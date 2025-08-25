Где еще в октябре +25 и теплое море: это направление одно из самых популярных этой осенью

Пока туристы массово возвращаются домой из отпусков, опытные путешественники только начинают планировать морской сезон. Есть средиземноморский остров, который осенью становится идеальным местом для тех, кто хочет и пляж, и культуру, и спокойствие - все в одном.
Какая страна названа самой популярной и комфортной для отдыха осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Travel off Path.
Если вы все еще думаете об отпуске, но не успели вырваться летом - осень может стать идеальным вариантом. В этот период средиземноморские курорты остаются солнечными, но уже без изнуряющей жары и туристических толп.
И среди всех направлений выделяется Кипр - маленькое островное государство, которое становится одной из самых популярных точек путешествий этой осенью.
Кипр - самая южная страна Европы, расположенная между Турцией и Северной Африкой. Благодаря такому расположению осень здесь теплая и продолжительная. В сентябре дневная температура достигает до +31 градуса, в октябре держится около +25 градусов.
Море прогрето до +26 градусов в сентябре и около +24 градусов в октябре, что делает его комфортным для купания. Солнечных дней 5-6 в неделю, а дожди почти не мешают планам.
То есть вы получаете классический пляжный отдых, но без жары июля и августовского наплыва отдыхающих.
Маяк на Пафосе (фото: Википедия)
Несмотря на компактные размеры, история Кипра поражает масштабом. За тысячелетия остров побывал в составе разных империй, и это оставило следы в архитектуре и культуре.
Здесь можно увидеть все: от античных руин и венецианских стен до османских мечетей и британских построек.
Самые известные достопримечательности:
Солнце почти круглый год - более 300 солнечных дней, даже в октябре можно ходить в футболке.
Мягкая погода - дневная температура 25-28 градусов, а море остается теплым для купания.
Меньше туристов - пляжи и старинные города без большого количества людей.
Самые чистые пляжи Европы - десятки побережий отмечены "Голубым флагом".
Место рождения Афродиты - Скала Афродиты остается культовой точкой для романтиков.
Древняя история на каждом шагу - руины Куриона, мозаики Пафоса, венецианские и османские памятники.
Тродосские горы - прохлада, виноградники, монастыри и живописные деревни.
Халуми и вино - на родине знаменитого сыра и старейшего вина "Командария" вкус совсем другой.
Микс культур - здесь соединились греческие, римские, британские и ближневосточные традиции.
Идеальный баланс отдыха - можно совместить пляж, гастротуры, экскурсии и треккинг.
На Кипре самые чистые пляжи в Европе (фото: Википедия)
Айя-Напа
Что посмотреть. Айя-Напа известна своими пляжами с белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Здесь расположены знаменитые пляжи Ниси и Маккензи, идеальные для солнечных ванн и водных видов спорта.
Интересные факты. Город активно живет ночной жизнью - бары и клубы работают почти до утра, но в то же время можно найти тихие бухты для спокойного отдыха. Здесь также стоит посетить Монастырь Айя-Напа, давший название городу, и музей морской истории
Протарас
Что посмотреть. Курорт подходит для семейного отдыха. Особенно популярен Пляж Фиг-Три-Бей - спокойная вода и песчаный берег идеальны для детей.
Интересные факты. Протарас славится живописными скалистыми бухтами и песчаными косами. Любителям активного отдыха понравится дайвинг в чистых водах, а романтическим парам - прогулки вдоль берега на закате солнца
Кухня Кипра сочетает сразу несколько культур мира (фото: Википедия)
Лимасол
Что посмотреть. Лимассол - большой город-курорт с развитой инфраструктурой. Здесь сочетаются современные отели, рестораны и старинные достопримечательности. Старый город Лимассола с узкими улочками и средневековым замком стоит посетить для культурного отдыха.
Интересные факты. Город известен виноделием - можно организовать дегустацию местных вин в винных погребах, а пляжи Лимассола подходят для купания и семейного отдыха.
Пафос
Что посмотреть. Пафос - курорт для тех, кто совмещает пляжный отдых с историей. Здесь расположены археологический парк Пафоса и мозаики древнеримских вилл, включенные в список ЮНЕСКО.
Интересные факты. По легенде, именно здесь родилась Афродита. Туристы любят местные бухты для купания, а также многочисленные рестораны с морской кухней.
На Кипре много интересных античных памятников (фото: Википедия)