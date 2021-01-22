"Краще б я переплатила": туристи розкрили неприємні деталі про відпочинок на островах

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

Що варто знати перед покупкою турів на Занзібар

Відпочинок на райському острові в Індійському океані з африканським колоритом наприкінці січня значно подешевшав – тижневі тури на Занзібар можна придбати майже вдвічі дешевше, ніж місяць тому.

Українці, які повернулися з відпустки на курорті в цьому сезоні, попереджають інших туристів про неприємні "сюрпризи", до яких слід підготуватися.

Потрібно уважно вибирати пляж

Про те, що на Занзібарі - бірюзовий океан, білосніжні нескінченні пляжі й літо цілий рік, можна прочитати в будь-якому буклеті. Що ховається за цією красою, розповідають туристи, які "постраждали" від недоліку інформації перед бронюванням.

Керівниця однієї з туристичних компаній Ельміра Асланова на своїй сторінці в Facebook розповідає, що її знайома недавно побувала на Занзібарі: бронювала готель на пляжі Джамбіані. Але після приїзду туристам повідомили, що з якоїсь причини цей готель не може їх прийняти, і їх переселяють в інший готель на пляжі Уроа.

"Запропонований готель за якістю був вище, і туристам сподобався. Але вони були повністю розчаровані пляжем, де припливи й відливи дуже виражені", - пише про перші "сюрпризи" спеціаліст.

Фото: Пляж, який розчарував туристку (facebook.com/Elmira Aslanova)

Вона попереджає, як не потрапити в подібну ситуацію і на яких пляжах острова відпочинок не розчарує. Її рекомендація - пляжі Нунгві та Кендва.

"Як убезпечити себе від переселення в інший готель? На жаль, ніяк. Але в будь-якому випадку і пляж Джамбіані, і пляж Уроа - не кращий вибір для Занзібару", - додає туристичний експерт.

Її знайома для порівняння з'їздила на пляж Нунгві й була в захваті.

"Коли я в неї запитала, які рекомендації вона хотіла б дати іншим туристам, вона відповіла: "Краще б я переплатила і приїхала на цей пляж", - підсумовує вона.

Фото: Пляжі на Занзібарі (pixabay.com)

Чим потрібно запастися на пляж

Також для відпочинку на пляжах Занзібару туристи радять підготуватися ґрунтовно. Наприклад, сонце на екваторі безжальне – тому багато туристів примудряються обгоріти в перший день навіть в тіні біля шезлонга. Тому один з найважливіших заходів, які must have – сонцезахисний крем з максимальним фільтром. Також – будь-який крем із пантенолом від опіків.

Оскільки під час відливів можна наступити на морських їжаків або інших мешканців глибин, необхідно брати з собою "коралові тапки". На Занзібарі їх можна і не купити.

Про те, що краще закривати плечі і ноги довгим одягом, а голову головним убором – попереджають на кожному курорті. Але варто пам'ятати, що на Занзібарі це необхідність. І засмагати краще за все вранці – але в цей час на багатьох пляжах океан вже "далеко".

Фото: Пляж під час відливу (pixabay.com)

Гостинність і послуги

Перше, що дивує туристів на Занзібарі – філософія "акуна матата". Це означає, що суєту можна залишити у своїй країні – на острові ніхто нікуди не поспішає. Це стосується і ставлення до клієнтів і покупців.

"Дуже дивувало, що скрізь "акуна матата" – ніхто ні про що не турбується. У вуличній крамничці чекали 15 хвилин, поки продавець зробить сік. Бачила чоловіків і жінок, які нічим не займалися, а тільки лежали під пальмами", - дивується в коментарі РБК-Україна киянка Ольга Бутенко, яка відпочивала з друзями на новий рік в селищі Ківенгва.

Фото: Місцеві мешканці живуть за принципом "акуна матата" (Ольга Бутенко)

Українка разом зі своїм другом дослідили всі околиці й познайомилася з місцевими жителями, з якими їздили на екскурсії.

"Постійно зупиняла поліція і брала невеликі гроші з туристів у таксі, приблизно 2-3 долара. Нібито голодні й хочуть їсти – такі хабарі", - дивується туристка.

Її шокувала бідність місцевого населення – те, що вони живуть у будинках без вікон, іноді й без електрики.

"Злидні страшні. Якби знала, набрала б цукерок для місцевих дітей. Живуть у якихось хатинах без зручностей, але здаються щасливими. Ніколи не чули про метро під землею", - поділилася вона враженнями.

На курорті радять остерігатися крадіжок особистих речей і обману під час покупки.

"Жодного разу не чули, щоб на пляжі або в готелі пропали залишені речі. Може тому, що всіх туристів дуже швидко запам'ятовують в обличчя і починають вітати", - розповіла Ольга.

Фото: Картина бідності, яка шокує туристів (Ольга Бутенко)

За її словами, на пляжі часто ходять масаї, які пропонують придбати браслети або зробити розпис на шкірі – мехенді.

"Масаї часто підходять і заводять розмову ні про що. Про погоду, наші країни. Потім плавно переходять до того, що можуть продати марихуану. Просять 7 доларів. Друзі пару разів купували - ходили з місцевими кудись за гаражі", - розповідає про нелегальний промисел киянка.

Правила в'їзду в країну

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. В аеропорту прибуття пасажири повинні будуть подати Traveller's Surveillance Form, яку можна буде заповнити на борту літака.

Посольство України в Танзанії радить подорожувати зі страховим полісом, що покриває лікування COVID-19. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття. Віза коштує 50 доларів США.

Фото: Готель на Занзібарі (booking.com)

Танзанія знаходиться в "зеленому переліку" українського МОЗ, тому після повернення з відпочинку на Занзібарі здавати тести або вирушати на самоізоляцію не потрібно.

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