Марна трата часу: гід назвав популярні місця Риму, які зовсім не вражають

Навіть найвідоміші пам'ятки Риму можуть розчарувати, якщо змінився доступ або атмосфера.

Гід у Римі Олег Андрушків в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому фонтан Треві останнім часом залишає змішані враження у туристів та яка деталь може зіпсувати будь-яку подорож Італією, незалежно від місця.

Фонтан, до якого тепер стоять у черзі

У Римі є відомий фонтан Треві, який тепер стає не таким романтичним місцем. За словами Андрушківа, проблема не в самому фонтані, який залишається архітектурним шедевром, а в нових правилах доступу.

"Тепер не можна просто підійти до лінії води. Частина простору перед фонтаном перетворилася на чергу, і щоб наблизитися, потрібно інколи чекати навіть 10-15 хвилин", - зазначає гід.



Відомий фонтан Треві в Римі (фото: Getty Images)

Він нагадав, що колись цей момент був спонтанним і чарівним: туристи підходили, кидали монетку та фотографувалися. Тепер момент, який мав би бути чарівним, стає технічним, контрольованим.

Андрушків сподівається, що це лише тимчасові обмеження, але побоюється, що вони можуть стати першим кроком до платного входу.

"Рим має залишатися відкритим, вільним і щедрим. Таким, яким він був завжди", - наголошує гід.

Що ще може зіпсувати вашу поїздку

Андрушків зізнався, що не існує місця в Італії, яке він би категорично не радив відвідувати. Проте є важливий нюанс, який впливає на враження від будь-якої локації - зручне взуття.

"В історичних містах Італії дуже багато бруківки, вузеньких вуличок, крутих сходів. Підбори постійно застрягають, ламаються… Я не раз бачив, як туристки йшли босоніж, тримаючи туфлі в руках", - розповідає він.

Його порада проста: залишити високі підбори вдома та вибирати комфортне взуття, яке витримає і прогулянки бруківкою, і довгі екскурсії.