинилися у Бразилії

Перша хвиля переселенців прибула наприкінці XIX століття, коли Австро-Угорська імперія переживала економічну кризу. Люди з Галичини, Тернопільщини, Івано-Франківщини шукали кращого життя і вирушали в Південну Америку. Бразильський уряд надавав землі для освоєння, тож тисячі українських родин опинилися саме тут.

Під час першої хвилі близько 1885 року у районі, де зараз сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей (приблизно 8000 осіб). Зараз у місті є район "Нова-Галичина" - на честь походження його жителів.

Місто було засновано тільки 1894 року, а от міграція українців тривала до середини 1920-х років.

Друга хвиля почалася у 1946 році, коли після Другої світової війни прибуло понад 200 тисяч українців з-поміж колишніх захоплених Німеччиною "остарбайтерів", військовополонених, політичних біженців.

Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Ворота до міста Прудентополіс у Бразилії (фото: Вікіпедія)

Скільки українців живе у Прудентополісі

Сьогодні у місті близько 50 тисяч мешканців, і понад 70% із них мають українське коріння. І фактично саме це робить Прудентополіс неофіційною столицею української громади в Бразилії.

Тут діють українські школи, церкви, культурні центри, а вулицями під час свят лунають колядки та народні пісні. І найцікавіше - українська мова набула статус офіційної мови муніципалітету.

Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Українці почали у Бразилії вирощувати овочі, як вдома (фото: Вікіпедія)

Що подивитися туристам

Церкви у візантійському стилі - у місті понад 50 храмів, більшість із них збудовані за зразком українських дерев'яних церков.

Фестиваль української культури - барвисте свято з вишиванками, гопаком і варениками.

Український музей - невеличкий, але дуже атмосферний простір із побутовими речами переселенців.

Місцева кухня - тут можна скуштувати борщ, вареники, голубці, а поруч - традиційну бразильську фейжоаду.

Високих гір у Прудентополісі немає, а от гарних водоспадів - багато. Десять з них мають висоту понад 100 метрів.

Прудентополіс - місто на іншому кінці планети, де живе багато українців: що про нього відомо

Біля Прудентополісу багато красивих водоспадів (фото: Вікіпедія)

Чому це місто цікаве

Прудентополіс - унікальне місто, яке нагадує, що українська культура здатна прижитися будь-де, навіть на іншому кінці планети. І якщо ви подорожуєте Бразилією, сюди варто зазирнути, щоб відчути, як живе українська душа за океаном.

У 2010 році президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіо Лула да Сілва підписав закон, згідно з яким 24 серпня проголошено в Бразилії національним Днем української громади.

Вас може це зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: розповіді тревел-блогерів про Бразилію, Вікіпедія, Emerging Europe, Tampa Bay Times, Ridna.

Читайте РБК-Україна в Google News
Подорожі Туризм Бразилія Цікаві факти
Новини
Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна
Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"