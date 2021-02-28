"Всі квитки згоріли": з рейсом SkyUp із Занзібару стався новий інцидент

Туристам, що полетіли на Занзібар чартерним рейсом, вкотре не пощастило з літаком. Інцидент трапився під час перельоту додому. Коротка зупинка перетворилася на 16-годинну затримку в аеропорту дозаправки в Єгипті.

Пасажирка Ольга Григор'єва, яка 16 лютого вилітала на відпочинок в Занзібар літаком авіакомпанії SkyUp, 27 лютого повернулася в Україну.

І під час польоту на курорт, і на шляху назад у літака знаходили несправності, які обернулися для пасажирів стресом і багатогодинними затримками в дорозі. Про новий інцидент з літаком, що стався 26 лютого, Ольга розповіла РБК-Україна.

"Три години нас протримали в літаку на спеці"

Як раніше розповіла пасажирка авіакомпанії, 16 лютого при вильоті з України літак повернувся в аеропорт Бориспіль, а перед цим більше двох годин кружляв біля міста. За її словами, це був той самий борт, через поломку якого 180 туристів застрягли на Занзібарі на троє діб.

"Вилетіли з Занзібару 26 лютого за розкладом. Думали, що якщо злетіли, то з літаком все нормально. Ми повинні були зупинятися в аеропорту Луксора в Єгипті на дозаправку – провести там півгодини, максимум годину. Нас заправили, і коли були готові до вильоту, почали простукувати чи то шасі, чи якісь механізми літака", - починає розповідь дівчина.

Через півгодини після перевірки пасажирам повідомили, що поки що літак з технічних причин не може вилетіти.

Фото: Пасажири 3 години провели в літаку в аеропорту (pixabay.com)

Під час усунення технічних проблем пасажирів кілька годин тримали в сидіннях літака, і тільки після скарг перевезли до будівлі терміналу.

"Три години нас протримали в літаку на спеці, з поганим кондиціонуванням, рідко давали воду. Їжу не давали. Але ж були люди з дітьми", - обурюється умовами Ольга.

За її словами, пасажири почали сваритися з екіпажем, і тільки після цього їх відвезли в термінал аеропорту в Луксорі. Але там не було ні магазинів, ні кафе, стверджує вона.

"За 16 годин перебування в Луксорі нам дали воду тільки два рази – по маленькій пляшці води. Кілька разів погодували", - говорить вона про сервіс для застряглих пасажирів.

Пасажири не встигли на стикувальні рейси

За словами дівчини, в терміналі було дуже холодно: люди спали на залізних сидіннях і вкривалися куртками – ті, хто здогадався їх з собою взяти.

"Нам не надали ні подушок, ні пледів, хоча на борту вони були", - обурюється пасажирка.

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

Через те, що рейсом летіли пасажири з інших країн, вони не встигли на стикувальні рейси.

"На борту було багато білорусів – у них "згоріли" повністю всі квитки. Була компанія хлопців, які летіли потім до Канади. У них теж пропали білети. В результаті незрозуміло, чи буде Скай Ап виплачувати якусь компенсацію, якщо враховувати, що чартер може затримуватися з вильотом на 24 години", - додає вона.

Ольгу Григор'єву бентежить, що в авіакомпанії вже втретє ламається літак. Вона сказала, що більше не планує літати з цими авіалініями.

Що говорять в авіакомпанії

На сайті авіакомпанії SkyUp Airlines про рейс PQ 6974 Занзібар – Київ повідомлялося, що він затримався в аеропорту Луксора з технічних причин.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб якомога швидше доставити людей додому. Зараз авіакомпанія зуміла домовитися про перебування пасажирів на території аеропорту та забезпечити їх гарячим харчуванням", - йдеться в повідомленні.

Також уточнювалося, що співробітники авіакомпанії відпрацьовували кілька сценаріїв для якнайшвидшої організації вильоту пасажирів до Києва і намагалися створити комфортні умови очікування.

Фото: Рейс затримався в Луксорі з технічних причин (pixabay.com)

27 лютого на сайті з'явилася інформація, що рейс успішно приземлився в аеропорту Бориспіль. А також про те, що пасажирів забезпечили харчуванням перед вильотом з Луксора, а також їжею та напоями на борту.

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"Щодо компенсації пасажири можуть звертатися на електронну пошту claim@skyup.aero. Компанія розглядає кожен запит індивідуально, у відповідності з Правилами повітряних перевезень, у порядку, встановленому авіаперевізником", - повідомили РБК-Україна в прес-службі SkyUp.

У компанії додають, якщо у пасажирів є квитки або документи, що підтверджують збитки, то їх варто відразу додати до листа.

Нагадаємо, ми розповідали про неприємний досвід на відпочинку в Єгипті.

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